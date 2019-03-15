ЧМ-2018 в России стал самым прибыльным в истории ФИФАREGNUM 16:46

Согласно документу, доход ФИФА за весь указанный период составил $6,421 млрд, и более 80% от этой суммы принёс ЧМ-2018. При этом мировое первенство в России стало самым прибыльным за всю историю федерации.

ЧМ-2018 в России стал самым прибыльным в истории ФИФА

Происшествия Увеличилось число жертв теракта в Новой Зеландии Отмечается, что речь идет о Мохсене аль-Мазини. После его смерти число жертв теракта достигло 50.

Космос Ракета Delta 1V с военным спутником стартовала с космодрома в США Ракета Delta 1V с военным спутником связи "WGS-10" стартовала с космодрома в США.

Политика Порошенко назвал новые санкции против России «триединым ударом» Трансатлантические страны нанесли "мощный и триединый" удар по России, когда ввели против нее санкции, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Политика National interest: Россия побеждает в «санкционной войне» Издание пишет, что США и ЕС хотели "наказать" Россию, но на самом деле стимулировали рост ее экономики Профессор политологии Джуди Твигг в статье для National interest пишет, что санкции, которые были введены Западом в 2014 году и после этого периодически дополнялись, имели цель "наказать" Россию, но вместо этого стали толчком для развития экономики.

Происшествия Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Армия и оружие Ослепляющее оружие «Филин» станет в полтора раза мощнее Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав «Ростеха», разрабатывает улучшенные модификации станций визуально-оптических помех «Филин», а также повышает дальность действия текущей версии, рассказали РИА Новости в пресс-службе холдинга.

Экономика Гильдия пекарей: в этом году хлеб подорожает на 5-6% По итогам 2019 года ожидается рост стоимости хлеба из пшеничной муки 1 и 2 сортов на 5-6%, заявили в Российской гильдии пекарей и кондитеров.

Политика Немецкий депутат призвал уважать итоги крымского референдума Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.

Происшествия У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Политика Мадуро счел терактом США аварию в электросетях Венесуэлы Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что авария в электросетях страны является устроенным США терактом.

Интернет «Яндекс» запустит собственную социальную сеть «Яндекс» начал тестировать социальный сервис «Аура», который будет работать внутри приложений компании.

Финансы На Украине дефицит госбюджета вырос в 8,5 раз Дефицит украинского бюджета за январь-февраль этого года вырос в 8,5 раз по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года.

Политика Экс-сотрудник разведки Пентагона признался в шпионаже в пользу Китая Бывший сотрудник Разведывательного управление министерства обороны США (РУМО) Рон Рокуэлл Хансен признал свою вину в шпионаже в пользу Китая, сообщает пресс-служба американского минюста.

Политика На Украине предложили взыскать с РФ ренту за «земли Юрия Долгорукого» «Взыскать с Российской Федерации средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию, и они теперь используют наш Новгород и наши земли», - сказал экс-генпрокурор.

Происшествия Несколько жилых зданий обрушились на севере Китая Как утверждает агентство "Синьхуа", не менее двух человек стали жертвами обрушения нескольких жилых зданий в городе Линьфэнь северной китайской провинции Шаньси.

Транспорт ЦОДД оштрафовали за установку уменьшенных дорожных знаков Мировой суд назначил ЦОДД штраф в 200 тысяч рублей. Претензии вызвали знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход».

Политика Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США из-за санкций Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона на управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и главу ведомства Стивена Мнучина из-за персональных санкций, введенных против него в прошлом году.

Политика США ввели визовые санкции против Международного уголовного суда Вашингтон принял решение о введении визовых ограничений в отношении представителей Международного уголовного суда (МУС).

Экономика В Центробанке предупредили о росте цен Инфляцию разогнали цены на овощи, которые выросли больше всего.

Политика Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.

Спорт Гараничев не примет участия в эстафете на чемпионате мира по биатлону Российский биатлонист Евгений Гараничев не примет участия в эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

Финансы Доллар упал ниже 65 рублей впервые с октября 2018 года Курс доллара на Московской бирже к 19:30 мск 15 марта опустился ниже 65 рублей.

Происшествия Девочка выжила после падения с шестого этажа больницы в Москве 16-летняя девочка выжила после падения с шестого этажа Филатовской детской клинической больницы в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы города.

Политика Не менее 75 демонстрантов задержаны в результате протестов в Алжире Не менее 75 демонстрантов задержаны в результате протестов, прошедших в Алжире в пятницу, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на алжирскую полицию.

Политика В правительстве РФ опровергли сообщения СМИ об отмене МАКС-2019 Правительство РФ опровергло растиражированное СМИ сообщение об отмене в 2019 году Международного авиационного космического салона (МАКС).

Политика Бывший кандидат в депутаты от КПРФ оспорил передачу мандата Грудинину Истец апеллирует к статье 96 закона «О выборах депутатов Госдумы», согласно которой при передаче вакантного депутатского мандата партия должна предложить его кандидатам, которые входили в ту же региональную группу (или же общефедеральную часть списка), что и выбывший депутат.