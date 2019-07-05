Мошенничество с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов не носило большого масштаба, позволяющую совершать такие атаки ошибку уже выявили и устранили, сообщил журналистам первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

с чего всё началось

Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв заявил, что ошибку в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий, давно устранили.

ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматах

Футбол «Ювентус» завершил трансфер Демирала "Ювентус" подписал защитника "Сассуоло" Мериха Демирала. Информация об этом размещена на официальном сайте туринского клуба.

Энергетика Британский суд арестовал дивиденды Газпрома по иску Украины Суд Великобритании принял решение заморозить выплату компании «Газпром» дивиденды Nord Stream в размере 145 млн долларов США, сообщает национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».

Происшествия В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 На юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об угрозе техногенной катастрофы на Украине Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 млрд кубометров газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Происшествия Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой национальной безопасности Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что дело журналиста Ивана Голунова представляет угрозу национальной безопасности России.

Политика Владимир Путин подарил «Грех» папе Римскому Путин вручил Папе Римскому икону с двумя апостолами, Петром и Павлом.

Происшествия В Италии группа тигров загрызла известного дрессировщика В Италии несколько тигров загрызли знаменитого дрессировщика Этторе Вебера.

Общество Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Происшествия Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Происшествия Прокуратура объявила об увольнениях в багажной службе Шереметьево Кого наказали за "багажный коллапс" в Шереметьево Ряд руководителей "дочки" Шереметьево "Шереметьево Хэндлинг", ответственной за транспортировку багажа, уволены после прокурорской проверки в крупнейшем московском аэропорту.

Происшествия Американский миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах Семь человек погибли при крушении вертолета, который следовал в США с Багамских островов, передаёт агентство Associated Press.

Единоборства Хабиб и Порье провели дуэль взглядов Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье провели дуэль взглядов, передает Sport24.

Общество В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.

Футбол Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворота Игрок принял участие во флешмобе под названием Bottle Cap Challenge и открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.

Политика В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Экономика ЦБ выявил новый вид мошенничества через банкоматы Центробанк обнаружил новый способ мошенничества с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора.