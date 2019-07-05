Экономика
ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматахRT на русском 11:10
Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв заявил, что ошибку в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий, давно устранили.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Мошенничество с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов не носило большого масштаба, позволяющую совершать такие атаки ошибку уже выявили и устранили, сообщил журналистам первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев.РИА Новости10:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:50, Вашингтон
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у западных берегов Канады
Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у западных берегов Канады.
Обновлено в 12:58
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы
Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено в 05:49
Космос
Специалисты NASA создают новую систему посадки на Марс
Обновлено в 10:54
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Родители избитой в Ингушетии семилетней девочки найдены
Обновлено в 17:59
Авто
«ГАЗель Next» с немецким «сердцем»: отгрузка началась
Обновлено в 12:57
Происшествия
Суд США отказал в пересмотре дела наркобарона Коротышки
Обновлено 03 июля в 19:10
Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Происшествия
В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров
Обновлено в 15:38
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:14
Единоборства
Нурмагомедов оценил уровень американского бойца Порье
Обновлено в 20:35
Экономика
S&P отозвало рейтинги Запсибкомбанка по просьбе эмитента
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги тюменского Западно-Сибирского коммерческого банка (Запсибкомбанк) по запросу эмитента.
Обновлено в 14:36
Общество
В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили публично признался в любви Надежде Оболенцевой
Резо Гигинеишвили впервые открыто признался в искренней любви 35-летней Надежде Оболенцевой, с которой встречается не первый год.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Тигры загрызли известного дрессировщика в итальянском цирке
Группа тигров напала на известного дрессировщика, 61-летнего Этторе Вебера, во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии.
Обновлено в 08:22
Политика
Военнослужащим и полицейским повысят оклады
С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
США модернизируют военно-морские базы Украины для кораблей США и НАТО
Обновлено в 10:18
Общество
Роскомнадзор составил протокол в отношении Google
Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении компании Google.
Обновлено в 19:37
Шоу-бизнес
Борис Корчевников не мог ходить после трепанации черепа
Обновлено в 11:30
Политика
В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда
Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено в 11:24
Общество
Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях
Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.
Обновлено в 09:09
Общество
Отключили интернет: смерть бизнеса или переход к провайдеру для бизнес-сегмента?
Пакет услуг, который предоставляет ЮБС– это качественно новый уровень скорости и надежности интернета, благодаря чему клиент может быть уверен в стабильности своего бизнеса.
Обновлено в 12:00
Наука
На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы
На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Рэпер Баста назвал рождение дочерей главным достижением в жизни
Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, назвал рождение дочерей главным достижением в своей жизни.
Обновлено в 19:11
Финансы
Эксперт оценил рекордный рост доли безналичных платежей в России
Как считает эксперт, банкам необходимо активнее внедрять стимулы использования безналичных платежей.
Обновлено в 11:33
Политика
Трамп пригрозил Китаю увеличением пошлин
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что страна может ввести дополнительные пошлины на китайские товары.
Обновлено в 13:43
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Политика
В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля»
«CMKI является продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов», — отмечается в концепции.
Обновлено в 18:29