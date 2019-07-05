Мошенничество с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов не носило большого масштаба, позволяющую совершать такие атаки ошибку уже выявили и устранили, сообщил журналистам первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.

с чего всё началось

Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв заявил, что ошибку в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий, давно устранили.

ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматах

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