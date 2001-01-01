ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РФ В ИЮНЕ +4,1% Г/Г, -0,6% М/М -- РОССТАТ

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РФ В ИЮНЕ +4,1% Г/Г, -0,6% М/М -- РОССТАТ

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