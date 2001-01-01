Футбол
ЧФР выбил «Селтик» из Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 16:45
|27′
Чиприан Дяк
|40′
Марио Рондон
Хатем Абд Эльхамед
|41′
|46′
Марио Рондон
Джордже Цукудян
Джеймс Форрест
|51′
Одсонн Эдуар
|61′
|63′
Чиприан Дяк
|74′
Биллель Омрани
Майкл Джонстон
Льюис Морган
|75′
Райан Кристи
|76′
|78′
Луиш Аурелиу
Александру Пэун
|80′
Биллель Омрани
Жюль-Оливье Нтчам
Ли Гриффитс
|83′
|84′
Биллель Омрани
Андрей Мурешан
|88′
Гедрюс Арлаускис
Скотт Браун
Юссуф Байо
|88′
|90′+7′
Джордже Цукудян
Селтик
Расстановка 3‑4‑3
29
Бэйн
33
Эльхамед
35
Айер
5
Шимунович
49
Форрест
10
Байо
9
Гриффитс
42
Макгрегор
17
Кристи
22
Эдуар
16
Морган
87
Арлаускис
16
Сушич
55
Винисиус
3
Буркэ
45
Камора
37
Бордеяну
7
Пэун
8
Джокович
10
Дяк
30
Мурешан
20
Цукудян
ЧФР
Расстановка 4‑4‑2
Румынский ЧФР в гостях выиграл у "Селтика" (4:3) в ответном матче третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов. По сумме двух матчей шотландский клуб уступил. Первая игра завершилась вничью - 1:1. В четвертом раунде румынский клуб сыграет с чешской "Славией".
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:22, Вашингтон
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