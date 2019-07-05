Экономика
ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматахRT на русском 11:10
Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв заявил, что ошибку в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий, давно устранили.
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Авто
Представлен прототип серийного кабриолета Lexus LC
Обновлено в 08:36
Кино
Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки
Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Единоборства
Нурмагомедов прилетит в Абу-Даби за две недели до боя с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетит в Абу-Даби за две недели до поединка с американцем Дастином Порье.
Обновлено в 18:16
Политика
На Украине арестован «важный свидетель» по делу о МН17
Адвокат Роман Гонтарев рассказал, что Цемах находится в статусе подозреваемого по делу о крушении «Боинга» MH-17 «Малазийских авиалиний» в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено вчера в 11:13
Общество
Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор
В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.
Обновлено в 13:08
Политика
Путин поздравил Мадуро с Днем независимости Венесуэлы
Обновлено в 17:22
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено в 03:10
Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек
Сотрудники правоохранительных органов задержали порядка десяти человек в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:12
Гаджеты
Reuters узнал о выплате Apple в адрес Samsung $683 млн неустойки
Компания Samsung получила возмещение в размере около 800 млрд корейских вон ($683 млн) за проданные Apple дисплеи OLED для iPhone, так как производитель смартфонов в США не достиг уровня продаж, о которой договаривались стороны.
Обновлено в 12:53
Общество
ЮНЕСКО включило Вавилон в список Всемирного наследия
Обновлено в 12:13
Политика
СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
Обновлено в 17:05
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться
Столичные полицейские разыскивают мужчину, который на западе Москвы выстрелил в двух девушек из травматического оружия.
Обновлено в 16:00
Политика
Порошенко на митинге нецензурно выразился в адрес блогера Шария
Экс-президент Украины Петр Порошенко во время встречи с избирателями в городе Каменец-Польский заявил, что его команда отменила регистрацию в качестве кандидата в депутаты блогера Анатолия Шария, при этом бывший глава государства нецензурно выразился.
Обновлено в 15:15
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Космос
Пентагон планирует создать военную орбитальную станцию
Министерство обороны США объявило тендер, связанный с разработкой глобального проекта по созданию околоземной орбитальной станции.
Обновлено вчера в 04:16
Гаджеты
Консоль Sony PlayStation 5 получит видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6
В сети появилась очередная порция подробностей об игровой консоли Sony PlayStation 5, выход которой ожидается только в конце следующего года.
Обновлено в 04:07
Авто
Крутой каскадёрский трюк сняли от первого лица в 360 градусов
Обновлено в 14:00
Общество
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (респонденты сами называли людей, которым доверяют) показатель Путина снизился с 31 до 30,4%.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам
Терпение модели закончилось, когда фолловеры стали обсуждать платье, которое Анастасия надела на свадьбу брата своего супруга.
Обновлено в 07:27
Политика
Шойгу назвал причину трагедии на глубоководном аппарате
Обновлено вчера в 04:33
Авто
«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась
Обновлено в 12:57