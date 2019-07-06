Экономика
ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматахRT на русском вчера в 11:10
Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв заявил, что ошибку в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий, давно устранили.
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ЦБ: Ошибку в банкоматах, которой пользовались мошенники, уже исправили
Комсомольская правдавчера в 18:14
Центробанк устранил ошибку с банкоматами, которой пользовались мошенники
Аргументы и Фактывчера в 11:56
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:58, Вашингтон
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Зеленский озадачил украинцев странными гримасами
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В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
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Хотя бы потому, что мегамоллы утратили свое главное конкурентное преимущество перед мелкой розницей: цены сравнялись.
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Новое мошенническое приложение для Android может получить все данные о банковской карте пользователя.
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Месси удалили с поля в последнем матче на Кубке Америки
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В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
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Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.
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Ранее временная поверенная в делах США в Грузии назвала российские меры "несправедливыми, ненужными и непропорциональными".
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В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
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"Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице", - рассказал собеседник агентства.
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