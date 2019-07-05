Экономика

ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматахRT на русском вчера в 11:10

Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв заявил, что ошибку в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий, давно устранили.
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ЦБ устранил ошибку с банкоматами, которую использовали мошенники

Мошенничество с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов не носило большого масштаба, позволяющую совершать такие атаки ошибку уже выявили и устранили, сообщил журналистам первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.
РИА Новостивчера в 10:34

Подробнее о событии

ЦБ сообщил об устранении ошибки системы, допустившей мошеннический перевод денег

Коммерсантъвчера в 20:43

ЦБ: Ошибку в банкоматах, которой пользовались мошенники, уже исправили

Комсомольская правдавчера в 18:14

Ошибка с банкоматами, которую использовали мошенники, устранена

News.ruвчера в 11:00

ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматах

RT на русскомвчера в 11:10

В Центробанке заверили, что ошибку с банкоматами, которую использовали мошенники при отмене транзакций, уже устранили

Интересантвчера в 11:08

Центробанк устранил ошибку с банкоматами, которой пользовались мошенники

Аргументы и Фактывчера в 11:56

ЦБ: Ошибка, которую использовали мошенники для отмены переводов в банкоматах, устранена

ПРАЙМвчера в 10:31
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Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Транспорт

ЦОДД предложил приравнять сегвеи и самокаты к видам транспорта

Обновлено вчера в 10:13
Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Аркуша предлагает шесть мер для стабилизации топливного рынка Дальнего Востока, где работает всего два крупных завода (Комсомольский НПЗ «Роснефти» и Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и ухудшилась ситуация c ценами на топливо в начале июля, после того как истекло соглашение десяти крупнейших нефтяных компаний с правительством.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ

Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия

Родители избитой в Ингушетии семилетней девочки найдены

Обновлено вчера в 17:59
Футбол

Ловчев считает, что Кокорин и Мамаев погубили свой футбольный талант

Известный эксперт Евгений Ловчев заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев погубили свой талант игроков.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 400 человек

Более 400 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области, рассказал на правкомиссии замглавы МЧС Павел Барышев.
Обновлено в 01:26
Политика

Во Франции призвали ЕК поддержать «Северный поток-2»

Во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по "Северному потоку - 2". Об этом сказал экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар, пишет L.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Суд арестовал владельца «Домашних денег»

Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено вчера в 11:58
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Общество

Московское метро выпустило «Тройку» с изображением большой панды

Обновлено в 03:43
Культура

Скабеева обругала сериал от Netflix из-за «плохих русских»

Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала новый сезон сериала «Очень странные дела» из-за негативного образа русских.
Обновлено вчера в 14:37
Общество

Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете

Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Обломки ракеты «Союз-2» нашли в Якутии

Пресс-служба Министерства экологии Якутии сообщила, что два фрагмента ракеты-носителя «Союз-2», запущенной 5 июля, обнаружены в Вилюйском и Алданском районах республики.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

ДНР: Украинские военные обстреляли из минометов детскую площадку

Обновлено в 03:14
Политика

Читинский блогер Лёха Кочегар подал заявку на митинг с якутом, идущим «изгонять Путина»

Читинский блогер Лёха Кочегар (Алексей Закружный — ред.) подал три уведомления в администрацию города о проведении митинга на площади Ленина на 12, 13 и 14 июля; на мероприятии должен выступить житель Якутии Александр Габышев, идущий пешком в Москву для «изгнания Владимира Путина», сообщил 2 июля сам блогер на YouTude.
Обновлено 03 июля в 02:50
Футбол

Семак попросил Миллера разобраться по ситуации с Суторминым

Разобраться с переходом Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» попросил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Обновлено в 03:04
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения

В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться

Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП

Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
Обновлено в 02:13
Энергетика

Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ

НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила, что не готова стать бабушкой

Маленький фигурист заявил, что девочка Настя – его невеста, теперь она все выходные гостит в доме Плющенко.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия

Задержана кассирша банка, похитившая более 20 млн рублей

Обновлено вчера в 03:39
Армия и оружие

Над авиабазой «Хмеймим» пролетели крылатые ракеты «Томагавк»

Как оказалось, с борта американских военных кораблей было выпущено несколько крылатых ракет «Томагавк», которые пролетели над российской военной авиабазой.
Обновлено 04 июля в 21:31
Происшествия

В Калифорнии произошло второе за неделю мощное землетрясение

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом свидетельствуют материалы на сайте американской Геологической службы (USGS).
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Звезду КВН выдвинут на пост сенатора от Калмыкии

По данным источника, врио главы республики Бату Хасиков выдвинет звезду юмористического шоу в Совет Федерации, где тот станет первым из тройки кандидатов на этот пост.
Обновлено в 01:51
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено вчера в 06:02
Гаджеты

Huawei запустила тест собственной операционной системы

Китайская компания Huawei в настоящий момент приглашает владельцев смартфонов Mate 30 принять участие в тестировании операционной системы собственного производства.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

В уральском полпредстве прокомментировали арест помощника Цуканова

В уральском полпредстве назвали арестованного помощника Николая Цуканова Александра Воробьева «предателем».
Обновлено в 03:17
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