ЧМ по хоккею
ЧМ-2019. Расписание матчей 1/2 финалаГоробзор.ру 00:00
Сегодня, 25-го мая, на чемпионате мира-2019 по хоккею будут сыграны матчи полуфинала. Представляем расписание игрового дня. 16.15 Россия – Финляндия – «Первый Канал» 20.15 Канада – Чехия – «Матч ТВ» Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.
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