Банк России ожидает ускорения роста ВВПВести.Финанс 06:26

Перспективы ускорения темпов роста экономики улучшились: начиная со II квартала темпы роста составят около 0,4% квартал к кварталу и выйдут на уровень потенциала, отметили в ЦБ. По оценке Банка России, годовой темп прироста ВВП в I квартале 2019 г. составляет 1-1, 5 %.

Политика Блог «Путинизм как он есть» заблокировали по требованию властей Блог на платформе WordPress «Путинизм как он есть» заблокировали по требованию властей, на это обратило внимание издание «Радио Свобода».

Общество Россиянам упростят порядок назначения пенсий Уезжающим жить за границу россиянам или уже живущим за рубежом гражданам станет проще оформить пенсию в России.

Происшествия В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.

Политика Климкин угрожает России за выдачу паспортов на Донбассе Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опять грозит России за выдачу паспортов РФ жителям Донбасса.

Спорт Александр Логинов и Никита Поршнев женились на биатлонистках Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов женился на украинской биатлонистке.

Политика Китай вводит пошлины на импорт из США на $60 млрд Китай с 1 июня вводит ввозные пошлины на экспорт из США на различные группы товаров объемом $60 млрд.

Политика Путину в Казани показали новейшую авиатехнику Сразу после прилета в Казань президент Российской Федерации ознакомился с образцами авиатехники, размещенными на аэродроме завода.

Кино Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.

Финансы Официальный курс евро на вторник вырос до 73,52 рубля Официальный курс евро на вторник вырос на 43,43 копейки — до 73,5231 рубля, курс доллара увеличился на 24,16 копейки — до 65,4703 рубля, следует из данных Банка России.

Политика Трамп захотел встречи с Путиным Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 мая отметил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео в Сочи 14 мая будет обсуждаться вопрос о саммите российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в японской Осаке.

Происшествия В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.

Политика Стало известно, когда Рада назначит дату инаугурации Зеленского Спикер украинского парламента рассказал, что Рада планирует назначить дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на текущей пленарной неделе, которая пройдет 14-17 мая.

Происшествия Проходят обыски в кабинете заместителя мэра Якутска Обыски связаны с деятельностью организации, которой владеет Виктория Федорова - супруга заммэра - мебельного салона "Виктория".

Политика Климкин выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Шоу-бизнес Волочкова в бикини захотела шпагатом измерить длину острова Примерив бикини Волочкова продемонстрировала свою растяжку. Летний образ артистка дополнила золотыми босоножками на платформе.

Общество Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале.

Общество Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи Действующий временно исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения Барвихинское в Одинцовском районе Московской области Андрей Ходырев ушел в неоплачиваемый отпуск и назначил вместо себя националиста Дмитрия Демушкина.

Технологии Китайские хакеры 9 лет атаковали российские компании и госструктуры Positive Technologies и «Лаборатория Касперского» обнаружили китайскую кибергруппировку, которая несколько лет воровала данные у более 20 российских компаний и госструктур.