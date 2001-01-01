Экономика
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РФ В ИЮНЕ +4,1% Г/Г, -0,6% М/М -- РОССТАТFinancial One 09:25
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Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
С сегодняшнего дня на Украине вступил в силу закон о государственном языке.
Обновлено в 03:06
Политика
Алексей Дюмин сохранил устойчивую позицию в рейтинге губернаторов
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продолжает сохранять наиболее устойчивые позиции среди всех глав субъектов.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Политика
Украина анонсировала обмен пленными с Россией
По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Общество
Глобальный сбой в ЗАГСах произошел по всей России
В России произошел глобальный сбой в работе компьютерной системы ЗАГС.
Обновлено в 09:39
Кино
Фонд Абрамовича поддержит экранизацию романа «Общага-на-Крови»
Буквально вчера стало известно, что окончены съемки экранизации романа Алексея Иванова "Общага-на-Крови".
Обновлено в 05:23
Политика
Иран обвинили в захвате танкера ОАЭ
Танкер, принадлежащий ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные, сообщила в твиттере корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке.
Обновлено в 09:39
Театры
Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова
Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
Обновлено в 08:38
Интернет
FaceApp вернулся в топ приложений в App Store
Популярный росссийский сервис FaceApp, который имеет возможность «старить» пользователей, вернули в ТОП приложений в онлайн-магазинах App Store и Google Play по всему миру.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Тигр выбежал на проезжую часть в Иваново
Полицейские в Иваново проверяют видео, на котором тигр выпрыгивает из стоящего в пробке автомобиля и затем бегает по проезжей части.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления
По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.
Обновлено в 04:07
Наука
Ученые узнали, как в недрах Земли появился «подземный океан»
Обновлено вчера в 12:03
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Общество
Куйвашев заявил о федеральной поддержке метро в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что федеральные власти поддерживают идею строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:26
Гаджеты
Игровой смартфон Asus ROG Phone 2 впервые засветился на «живых» фото
Игровой смартфон Asus ROG Phone 2, функционирующий на базе чипсета Snapdragon 855 Plus, впервые засветился на «живых» фото.
Обновлено в 09:20
Политика
Госдума одобрила проект закона о возвращении курилок в аэропорты
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Футбол
Довбня перешел в тульский «Арсенал»
Обновлено в 08:45
Политика
КС Украины признал закон о декоммунизации конституционным
Конституционный суд Украины признал закон об осуждении тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики соответствующим основному закону страны.
Обновлено в 08:54
Политика
Украина намерена увеличить транзит российского газа в Европу
«Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит», — говорится в сообщении госкомпании.
Обновлено в 08:35
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Кино
Фредди Крюгер вернется на экраны
Обновлено в 03:02
Происшествия
На российском пляже погибли семь человек
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах
Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 08:38