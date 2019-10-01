10 мая стартует чемпионат мира по хоккеюЧелнинские известия вчера в 02:14

Сегодня сборная России сыграет с норвежцами ЧМ будет походить в Словакии и продлится с 10 по 26 мая. Российское телевидение будет показывать матчи в прямом эфире.

10 мая стартует чемпионат мира по хоккею

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