Экономика

ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматахRT на русском вчера в 11:10

Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв заявил, что ошибку в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий, давно устранили.
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ЦБ устранил ошибку с банкоматами, которую использовали мошенники

Мошенничество с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов не носило большого масштаба, позволяющую совершать такие атаки ошибку уже выявили и устранили, сообщил журналистам первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.
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ЦБ сообщил об устранении ошибки системы, допустившей мошеннический перевод денег

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