Экономика

ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматахRT на русском вчера в 11:10

Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв заявил, что ошибку в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий, давно устранили.
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В ЦБ устранили ошибку в банкоматах, которую использовали мошенники

РЕН ТВвчера в 23:45

ЦБ: Ошибку в банкоматах, которой пользовались мошенники, уже исправили

Комсомольская правдавчера в 18:14

ЦБ: Ошибка, которую использовали мошенники для отмены переводов в банкоматах, устранена

ПРАЙМвчера в 10:31

ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматах

RT на русскомвчера в 11:10

В Центробанке заверили, что ошибку с банкоматами, которую использовали мошенники при отмене транзакций, уже устранили

Интересантвчера в 11:08

Ошибка с банкоматами, которую использовали мошенники, устранена

News.ruвчера в 11:00

Центробанк устранил ошибку с банкоматами, которой пользовались мошенники

Аргументы и Фактывчера в 11:56
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Шоу-бизнес

Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Военный ВСУ расстрелял националистов в Донбассе

Обновлено в 20:33
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди

Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 18:57
Происшествия

Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики

Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.
Обновлено в 20:07
Спорт

Гимнастки принесли России 2 медали Универсиады-2019

Гимнастка Ульяна Перебиносова завоевала серебро в многоборье на Универсиаде в итальянском Неаполе.
Обновлено в 15:32
Происшествия

Подозреваемую в избиении семилетней девочки арестовали в Ингушетии

Суд в Ингушетии арестовал 35-летнюю женщину, подозреваемую в жестоком избиении семилетней девочки.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Собчак высмеяли в Сети из-за ошибок в Instagram

Обновлено в 07:19
Игры

Навык владения оружием в Cyberpunk 2077 будет расти с его использованием

Обновлено в 09:16
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Армия и оружие

Тульские предприятия получили новый заказ на «Панцири»

Зенитно-пушечный комплекс «Панцирь» является детищем Конструкторского бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова.
Обновлено в 15:11
Футбол

«Вииторул» опроверг информацию о скором переходе Хаджи в «Спартак»

Директор румынского клуба «Вииторул» Георге Огэрару прокомментировал информацию о скором переходе 20-летнего полузащитника Яниса Хаджи в московский «Спартак».
Обновлено в 20:06
Футбол

Диего Коста может вернуться в АПЛ

Нападающий "Атлетико" Диего Коста может продолжить карьеру в Англии.
Обновлено в 12:53
Политика

Зеленский озадачил украинцев странными гримасами

Президент Украины Владимир Зеленский сильно озадачил сограждан странными гримасами во время совещания на Закарпатской таможне.
Обновлено в 17:58
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Британию предупредили о неумелом и небезопасном Трампе

Посольство Великобритании в Вашингтоне в телеграммах для британского МИД назвало президента США Дональда Трампа "неумелым" и "небезопасным".
Обновлено в 19:45
Общество

Прошла любовь, завяли мегамоллы

Хотя бы потому, что мегамоллы утратили свое главное конкурентное преимущество перед мелкой розницей: цены сравнялись.
Обновлено в 14:01
Политика

В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ

Ганжара подчеркнул, что Крым есть и будет частью России. Ранее сообщалось, что в ОБСЕ одобрили резолюцию против России из-за Крыма.
Обновлено в 17:16
Музыка

В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова

В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Гаджеты

Мошенническое приложение для Android ворует данные о банковских картах

Новое мошенническое приложение для Android может получить все данные о банковской карте пользователя.
Обновлено в 03:24
Авто

Красавчик из Уху: китайский автопром наносит ответный удар

Кроссовер Tiggo 7 разительно отличается от того, что раньше предлагала российским покупателям китайская фирма Chery, штаб-квартира которой расположена в городе с экзотическим названием Уху (провинция Аньхой).
Обновлено в 17:02
Футбол

Месси удалили с поля в последнем матче на Кубке Америки

Обновлено в 17:28
Политика

Киев получил первую партию нефти из США

В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
Обновлено в 12:12
Музыка

Россиян унизил Артур Пирожков и его новый клип «Алкоголичка»

Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.
Обновлено в 07:42
Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Ранее временная поверенная в делах США в Грузии назвала российские меры "несправедливыми, ненужными и непропорциональными".
Обновлено в 13:56
Происшествия

При взрыве газа в ТЦ во Флориде пострадали 20 человек

В американском штате Флорида в результате взрыва газа в торговом центре (ТЦ) пострадали десятки человек.
Обновлено в 14:17
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Названы гонорары российских юмористов

Обновлено вчера в 20:54
Политика

Лондон выделит £18 млн на борьбу с фейковыми новостями

Правительство Великобритании планирует выделить за три года £ 18 млн на поддержку независимых СМИ в государствах Западных Балкан и борьбу с фейковыми новостями в странах Восточной Европы, сообщает британский МИД.
Обновлено в 20:29
Происшествия

В Москве столкнулись четыре автомобиля

"Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице", - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 17:38
Космос

Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане

Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане.
Обновлено в 09:46
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