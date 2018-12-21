Футбол

ЧМ-2018 в России посмотрело рекордное количество человек
Инфорос
05:52

В пресс-службе ФИФА сообщили, что матчи мундиаля посмотрели 3,572 млрд человек по всему миру. Кроме того, выросло среднее время просмотра матчей чемпионата, превысив рекорд ЧМ-2014 на 10,9%.
Инфорос05:52

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Матчи ЧМ-2018 в России смотрело более 3,5 млрд человек

Sport24.ru05:11

Более половины жителей планеты смотрели матчи ЧМ-2018

Газета.Ru04:42

ЧМ по футболу 2018 года в России посмотрели рекордные 3,5 млрд человек

RT на русском04:28

Более половины жителей планеты смотрели матчи чемпионата мира—2018 в России

Чемпионат04:20

ЧМ-2018 посмотрели рекордные 3,5 миллиарда человек

Матч ТВ04:15

ФИФА: цифры подтверждают, что ЧМ в России стал лучшим в истории

РИА Новости04:53

Коммерческий директор ФИФА: «ЧМ-2018 в России стал лучшим в истории»

Спорт-Экспресс04:28
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Агент игрока «Саутгемптона»: с ЦСКА и «Спартаком» переговоров не было

Обновлено в 03:07
Футбол

«Реал» потерял Асенсио на три недели

Как сообщает источник, 22-летний испанец пропустит из-за травмы следующие три недели.
Обновлено в 05:40
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Уле Гуннар Сульшер: «Ни секунды не раздумывал над предложением „МЮ“»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отметил, что не колебался, соглашаясь на переход в "МЮ".
Обновлено в 04:51
Футбол

Бюттнер: Слуцкий — лучший тренер, который только мог быть у «Витесса»

Защитник «Витесса» Александер Бюттнер поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Леонидом Слуцким.
Обновлено в 04:15
Футбол

Манджукич ведет переговоры о заключении нового контракта с «Ювентусом»

Обновлено в 03:55
Футбол

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Варела перешел в «Копенгаген»

25-летний футболист подписал контракт до лета 2023 года. В «Копенгаген» Варела перешел из «Пеньяроля».
Обновлено в 05:16
Футбол

Форвард «ПСЖ» Неймар кардинально сменил имидж

Нападающий французского "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар сменил имидж, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:47
Футбол

Видаль: был немного раздражён, когда мало играл

Каждый игрок всегда хочет выходить на поле и играть важную роль в команде.
Обновлено в 04:02
Футбол

«Челси» может приобрести Игуаина

Обновлено вчера в 23:01
Футбол

Клопп: «„Манчестер Сити“ не показывает и тени слабости»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о ближайшем преследователе "красных" в чемпионате Англии – "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 23:37
Футбол

Хамес Родригес: «В настоящее время я думаю только о „Баварии“»

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес рассказал о своем будущем. Он отметил, что в настоящее время думает только о мюнхенской команде.
Обновлено в 04:36
Футбол

В «МЮ» футболисты ставили крупные деньги на увольнение Моуринью

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес выиграл у одноклубника защитника Маркоса Рохо крупную сумму, поставив на увольнение главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:18
Футбол

Дзюба озвучил пятерку лучших российских футболистов

Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба поделился мнением о лучших отечественных футболистах 2018 года, передает "СЭ".
Обновлено вчера в 18:47
Футбол

Прядкин опроверг слухи об уходе с поста главы РПЛ

В интервью «RT на русском» функционер объяснил свое решение, а также опроверг разговоры о том, что может уйти с поста главы РПЛ.
Обновлено в 02:50
Футбол

Валерий Газзаев: «Общая оценка выступления российских клубов в еврокубках — „неудовлетворительно“»

Стыдно сказать, что на последней игровой неделе проиграли все наши клубы, за исключением ЦСКА, который благодаря победе в Мадриде еще и принес хоть какие-то очки в общую копилку в рейтинге УЕФА, — сказал Газзаев.
Обновлено в 01:48
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