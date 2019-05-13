Экономика
ЦБ ждет ускорения роста ВВП во втором кварталеКоммерсантъ 07:03
Темпы роста российской экономики со второго квартала составят около 0,4% в квартальном выражении после 0,2–0,3% в первом квартале, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.
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Инфляция в РФ в годовом выражении вернется к 4% в I квартале 2020г - аналитики ЦБ
Интерфакс - Россия05:05
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