Экономика

ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматахRT на русском 11:10

Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв заявил, что ошибку в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий, давно устранили.
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Устранена уязвимость в банкоматах, благодаря которой мошенники воровали деньги

Газета Кемерова15:34

ЦБ: Ошибку в банкоматах, которой пользовались мошенники, уже исправили

Комсомольская правда18:14

ЦБ: Ошибка, которую использовали мошенники для отмены переводов в банкоматах, устранена

ПРАЙМ10:31

ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматах

RT на русском11:10

В Центробанке заверили, что ошибку с банкоматами, которую использовали мошенники при отмене транзакций, уже устранили

Интересант11:08

Ошибка с банкоматами, которую использовали мошенники, устранена

News.ru11:00

Центробанк устранил ошибку с банкоматами, которой пользовались мошенники

Аргументы и Факты11:56
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В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

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В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали порядка десяти человек в общественном пространстве «Яма» на Хохловской площади в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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В Афганистане более 20 человек пострадали при взрыве в мечети

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Reuters узнал о выплате Apple в адрес Samsung $683 млн неустойки

Компания Samsung получила возмещение в размере около 800 млрд корейских вон ($683 млн) за проданные Apple дисплеи OLED для iPhone, так как производитель смартфонов в США не достиг уровня продаж, о которой договаривались стороны.
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ЮНЕСКО включило Вавилон в список Всемирного наследия

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СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
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Обновлено в 16:00
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Обновлено в 15:16
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Экс-президент Украины Петр Порошенко во время встречи с избирателями в городе Каменец-Польский заявил, что его команда отменила регистрацию в качестве кандидата в депутаты блогера Анатолия Шария, при этом бывший глава государства нецензурно выразился.
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В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
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Пентагон планирует создать военную орбитальную станцию

Министерство обороны США объявило тендер, связанный с разработкой глобального проекта по созданию околоземной орбитальной станции.
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