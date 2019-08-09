Финансы
ЦБ: Российский рынок показал устойчивость к новым санкциям против РФПРАЙМ 05:51
Второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа. Новые санкции включают ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:01, Вашингтон
Происшествия
Лимузин Aurus впервые попал в ДТП
Обновлено в 06:30
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
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Политика
В России ответили на заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
По мнению политика, Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии – если перестанет существовать Россия, процитировал его слова «Стране Советов» эксперт онлайн.
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Армия и оружие
НАТО завершила модернизацию системы ПРО в Румынии
НАТО объявила о завершении плановой модернизации системы ПРО Aegis Ashore в Румынии на базе Девеселу и вывозе с базы американского комплекса ПВО THAAD.
Обновлено в 06:28
Общество
После приезда полпреда в зауральском селе решили построить новую школу
Решение принято после того, как действующую школу 9 августа посетил уральский полпред Николай Цуканов, передает корреспондент «URA.RU».
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Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
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Общество
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Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Футбол
«Краснодар» разгромил «Рубин» в молодежном первенстве
"Краснодар" разгромил "Рубин" (5:1) в матче 5-го тура молодежного первенства РПЛ.
Обновлено в 05:30
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Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
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Захарова оценила пропуск Украиной российского самолета
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Путешествия
В Симферополе предложили запустить экспресс от аэропорта
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В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Общество
Стала известна зарплата космонавтов в России
Стоит отметить, что в пресс-службе сослались на зарплаты, указанные в «Положении о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации».
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Атамбаев отказался сотрудничать со следствием
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами и заявил о нарушении своих прав.
Обновлено в 05:52
Общество
Росстат назвал средний возраст женщин при рождении ребенка
Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Посол США пригрозил частичным выводом контингента из ФРГ
Гренелл назвал оскорбительными ожидания германской стороны о том, что платить за нахождение в стране 50 тыс. американских военных продолжат налогоплательщики США, Германия же будет использовать торговый профицит для внутренних целей.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Площадь пожаров в Сибири и на ДФО уменьшилась на 1,2 миллиона гектаров
Площадь природных пожаров в трех субъектах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов удалось снизить более чем на 1,2 миллиона гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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Общество
«Уральские авиалинии» купили три новых самолета Airbus
Авиакомпания «Уральские авиалинии» купила три лайнера Airbus A320neo.
Обновлено вчера в 01:06
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено в 06:37
Общество
Из-за ураганного ветра в Москве начали падать деревья
За минувшие сутки в Москве порывов ветра не выдержали два дерева.
Обновлено в 04:10
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
В ЕР предложили определить в Москве место для проведения митингов
Фракция "Единая Россия" выступает с предложением определить в Москве место для проведения санкционированных митингов, им может стать проспект Сахарова, заявил журналистам глава фракции Сергей Неверов.
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Шоу-бизнес
Дочь Пригожина похудела на 21 кг
За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг.
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Общество
Путина попросили признать Вологду городом исторического наследия
Вологодский губернатор Олег Кувшинников попросил президента Владимира Путина наделить Вологду статусом города исторического наследия.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Источник сообщил о возбуждении дела против мэра Туапсе
Следственный комитет возбудил уголовное дело против мэра Туапсе Владимира Зверева по статьям о превышении должностных полномочий при предоставлении земельного участка и служебном подлоге, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
Обновлено в 05:40
Политика
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
На складе боеприпасов в Турции на границе с Сирией произошли взрывы
Серия взрывов на оружейном складе зафиксирована в турецком городе Рейханлы, расположенном на границе с Сирией.
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Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
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