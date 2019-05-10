ЧМ по хоккею
Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккеюИзвестия 12:45
Россия—
Норвегия
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Евгений Дадонов
|9'
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|29'
Евгений Дадонов
|30'
Никита Гусев
|42'
|57'
Томас Валькве Ольсен
|58'
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Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира. Встреча, состоявшаяся в Братиславе, завершилась со счетом 5:2, пишет «Газета.ру».
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