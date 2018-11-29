Экономика
ЦБ заявил о тайных скупщиках крупных сумм валюты в банках РФ
ЦБ заявил о тайных скупщиках крупных сумм валюты в банках РФREGNUMвчера в 23:44
В российских банках ЦБ РФ выявил источник «коррупционных денег». Так, одни и те же люди скупают крупные суммы валюты (иногда совершая по несколько операций в день) и никогда её не продают. При этом кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчёта.
REGNUMвчера в 23:44
Оценить
110 человек отреагировали
с чего всё началось
Есть и случаи неоднократного проведения операций в течение дня. Кто эти люди, остается тайной, следует из письма: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нем не покупали.Ведомостивчера в 15:22
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ выявил существование скупщиков крупных сумм валюты, чья личность остается тайной
Интерфаксвчера в 19:43
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 02:45, Ашберн
Экономика
«Газпром» уложил около 300 км труб в рамках «Северного потока – 2»
Обновлено в 02:19
Экономика
Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев снизилась на 17%
Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 22,49 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 02:26
Экономика
«Русагро» купила долг «Солнечных продуктов» Россельхозбанку
Группа компаний «Русагро» Вадима Мошковича приобрела права требования по кредитам Россельхозбанка на 34,7 млрд руб. холдингу «Солнечные продукты» (входит в ГК «Букет» Владислава Бурова), сообщила сегодня «Русагро».
Обновлено в 02:29
Экономика
В России могут отменить более 50 отраслевых госсубсидий
Более 50 отраслевых государственных субсидий могут быть отменены в России до конца 2018 года.
Обновлено в 02:33
Экономика
Правительство утвердило порядок выплат по госконтрактам
«Подписанным постановлением на постоянной основе закрепляется новый порядок расчетов по госконтрактам, при котором последующие после выплаты аванса платежи производятся в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»,— говорится в постановлении.
Обновлено в 02:24
Финансы
Рубль «не успел отреагировать» на отмену встречи Трампа и Путина
Рубль рос на ожиданиях встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в ходе саммита «двадцатки», заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.
Обновлено в 02:17
Экономика
Рейтинг группы «ПИК» S&P подтвердило на уровне «B»
Подтверждение рейтингов отражает мнение экспертов S&P, что компания сохранит ведущие позиции на российском рынке недвижимости и скорректированное соотношение долга к EBITDA на уровне ниже 3x.
Обновлено в 00:56
Энергетика
Нефть подешевела до уровня октября 2017 года
На минимуме цена составила $49,46. Такой показатель также фиксируется впервые с октября прошлого года.
Обновлено в 02:27
Энергетика
Reuters: Россия хочет сокращать нефтедобычу постепенно
Россия все больше убеждена, что ей стоит уменьшить добычу вместе с ОПЕК, но торгуется с Саудовской Аравией относительно времени и объемов сокращения.
Обновлено вчера в 23:44
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд
Международные резервы РФ на 23 ноября 2018 года составили $461,8 млрд, что на $2,5 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 02:37
Экономика
В Германии начали антимонопольное расследование в отношении Amazon
Федеральное ведомство Германии по надзору за деятельностью картелей начало расследование в отношении американской компании Amazon, которая является крупнейшим онлайн-ритейлером в стране и одновременно крупнейшей площадкой для других игроков рынка.
Обновлено в 01:44
Финансы
Бюджет Северной Осетии на 2018 год увеличили почти на 1,5 млрд рублей
Доходы бюджета Северной Осетии на 2018 год увеличены на 1 млрд 467 млн рублей, соответствующие поправки в закон внесены депутатами на очередной сессии республиканского парламента в четверг.
Обновлено в 02:16
Экономика
Россия на 17% увеличит несырьевой экспорт по итогам года
По итогам 2018 года Россия нарастит объемы экспортных поставок несырьевых неэнергетических товаров до $148−149 млрд.
Обновлено в 02:15
Энергетика
Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС
«Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился»,— отмечает господин Сорокин.
Обновлено в 01:55
Экономика
«Магнит» закрыл сделку по покупке фармдистрибьютора «СИА Групп»
Ритейлер «Магнит» закрыл сделку по приобретению фармдистрибьютора «СИА Групп», входившего в Marathon group Александра Винокурова, следует из материалов «Магнита».
Обновлено в 02:31