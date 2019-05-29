Экономика

ЦБ заявил о снижении комиссии за эквайринг в социальном сегментеПрофиль вчера в 06:34

Центробанк провел работу с платежными системами по снижению комиссии за эквайринг. Размер комиссии будет снижен по ряду категорий в социальном сегменте, в образовании, здравоохранении и при покупке лекарств, сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
с чего всё началось

Комиссию за эквайринг на отдельные виды товаров могут снизить до декабря

Комиссия за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках может быть снижена до декабря текущего года.
ТАССвчера в 05:58

Подробнее о событии

Комиссию за эквайринг в социальном сегменте снизят к декабрю 2019 года

Коммерсантъвчера в 08:58

Комиссию за эквайринг на отдельные виды товаров могут снизить до декабря

ТАССвчера в 05:58

ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте

Ведомостивчера в 06:01

ЦБ заявил о снижении комиссии за эквайринг в социальном сегменте

Профильвчера в 06:34

Банк России ожидает снижения комиссий за эквайринг в социальном сегменте осенью

Банки.рувчера в 05:36

В ЦБ заявили, что комиссии за эквайринг в социальном сегменте будут снижены

РИА Новостивчера в 04:35

ЦБ надеется на снижение до декабря тарифов эквайринга в соцсегменте и при крупных покупках

Говорит Москвавчера в 06:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Происшествия

Airbus совершил аварийную посадку в московском аэропорту

Обновлено в 03:31
Авто

Седан Nissan GT-R прошел тест-драйв на российских дорогах

На сегодняшний день цена на модель Nissan GT-R стартует от 7 626 000 рублей. Несмотря на столь большую сумму, седан покупают в России.
Обновлено в 00:29
Общество

По факту срыва ЕГЭ в Иванове прокуратура проведет проверку

Сегодня стало известно, что по данным фактом заинтересовалась прокуратура.
Обновлено в 03:36
Происшествия

СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово

Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

В Кемерове опрашивают потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 01:33
Транспорт

Билеты в плацкарт подорожали в два раза

Обновлено в 03:04
Авто

Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale

Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Красноярский школьник спас тонущую в ледяной воде девочку

Девятиклассник Андрей Макысмив из села Байкит в Эвенкии, рискуя жизнью, спас тонущую в ледяной воде девочку в реке Байкитик, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Красноярского края.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Опубликовано видео столкновения прогулочных катеров на Дунае

Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова

Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова Читайте также: Стартовал кастинг в реалити-шоу, в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать друг другу любовь Ольга Бузова поймала букет невесты на свадьбе участников "Дома-2" Ольга Бузова встала на колени перед Тимуром Батрутдиновым в своем новом клипе "Очень хорошо"
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Транспорт

В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета

Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео

Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
Обновлено в 03:14
Политика

Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве родственников пациентов посещать больного в реанимационном отделении.
Обновлено в 01:30
Экономика

Подмосковье планирует расширять формы поддержки для инвесторов

Бюджетные возможности Подмосковья должны позволять расширять формы поддержки для инвесторов, сообщил в четверг на открытии форума губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Обновлено в 03:47
Политика

Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
Обновлено в 01:50
Космос

Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой

Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).
Обновлено вчера в 03:29
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено 28 мая в 23:00
Происшествия

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали во время игры на батуте

Обновлено в 03:45
Общество

Эксперты назвали необходимый для увеличения зарплаты навык

Эксперты НИУ ВШЭ выяснили, какой навык необходим для получения прибавки к зарплате в России.
Обновлено в 03:51
Наука

Ученые сделали лазер в среднем ИК-диапазоне мощнее в 1,5 раза

Обновлено вчера в 09:55
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено вчера в 08:43
Общество

В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британской тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Обновлено вчера в 21:05
Музыка

На Ural Music Night выступят Хаски и «ГРОТ»

На площадке «Башня Исеть» (Исеть парк) выступят сразу три звезды: ЛСП, Хаски и группа «ГРОТ».
Обновлено в 03:11
Религия

Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе

Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Обновлено в 03:45
Космос

На Плутоне вулканы могут извергать жидкую воду

Обновлено в 00:31
Общество

В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь

Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Энергетика

В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»

Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсантъ» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» за рубеж, составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Обновлено в 01:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное