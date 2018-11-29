Сделки проводят физлица, сообщил регулятор. Изучив реестр операций банков с наличной валютой, чеки и сопоставив результаты с данными видеонаблюдения, ЦБ выявил: сделки сомнительны.

с чего всё началось

В российских банках ЦБ РФ выявил источник «коррупционных денег». Так, одни и те же люди скупают крупные суммы валюты (иногда совершая по несколько операций в день) и никогда её не продают. При этом кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчёта.

ЦБ заявил о тайных скупщиках крупных сумм валюты в банках РФ

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