ЧМ по хоккею
ЧМ-2019 по хоккею: Россия обыграла НорвегиюЧелнинские известия 12:24
Россия—
Норвегия
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Евгений Дадонов
|9'
Артём Анисимов
|15'
Никита Кучеров
|29'
Евгений Дадонов
|30'
Никита Гусев
|42'
|57'
Томас Валькве Ольсен
|58'
Юнас Холёс
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Сборная России по хоккею успешно провела первую игру в рамках ЧМ-2019, который сегодня стартовал в Словакии. Наши спортсмены сражались с норвежцами, счет игры – 5:2 в пользу России. С нашей стороны 2 шайбы забросил Евгений Дадонов, по одной - Артем Анисимов, Никита Кучеров и Никита Гусев.
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