Экономика

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РФ В ИЮНЕ +4,1% Г/Г, -0,6% М/М -- РОССТАТFinancial One 09:25

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ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РФ В ИЮНЕ +4,1% Г/Г, -0,6% М/М -- РОССТАТ
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ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РФ В ИЮНЕ +4,1% Г/Г, -0,6% М/М -- РОССТАТ

Financial One09:25
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Происшествия

Суд вынес приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра

Обновлено в 09:44
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Политика

На Украине вступил в силу закон о государственном языке

С сегодняшнего дня на Украине вступил в силу закон о государственном языке.
Обновлено в 03:06
Политика

Алексей Дюмин сохранил устойчивую позицию в рейтинге губернаторов

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продолжает сохранять наиболее устойчивые позиции среди всех глав субъектов.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Политика

Украина анонсировала обмен пленными с Россией

По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Общество

Глобальный сбой в ЗАГСах произошел по всей России

В России произошел глобальный сбой в работе компьютерной системы ЗАГС.
Обновлено в 09:39
Кино

Фонд Абрамовича поддержит экранизацию романа «Общага-на-Крови»

Буквально вчера стало известно, что окончены съемки экранизации романа Алексея Иванова "Общага-на-Крови".
Обновлено в 05:23
Политика

Иран обвинили в захвате танкера ОАЭ

Танкер, принадлежащий ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные, сообщила в твиттере корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке.
Обновлено в 09:39
Театры

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

Обновлено в 08:38
Интернет

FaceApp вернулся в топ приложений в App Store

Популярный росссийский сервис FaceApp, который имеет возможность «старить» пользователей, вернули в ТОП приложений в онлайн-магазинах App Store и Google Play по всему миру.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Тигр выбежал на проезжую часть в Иваново

Полицейские в Иваново проверяют видео, на котором тигр выпрыгивает из стоящего в пробке автомобиля и затем бегает по проезжей части.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления

По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.
Обновлено в 04:07
Кино

Петрову не предлагали сняться в продолжении «Полицейского с Рублевки»

Обновлено в 02:36
Наука

Ученые узнали, как в недрах Земли появился «подземный океан»

Обновлено вчера в 12:03
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Общество

Куйвашев заявил о федеральной поддержке метро в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что федеральные власти поддерживают идею строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:26
Гаджеты

Игровой смартфон Asus ROG Phone 2 впервые засветился на «живых» фото

Игровой смартфон Asus ROG Phone 2, функционирующий на базе чипсета Snapdragon 855 Plus, впервые засветился на «живых» фото.
Обновлено в 09:20
Политика

Госдума одобрила проект закона о возвращении курилок в аэропорты

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Футбол

Довбня перешел в тульский «Арсенал»

Обновлено в 08:45
Политика

КС Украины признал закон о декоммунизации конституционным

Конституционный суд Украины признал закон об осуждении тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики соответствующим основному закону страны.
Обновлено в 08:54
Политика

Украина намерена увеличить транзит российского газа в Европу

«Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит», — говорится в сообщении госкомпании.
Обновлено в 08:35
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Кино

Фредди Крюгер вернется на экраны

Обновлено в 03:02
Происшествия

Грузовик с реквизитом Киркорова попал в аварию в Ростовской области

Обновлено в 06:40
Происшествия

На российском пляже погибли семь человек

Обновлено в 02:57
Происшествия

В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах

Полиция задержала сотрудников телеканала "Якутия 24" по заявлению мэра города Вилюйск из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения, после дачи объяснений их отпустили, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 08:38
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