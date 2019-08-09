Финансы

ЦБ: Российский рынок показал устойчивость к новым санкциям против РФПРАЙМ 05:51

Второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа. Новые санкции включают ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦБ заявил об устойчивости российского рынка к новым санкциям

Взгляд.ру06:26

Рынок РФ устоял перед объявлением новых санкций

Политика Сегодня06:55

ЦБ: Российский рынок показал устойчивость к новым санкциям против РФ

ПРАЙМ05:51

ЦБ: Российский рынок показал устойчивость к новым санкциям

АБН06:37

Доля иностранцев в российских ОФЗ сократилась в начале августа

News.ru06:05

Центробанк оценил устойчивость российского рынка к новым санкциям

Вечерняя Москва06:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:01, Вашингтон
Происшествия

Лимузин Aurus впервые попал в ДТП

Обновлено в 06:30
Политика

Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Политика

В России ответили на заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине

По мнению политика, Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии – если перестанет существовать Россия, процитировал его слова «Стране Советов» эксперт онлайн.
Обновлено вчера в 01:00
Армия и оружие

НАТО завершила модернизацию системы ПРО в Румынии

НАТО объявила о завершении плановой модернизации системы ПРО Aegis Ashore в Румынии на базе Девеселу и вывозе с базы американского комплекса ПВО THAAD.
Обновлено в 06:28
Общество

После приезда полпреда в зауральском селе решили построить новую школу

Решение принято после того, как действующую школу 9 августа посетил уральский полпред Николай Цуканов, передает корреспондент «URA.RU».
Обновлено в 04:32
Политика

Царские долги: французский депутат требует российские деньги

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Политика

МИД отреагировал на олимпийскую карту Японии с Южными Курилами

Обновлено в 07:16
Общество

Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино

Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Футбол

«Краснодар» разгромил «Рубин» в молодежном первенстве

"Краснодар" разгромил "Рубин" (5:1) в матче 5-го тура молодежного первенства РПЛ.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым

Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
Обновлено в 03:40
Политика

Захарова оценила пропуск Украиной российского самолета

Обновлено в 05:25
Путешествия

В Симферополе предложили запустить экспресс от аэропорта

Обновлено в 06:50
Происшествия

В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»

Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Общество

Стала известна зарплата космонавтов в России

Стоит отметить, что в пресс-службе сослались на зарплаты, указанные в «Положении о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации».
Обновлено вчера в 10:57
Политика

Атамбаев отказался сотрудничать со следствием

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами и заявил о нарушении своих прав.
Обновлено в 05:52
Общество

Росстат назвал средний возраст женщин при рождении ребенка

Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие

Посол США пригрозил частичным выводом контингента из ФРГ

Гренелл назвал оскорбительными ожидания германской стороны о том, что платить за нахождение в стране 50 тыс. американских военных продолжат налогоплательщики США, Германия же будет использовать торговый профицит для внутренних целей.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Площадь пожаров в Сибири и на ДФО уменьшилась на 1,2 миллиона гектаров

Площадь природных пожаров в трех субъектах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов удалось снизить более чем на 1,2 миллиона гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 06:37
Общество

«Уральские авиалинии» купили три новых самолета Airbus

Авиакомпания «Уральские авиалинии» купила три лайнера Airbus A320neo.
Обновлено вчера в 01:06
Политика

Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина

Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено в 06:37
Общество

Из-за ураганного ветра в Москве начали падать деревья

За минувшие сутки в Москве порывов ветра не выдержали два дерева.
Обновлено в 04:10
Происшествия

СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском

В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

В ЕР предложили определить в Москве место для проведения митингов

Фракция "Единая Россия" выступает с предложением определить в Москве место для проведения санкционированных митингов, им может стать проспект Сахарова, заявил журналистам глава фракции Сергей Неверов.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Дочь Пригожина похудела на 21 кг

За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг.
Обновлено в 05:10
Общество

Путина попросили признать Вологду городом исторического наследия

Вологодский губернатор Олег Кувшинников попросил президента Владимира Путина наделить Вологду статусом города исторического наследия.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Источник сообщил о возбуждении дела против мэра Туапсе

Следственный комитет возбудил уголовное дело против мэра Туапсе Владимира Зверева по статьям о превышении должностных полномочий при предоставлении земельного участка и служебном подлоге, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
Обновлено в 05:40
Политика

Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД

Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Общество

В России впервые замечен сельдяной король

Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

На складе боеприпасов в Турции на границе с Сирией произошли взрывы

Серия взрывов на оружейном складе зафиксирована в турецком городе Рейханлы, расположенном на границе с Сирией.
Обновлено в 03:42
Гаджеты

Huawei представила новую операционную систему Harmony OS

Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное