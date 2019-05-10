Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккеюИзвестия 12:45

Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира. Встреча, состоявшаяся в Братиславе, завершилась со счетом 5:2, пишет «Газета.ру».

Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею

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