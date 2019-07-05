Экономика

ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматахRT на русском 11:10

Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв заявил, что ошибку в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий, давно устранили.
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Устранена уязвимость в банкоматах, благодаря которой мошенники воровали деньги

Газета Кемерова15:34

Центробанк устранил ошибку с банкоматами, которой пользовались мошенники

Аргументы и Факты11:56

ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматах

RT на русском11:10

Банк России устранил ошибку с банкоматами, которую использовали мошенники

Политика Сегодня11:11

В Центробанке заверили, что ошибку с банкоматами, которую использовали мошенники при отмене транзакций, уже устранили

Интересант11:08

Ошибка с банкоматами, которую использовали мошенники, устранена

News.ru11:00

ЦБ: Ошибка, которую использовали мошенники для отмены переводов в банкоматах, устранена

ПРАЙМ10:31
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Футбол

Юрий Семин: «Мурило сыграет с „Зенитом“»

Обновлено в 11:23
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Обновлено в 13:58
Происшествия

В Черном море перевернулся катамаран

Прогулочный катамаран перевернулся в Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края, 18 человек доставлены на берег, судьба двоих остается неизвестной, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 12:06
Политика

«Донбасс – это Украина». Зеленский представил нового губернатора Донецкой области

В пятницу, 5 июля, Владимир Зеленский посещает Донецкую область, где он представил нового губернатора региона Павла Кириленко.
Обновлено в 09:59
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Политика

Россия отреагировала на задержание танкера в Гибралтаре

Задержание следующего из Ирана в Сирию супертанкера с участием британских морпехов — целенаправленная и подготовленная заранее акция, направленная на осложнение ситуации вокруг Ирана, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Избитую семилетнюю девочку из Ингушетии доставят в Москву

Обновлено в 08:14
Общество

Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Пойманного на госизмене помощника полпреда президента арестовали

Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Российские военные начали учения в Чёрном море

Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Пьяный мужчина обстрелял женщин за отказ от интима

В Москве нетрезвый мужчина обстрелял женщин, прогуливающихся по Минской улице.
Обновлено в 15:26
Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Общество

AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности

Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии

Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Обновлено в 14:34
Общество

Саратовский омбудсмен оценила идею запретить телефоны в школах

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области прокомментировала предложение запретить детям приносить в школу телефоны.
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес

Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа

Обновлено в 11:30
Экономика

Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом

Пока речь идет об открытии отделений с точками "фаст-фуда" в Москве и нескольких регионах.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Из-за пожара на газовой АЗС в Новой Москве пострадал один человек

Обновлено в 10:11
Гаджеты

Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone

Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 11:43
Политика

Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию

Обновлено вчера в 22:55
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

В Москве экстренно прооперировали Юрия Шатунова

Два дня назад в столичной клинике экстренно прооперировали Юрия Шатунова. Он попал в клинику после гастрольного тура.
Обновлено в 00:25
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать

Напомним, в мае ВЦИОМ обнародовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. Речь шла именно о спонтанном рейтинге.
Обновлено в 10:57
Политика

Владимир Путин подарил «Грех» папе Римскому

Путин вручил Папе Римскому икону с двумя апостолами, Петром и Павлом.
Обновлено вчера в 15:18
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Общество

В России упростили порядок оформления наследства

С 5 июля вступил в силу приказ Минэкономразвития об упрощении нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено в 08:53
Общество

Американка съела рекордные 32 бургера за 10 минут

Обновлено в 09:28
Политика

В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы

Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Обновлено в 10:09
Теннис

Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона

Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона.
Обновлено в 13:39
Политика

В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»

«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.
Обновлено в 12:34
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