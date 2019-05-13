Экономика

ЦБ ждет ускорения роста ВВП во втором кварталеКоммерсантъ 07:03

Темпы роста российской экономики со второго квартала составят около 0,4% в квартальном выражении после 0,2–0,3% в первом квартале, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.
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ЦБ прогнозирует замедление инфляции в РФ до 4% со следующего года

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Банк России ожидает ускорения роста ВВП

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ЦБ назвал причину замедления темпов роста ипотеки

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ЦБ ждет ускорения роста ВВП во втором квартале

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Замедление роста экономики РФ в 1-м квартале было ожидаемым - аналитики ЦБ

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В Банке России прогнозируют ускорение роста ВВП РФ со II квартала

ПРАЙМ05:19

Инфляция в РФ в годовом выражении вернется к 4% в I квартале 2020г - аналитики ЦБ

Интерфакс - Россия05:05
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, проходящем в Словакии.
Обновлено в 12:30
Музыка

Сергей Шнуров объяснил, почему распустил группу «Ленинград»

Фронтмен главной группы Петербурга дал большую пресс-конференцию Лидер группировки "Ленинград" 46-летний Сергей Шнуров признался, что продолжит делать музыку, но уже вне своей группы.
Обновлено в 11:57
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий обращаются с посланием мира к жителям Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:29
Энергетика

«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра

Проект «Роснефти» по строительству Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что компания отказалась от его реализации, рассказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров на телеконференции по итогам отчета за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 12:23
Политика

РБК: Кремль выявил регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов

По данным источников издания, близких к Кремлю и знакомых с результатами опросов, максимальный запрос на смену губернаторов отмечен в Севастополе (Дмитрий Овсянников), Архангельской области (Игорь Орлов), Коми (Сергей Гапликов) и Ингушетии (Юнус-Бек Евкуров).
Обновлено в 00:27
Игры

Kotaku: релиз The Last of Us Part 2 намечен на осень 2019 года

Обновлено в 05:26
Игры

Энтузиасты подогнали графику старых игр под возможности флагманских видеокарт

Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес

Матильда Шнурова пошла по стопам Волочковой

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова Теперь же Матильда Шнурова (напомним, в мае 2018 года Матильда и Сергей Шнуровы развелись после 8 лет брака) взялась за то же самое.
Обновлено в 12:57
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Политика

Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Первого пострадавшего в результате ЧП с SSJ-100 выписали из больницы

Одного из пострадавших в результате аварийной посадки с последующим возгоранием самолёта SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево выписали из больницы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.
Обновлено в 11:19
Общество

Аман Тулеев: трагедия в «Зимней вишне» сильно подкосила здоровье

Обновлено в 00:37
Политика

Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду американской стороне.
Обновлено в 12:06
Кино

Умерла голливудская актриса Дорис Дэй

Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено в 11:29
Хоккей

Сборная США в овертайме обыграла Финляндию в матче ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:53
Общество

Отдельную рассадку детей и родителей в самолетах хотят запретить

Запретить отдельную рассадку детей и родителей в самолетах предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Обновлено в 01:19
Гаджеты

Производитель тамагочи решил возобновить его выпуск

Обновлено в 12:21
Армия и оружие

В Киев прилетел новый борт с тяжелоранеными из Донбасса

В киевский военный клинический госпиталь прибыл борт из Донбасса с тяжелоранеными бойцами, сообщила в социальных сетях волонтер Наталья Юсупова.
Обновлено в 11:26
Кино

Актриса из «Игры престолов» рассказала, как фанаты отреагируют на финал шоу

Обновлено в 11:20
Спорт

Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом

Обновлено в 09:03
Политика

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Политика

Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале

Обновлено в 04:59
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили коктейль Молотова

Обновлено в 07:44
Происшествия

Вокзалы, аэропорт и торговые центры эвакуировали в Липецке

Сегодня в Липецке, во второй половине дня, началась эвакуация посетителей сразу целого ряда объектов.
Обновлено в 11:57
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика

Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
Обновлено в 12:05
Наука

Новые горные породы нашли на пляжах у Хиросимы

Обновлено в 11:28
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Транспорт

В России могут убрать частные дорожные камеры видеофиксации

Генпрокуратура РФ проверит правомерность наличия частных видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах из-за ошибок в их установке.
Обновлено в 08:26
Гаджеты

Apple начала выдавать свои банковские карты

Американская корпорация Apple начала внедрять свои первые банковские карты. Пока Apple Card получили только сотрудники компании.
Обновлено в 06:54
Как работают Яндекс.Новости?
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