На женском чемпионате мира во Франции идет плей-офф. В 1/2 финала турнира Англия уступила США (1:2), а Швеция сыграет с Голландией.

ЧМ-2019 (жен). 1/2 финала. США обыграли Англию и вышли в финал

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