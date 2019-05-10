ЧМ по хоккею

ЧМ-2019 по хоккею: Россия обыграла НорвегиюЧелнинские известия 12:24

Россия
Норвегия
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Группа B, сегодня
Евгений Дадонов
9'
Артём Анисимов
15'
Никита Кучеров
29'
Евгений Дадонов
30'
Никита Гусев
42'
57'
Томас Валькве Ольсен
58'
Юнас Холёс
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Сборная России по хоккею успешно провела первую игру в рамках ЧМ-2019, который сегодня стартовал в Словакии. Наши спортсмены сражались с норвежцами, счет игры – 5:2 в пользу России. С нашей стороны 2 шайбы забросил Евгений Дадонов, по одной - Артем Анисимов, Никита Кучеров и Никита Гусев.
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Подробнее о событии

Россия – Норвегия: прямая видеотрансляция – в 17.15

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ЧМ-2019 по хоккею. Россия — Норвегия. Прямая трансляция Первого канала

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Газета.Ru10:13

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Чемпионат12:31

Россия разобралась с Норвегией в первой игре ЧМ-2019. Мы показывали этот матч

Sports.ru06:50

«Красная машина» разорвет первого соперника на чемпионате мира. Прогноз на матч Россия — Норвегия

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