Экономика
ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматахRT на русском вчера в 11:10
Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв заявил, что ошибку в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий, давно устранили.
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с чего всё началось
Мошенничество с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов не носило большого масштаба, позволяющую совершать такие атаки ошибку уже выявили и устранили, сообщил журналистам первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.РИА Новостивчера в 10:34
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ЦБ сообщил об устранении ошибки системы, допустившей мошеннический перевод денег
Коммерсантъвчера в 20:43
ЦБ: Ошибку в банкоматах, которой пользовались мошенники, уже исправили
Комсомольская правдавчера в 18:14
Центробанк устранил ошибку с банкоматами, которой пользовались мошенники
Аргументы и Фактывчера в 11:56
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