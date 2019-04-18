Финансы
ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладамВедомости 04:50
ЦБ не исключает повышения нормативов обязательного резервирования для вкладов в иностранной валюте. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на конференции «Казначейство 2019», передает агентство «Прайм». Эта мера позволит простимулировать девалютизацию банковского сектора, отметила Юдаева.
Читать в источнике
Оценить
Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок значительно отличается, можно рассмотреть возможность более жесткого ограничения по валютным вкладам. ЦБ допускает повышение нормативов обязательного резервирования для таких вкладов.
— Ксения Юдаева, российский экономистИнфорос 06:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 09:06, Ашберн
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
Обновлено в 08:32
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Политика
Россия запретила ввоз одежды и обуви с Украины
Под запрет о ввозе с Украины в Россию попали изделия из бумаги и картона, одежда и обувь, а также трубная продукция и бульдозеры.
Обновлено в 06:57
Футбол
Роналду разочаровался в «Ювентусе» после вылета из Лиги чемпионов
16 апреля голландский «Аякс» обыграл «Ювентус» со счетом 2:1 в Турине и лишил итальянцев полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 08:31
Футбол
«Реал» оформит переход Азара в ближайшие дни
Стороны окончательно согласуют трансфер в ближайшие дни. Таким образом, мечта Азара о переходе в мадридский клуб всё-таки сбудется.
Обновлено в 06:53
Общество
Кержаков предложил жене мировое соглашение
Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков предложил супруге Милане Кержаковой (Тюльпановой) мировое соглашение через своего юридического представителя в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Для помощи Дмитрию Быкову в Уфу прилетит бригада московских врачей
Одни из лучших специалистов НИИ нейрохирургии имени Бурденко помогут врачам Уфы определить, как дальше лечить известного писателя Дмитрия Быкова, который уже третий день находится в одной из уфимских больниц.
Обновлено в 04:35
Футбол
«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Захарова прокомментировала возможность силовой акции США в Венесуэле
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга возможность силовой акции со стороны США в Венесуэле.
Обновлено в 07:02
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян сталкивались с «фейк-ньюс»
За последние два года две трети россиян (64%) сталкивались с "фейк-ньюс" в разных источниках, и чаще всего - в интернете.
Обновлено в 04:25
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.
Обновлено вчера в 17:37
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Экономика
В правительстве обсуждают введение нового экологического налога
Кириллов считает, что новый налог поможет модернизировать «грязные» производства и станет дополнительным стимулом для использования современных технологий по очистке воды как промышленными предприятиями, так и коммунальным сектором.
Обновлено в 01:27
Политика
Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию
Обновлено в 07:48
Происшествия
Летевший из Петербурга в Дубай Boeing-757 экстренно сел в Иране
Пассажирский лайнер Boeing-757, летевший из Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Мехрабад иранской столицы Тегерана.
Обновлено в 07:54
Политика
В Совфеде назвали условие для отмены антиукраинских санкций
Сенатор поддержал решение правительства России и назвал политику в отношении Украины выверенной.
Обновлено в 06:49
Хоккей
«Колорадо» в овертайме обыграл «Калгари»
«Колорадо» в овертайме обыграл «Калгари» в 4-м матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено в 01:30
Кино
Disney не отменял пресс-показы фильма «Мстители. Финал»
Истерия, что прессе не покажут "Мстителей", приобретала уже массовый характер, когда Disney решился на официальные комментарии.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Войска «пророссийского» Хафтара в Триполи остались без боеприпасов
С захватом авиабазы, прозападные войска смогли перерезать коммуникации группировки в Триполи, которая может потерпеть серьезное поражение без подвоза припасов.
Обновлено в 08:42
Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Гаджеты
Новый OnePlus 7 показали на первом тизерном изображении
Что касается изображения, то предположительно на нем показана старшая версия с 6,64-дюймовым экраном и батареей на 4 000 мАч.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
Опубликовали снимки российских комплексов «Искандер» в Сирии
На израильском телевидении продемонстрировали спутниковые фотографии, на которых можно разглядеть комплексы «Искандер» на авиационной базе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 04:36
Авто
Новый Subaru Outback стал ближе к «Форестеру»
Новое поколение кроссовера Subaru Outback базирует на новейшей глобальной платформе, которая сделала модель более управляемой и динамичной.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика
«Газпром» и итальянская Saipem достигли мирового соглашения
«South Stream Transport B.V. и Saipem S.p.A. положительно завершили свои переговоры, подписав договор о мировом соглашении в отношении контракта на укладку морского трубопровода "Южный поток", заключенного 14 марта 2014 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:02
Общество
Роскачество проверило кефир на российских прилавках
Эксперты Роскачества выявили менее десяти процентов случаев фальсификации от общего количества исследованного кефира среди 47 торговых марок, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
На вдову Дмитрия Марьянова подали в суд из-за наследства
На Ксению Бик, вдову известного российского актера Дмитрия Марьянова, подали в суд.
Обновлено в 04:59
Общество
Свердловский губернатор почти догнал свою супругу по доходам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заработал в 2018 году 5 млн 939 тысяч рублей, а его супруга — 6 млн 201 тысяча рублей.
Обновлено в 08:57
Технологии
Apple задерживает зарплату своим российским разработчикам
Американская компания Apple прекратила выплаты своим российским разработчикам, сообщает 18 апреля Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.
Обновлено в 07:37