Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв заявил, что ошибку в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий, давно устранили.

ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматах

Происшествия В Черном море перевернулся катамаран Прогулочный катамаран перевернулся в Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края, 18 человек доставлены на берег, судьба двоих остается неизвестной, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика «Донбасс – это Украина». Зеленский представил нового губернатора Донецкой области В пятницу, 5 июля, Владимир Зеленский посещает Донецкую область, где он представил нового губернатора региона Павла Кириленко.

Общество Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.

Политика Россия отреагировала на задержание танкера в Гибралтаре Задержание следующего из Ирана в Сирию супертанкера с участием британских морпехов — целенаправленная и подготовленная заранее акция, направленная на осложнение ситуации вокруг Ирана, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Общество Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.

Происшествия Пьяный мужчина обстрелял женщин за отказ от интима В Москве нетрезвый мужчина обстрелял женщин, прогуливающихся по Минской улице.

Происшествия Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.

Общество AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.

Происшествия Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Общество Саратовский омбудсмен оценила идею запретить телефоны в школах Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области прокомментировала предложение запретить детям приносить в школу телефоны.

Экономика Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом Пока речь идет об открытии отделений с точками "фаст-фуда" в Москве и нескольких регионах.

Гаджеты Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку в 683 млн долларов из-за низких продаж iPhone, сообщило агентство Reuters.

Музыка Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020» "Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Шоу-бизнес В Москве экстренно прооперировали Юрия Шатунова Два дня назад в столичной клинике экстренно прооперировали Юрия Шатунова. Он попал в клинику после гастрольного тура.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать Напомним, в мае ВЦИОМ обнародовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. Речь шла именно о спонтанном рейтинге.

Политика Владимир Путин подарил «Грех» папе Римскому Путин вручил Папе Римскому икону с двумя апостолами, Петром и Павлом.

Политика СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".

Общество В России упростили порядок оформления наследства С 5 июля вступил в силу приказ Минэкономразвития об упрощении нотариального ведения наследственных дел.

Политика В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

Теннис Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона.