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ЧМ-2019 (жен). 1/2 финала. США обыграли Англию и вышли в финалSports.ru 09:45

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На женском чемпионате мира во Франции идет плей-офф. В 1/2 финала турнира Англия уступила США (1:2), а Швеция сыграет с Голландией.
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ЧМ-2019 (жен). 1/2 финала. США обыграли Англию и вышли в финал

Sports.ru09:45
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