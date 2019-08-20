Финансы
Розничное кредитование растет все медленнейВедомости 09:18
Весь кредитный портфель банков едва вырос в июле – на 0,2% в месячном сопоставлении – и составляет теперь 50 трлн руб. (с учетом валютной переоценки). В июне рост был чуть быстрей – 0,6%. Прирост кредитования в основном обеспечил розничный сегмент, хотя кредитование замедляется и там, указывает ЦБ.
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