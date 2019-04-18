Финансы

ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладамВедомости 04:50

ЦБ не исключает повышения нормативов обязательного резервирования для вкладов в иностранной валюте. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на конференции «Казначейство 2019», передает агентство «Прайм». Эта мера позволит простимулировать девалютизацию банковского сектора, отметила Юдаева.
Читать в источнике
Ксения Юдаева
Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок значительно отличается, можно рассмотреть возможность более жесткого ограничения по валютным вкладам. ЦБ допускает повышение нормативов обязательного резервирования для таких вкладов.
— Ксения Юдаева, российский экономистИнфорос 06:09

Подробнее о событии

В ЦБ сообщили о рекордном росте долларовых вкладов в России

РБК06:56

Finita la дедолларизация. ЦБ обнаружил рост интереса к валюте

ПРАЙМ07:45

В ЦБ не исключают ужесточения регулирования валютных вкладов

News.ru03:08

ЦБ хочет сделать валютные вклады менее выгодными

Ведомости07:08

ЦБ заявил об остановке тренда на девалютизацию вкладов

Коммерсантъ05:06

ЦБ не исключил усиление требований к банкам по валютным вкладам

ТАСС06:34

ЦБ намерен ужесточить требования к валютным вкладам

Банки.ру03:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 09:06, Ашберн
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

Обновлено в 08:32
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Политика

Россия запретила ввоз одежды и обуви с Украины

Под запрет о ввозе с Украины в Россию попали изделия из бумаги и картона, одежда и обувь, а также трубная продукция и бульдозеры.
Обновлено в 06:57
Футбол

Роналду разочаровался в «Ювентусе» после вылета из Лиги чемпионов

16 апреля голландский «Аякс» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1 в Турине и лишил итальянцев полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 08:31
Футбол

«Реал» оформит переход Азара в ближайшие дни

Стороны окончательно согласуют трансфер в ближайшие дни. Таким образом, мечта Азара о переходе в мадридский клуб всё-таки сбудется.
Обновлено в 06:53
Общество

Кержаков предложил жене мировое соглашение

Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков предложил супруге Милане Кержаковой (Тюльпановой) мировое соглашение через своего юридического представителя в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Для помощи Дмитрию Быкову в Уфу прилетит бригада московских врачей

Одни из лучших специалистов НИИ нейрохирургии имени Бурденко помогут врачам Уфы определить, как дальше лечить известного писателя Дмитрия Быкова, который уже третий день находится в одной из уфимских больниц.
Обновлено в 04:35
Футбол

«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Политика

Захарова прокомментировала возможность силовой акции США в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга возможность силовой акции со стороны США в Венесуэле.
Обновлено в 07:02
Общество

ВЦИОМ: Большинство россиян сталкивались с «фейк-ньюс»

За последние два года две трети россиян (64%) сталкивались с "фейк-ньюс" в разных источниках, и чаще всего - в интернете.
Обновлено в 04:25
Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 17:37
Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Авто

Названы регионы России, лидирующие по продажам подержанных автомобилей

Обновлено в 02:47
Экономика

В правительстве обсуждают введение нового экологического налога

Кириллов считает, что новый налог поможет модернизировать «грязные» производства и станет дополнительным стимулом для использования современных технологий по очистке воды как промышленными предприятиями, так и коммунальным сектором.
Обновлено в 01:27
Политика

Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию

Обновлено в 07:48
Происшествия

Летевший из Петербурга в Дубай Boeing-757 экстренно сел в Иране

Пассажирский лайнер Boeing-757, летевший из Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Мехрабад иранской столицы Тегерана.
Обновлено в 07:54
Политика

В Совфеде назвали условие для отмены антиукраинских санкций

Сенатор поддержал решение правительства России и назвал политику в отношении Украины выверенной.
Обновлено в 06:49
Хоккей

«Колорадо» в овертайме обыграл «Калгари»

«Колорадо» в овертайме обыграл «Калгари» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено в 01:30
Кино

Disney не отменял пресс-показы фильма «Мстители. Финал»

Истерия, что прессе не покажут "Мстителей", приобретала уже массовый характер, когда Disney решился на официальные комментарии.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие

Войска «пророссийского» Хафтара в Триполи остались без боеприпасов

С захватом авиабазы, прозападные войска смогли перерезать коммуникации группировки в Триполи, которая может потерпеть серьезное поражение без подвоза припасов.
Обновлено в 08:42
Политика

Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом

В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Гаджеты

Новый OnePlus 7 показали на первом тизерном изображении

Что касается изображения, то предположительно на нем показана старшая версия с 6,64-дюймовым экраном и батареей на 4 000 мАч.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

Опубликовали снимки российских комплексов «Искандер» в Сирии

На израильском телевидении продемонстрировали спутниковые фотографии, на которых можно разглядеть комплексы «Искандер» на авиационной базе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 04:36
Авто

Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру»

Новое поколение кроссовера Subaru Outback базирует на новейшей глобальной платформе, которая сделала модель более управляемой и динамичной.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика

«Газпром» и итальянская Saipem достигли мирового соглашения

«South Stream Transport B.V. и Saipem S.p.A. положительно завершили свои переговоры, подписав договор о мировом соглашении в отношении контракта на укладку морского трубопровода "Южный поток", заключенного 14 марта 2014 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:02
Общество

Роскачество проверило кефир на российских прилавках

Эксперты Роскачества выявили менее десяти процентов случаев фальсификации от общего количества исследованного кефира среди 47 торговых марок, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

На вдову Дмитрия Марьянова подали в суд из-за наследства

На Ксению Бик, вдову известного российского актера Дмитрия Марьянова, подали в суд.
Обновлено в 04:59
Общество

Свердловский губернатор почти догнал свою супругу по доходам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заработал в 2018 году 5 млн 939 тысяч рублей, а его супруга — 6 млн 201 тысяча рублей.
Обновлено в 08:57
Технологии

Apple задерживает зарплату своим российским разработчикам

Американская компания Apple прекратила выплаты своим российским разработчикам, сообщает 18 апреля Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.
Обновлено в 07:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное