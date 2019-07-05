Экономика

ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматахRT на русском вчера в 11:10

Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв заявил, что ошибку в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий, давно устранили.
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ЦБ устранил ошибку с банкоматами, которую использовали мошенники

Мошенничество с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов не носило большого масштаба, позволяющую совершать такие атаки ошибку уже выявили и устранили, сообщил журналистам первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.
РИА Новостивчера в 10:34

Подробнее о событии

ЦБ сообщил об устранении ошибки системы, допустившей мошеннический перевод денег

Коммерсантъвчера в 20:43

ЦБ: Ошибку в банкоматах, которой пользовались мошенники, уже исправили

Комсомольская правдавчера в 18:14

Ошибка с банкоматами, которую использовали мошенники, устранена

News.ruвчера в 11:00

ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматах

RT на русскомвчера в 11:10

В Центробанке заверили, что ошибку с банкоматами, которую использовали мошенники при отмене транзакций, уже устранили

Интересантвчера в 11:08

Центробанк устранил ошибку с банкоматами, которой пользовались мошенники

Аргументы и Фактывчера в 11:56

ЦБ: Ошибка, которую использовали мошенники для отмены переводов в банкоматах, устранена

ПРАЙМвчера в 10:31
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Происшествия

Кузнецова: тетя избитой в Ингушетии девочки имела судимость

Тетя жестоко избитой в Ингушетии девочки ранее имела судимость за нанесение тяжкого вреда здоровью.
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Елизавета II проигнорирует крестины сына Меган Маркл и принца Гарри

Королева Елизавета II не приедет на крестины сына принца Гарри и Меган Маркл, сообщает Daily Mail.
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На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
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В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

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Обновлено в 05:57
Происшествия

В Турции в машине обнаружили радиоактивный калифорний на $72 млн

Полиция турецкой провинции Болу при обыске автомобиля обнаружила 18,01 г радиоактивного вещества калифорний.
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Экономика

Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей

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«Локомотив» выиграл Суперкубок России

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Политика

Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен

Глав четырех украинских таможен призвал уволиться президент Украины Владимир Зеленский, 6 июля сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:47
Авто

Премиум-SUV Hongqi HS7 на базе Toyota Crown выходит на рынок

В продажу выходит новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 от китайского концерна FAW, разработанный на базе седана Toyota Crown предыдущей генерации.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Рекордное землетрясение в Калифорнии запечатлели на ТВ

В прямом эфире американского телеканала KCAL9 оказалось запечатлено начало ставшего рекордным по силе землетрясения в Калифорнии, 6 июля передает РЕН-ТВ.
Обновлено в 09:27
Политика

Демонстранты вновь устроили шествие в Тбилиси

Участники протестного шествия потребовали отправить в отставку главу МВД Грузии Георгия Гахарию.
Обновлено в 14:48
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено в 05:57
Космос

Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году

Обновлено вчера в 11:02
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
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Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала

Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты

Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

В Грузии отказались прекращать торговлю с Россией

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна не собирается отказываться от торговли с Россией.
Обновлено в 12:12
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

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Политика

Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Происшествия

В Мексике задержали группу россиян

Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России.
Обновлено в 14:14
Кино

Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах

Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.
Обновлено в 13:17
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Почему Амстердам отказался принять «Евровидение-2020»

До Амстердама об отказе принимать конкурс заявили Гаага и Бреда.
Обновлено вчера в 07:58
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44-летняя Татьяна Навка опубликовала серию снимков в прозрачном платье

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Политика

Пушков отреагировал на предложение Столтенберга «спасти» ДРСМД

Ранее Столтенберг призвал Россию «спасти» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:51
Политика

Политическое вымирание: Джонсону противостоит «перерожденная Мэй»

Экс-главе МИД Великобритании Борису Джонсону предоставили круглосуточную охрану на время борьбы за пост премьера страны и лидера консерваторов.
Обновлено в 09:26
Происшествия

В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД

Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Футбол

«Реал» подтвердил трансфер Тео Эрнандеса в «Милан»

Обновлено в 13:01
Армия и оружие

Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом

После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
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