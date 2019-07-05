Экономика
ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматахRT на русском 11:10
Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв заявил, что ошибку в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий, давно устранили.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:47, Вашингтон
Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Политика
Британский МИД отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе СМИ
МИД Великобритании отказал журналистам телеканала Russia Today (RT) в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Общество
Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок
«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна девятого этажа во время секса
На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, они застали внизу у окна лишь труп женщины, рядом с ней на земле лежал разбитый телевизор и швабра, сообщает ресурс «Фонтанка».
Обновлено в 04:37
Гаджеты
Huawei начала тестирование собственной операционной системы
Китайская компания Huawei начала тестирование собственной операционной системы.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Черном море перевернулось прогулочное судно
Обновлено в 11:58
Театры
Уволен директор Театра им. Волкова
Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны в Москве
Три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» ФСБ России (банковский отдел — Прим.ред.) задержаны в Москве по подозрению в организации преступного сообщества, мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:46
Музыка
Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»
Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Экономика
ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
Музыка
Кирилл Андреев раскрыл причины ухода Игоря Сорина из «Иванушек»
Певец рассказал ведущему Борису Корчевникову о причинах ухода из группы Игоря Сорина.
Обновлено в 07:04
Политика
Помощник Чилингарова опроверг информацию о его госпитализации
Помощник знаменитого полярника, специального представителя президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артура Чилингарова академик Константин Зайцев опроверг информацию о его госпитализации.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Футбол
Моуринью может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд» и сборную Китая
Обновлено в 11:13
Экономика
В России появится этический кодекс операторов больших данных
В России создадут этический кодекс операторов больших данных. Он будет представлен экспертами Ассоциации больших данных осенью 2019 года.
Обновлено в 11:13
Гаджеты
Из-за низкого спроса на iPhone Apple выплатила Samsung $683 млн
По сообщениям сетевых источников, Apple выплатила Samsung 800 млрд вон (приблизительно $683 млн), чтобы покрыть стоимость OLED-панелей, заказы на которые оказались ниже, чем предусматривала договорённость.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Суд арестовал владельца «Домашних денег»
Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 11:58
Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено в 12:04
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Экономика
«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste
ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services.
Обновлено в 03:57
Политика
Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс
«5 июля президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Донецкую область», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:04
Культура
Лондонские СМИ нашли редкие кадры с уличным художником Бэнкси
Один из сотрудников английского телеканала ITV London Роберт Мерфи сообщил, что их редакции удалось раздобыть кадры старого интервью с человеком, который может являться анонимным уличным художником Бэнкси.
Обновлено в 11:22
Политика
Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы
В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Политика
В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне
В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49