Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв заявил, что ошибку в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий, давно устранили.

ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматах

Шоу-бизнес Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.

Происшествия При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.

Происшествия Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.

Спорт Гимнастки принесли России 2 медали Универсиады-2019 Гимнастка Ульяна Перебиносова завоевала серебро в многоборье на Универсиаде в итальянском Неаполе.

Происшествия Подозреваемую в избиении семилетней девочки арестовали в Ингушетии Суд в Ингушетии арестовал 35-летнюю женщину, подозреваемую в жестоком избиении семилетней девочки.

Происшествия Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.

Футбол «Вииторул» опроверг информацию о скором переходе Хаджи в «Спартак» Директор румынского клуба «Вииторул» Георге Огэрару прокомментировал информацию о скором переходе 20-летнего полузащитника Яниса Хаджи в московский «Спартак».

Футбол Диего Коста может вернуться в АПЛ Нападающий "Атлетико" Диего Коста может продолжить карьеру в Англии.

Политика Зеленский озадачил украинцев странными гримасами Президент Украины Владимир Зеленский сильно озадачил сограждан странными гримасами во время совещания на Закарпатской таможне.

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Политика Британию предупредили о неумелом и небезопасном Трампе Посольство Великобритании в Вашингтоне в телеграммах для британского МИД назвало президента США Дональда Трампа "неумелым" и "небезопасным".

Общество Прошла любовь, завяли мегамоллы Хотя бы потому, что мегамоллы утратили свое главное конкурентное преимущество перед мелкой розницей: цены сравнялись.

Политика В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ Ганжара подчеркнул, что Крым есть и будет частью России. Ранее сообщалось, что в ОБСЕ одобрили резолюцию против России из-за Крыма.

Музыка В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.

Гаджеты Мошенническое приложение для Android ворует данные о банковских картах Новое мошенническое приложение для Android может получить все данные о банковской карте пользователя.

Авто Красавчик из Уху: китайский автопром наносит ответный удар Кроссовер Tiggo 7 разительно отличается от того, что раньше предлагала российским покупателям китайская фирма Chery, штаб-квартира которой расположена в городе с экзотическим названием Уху (провинция Аньхой).

Политика Киев получил первую партию нефти из США В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.

Музыка Россиян унизил Артур Пирожков и его новый клип «Алкоголичка» Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.

Политика Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию Ранее временная поверенная в делах США в Грузии назвала российские меры "несправедливыми, ненужными и непропорциональными".

Происшествия При взрыве газа в ТЦ во Флориде пострадали 20 человек В американском штате Флорида в результате взрыва газа в торговом центре (ТЦ) пострадали десятки человек.

Политика В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Политика Лондон выделит £18 млн на борьбу с фейковыми новостями Правительство Великобритании планирует выделить за три года £ 18 млн на поддержку независимых СМИ в государствах Западных Балкан и борьбу с фейковыми новостями в странах Восточной Европы, сообщает британский МИД.

Происшествия В Москве столкнулись четыре автомобиля "Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице", - рассказал собеседник агентства.