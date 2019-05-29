Экономика
ЦБ заявил о снижении комиссии за эквайринг в социальном сегментеПрофиль вчера в 06:34
Центробанк провел работу с платежными системами по снижению комиссии за эквайринг. Размер комиссии будет снижен по ряду категорий в социальном сегменте, в образовании, здравоохранении и при покупке лекарств, сообщает РИА Новости.
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Комиссия за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках может быть снижена до декабря текущего года.ТАССвчера в 05:58
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Банк России ожидает снижения комиссий за эквайринг в социальном сегменте осенью
Банки.рувчера в 05:36
ЦБ надеется на снижение до декабря тарифов эквайринга в соцсегменте и при крупных покупках
Говорит Москвавчера в 06:18
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Происшествия
Airbus совершил аварийную посадку в московском аэропорту
Обновлено в 03:31
Авто
Седан Nissan GT-R прошел тест-драйв на российских дорогах
На сегодняшний день цена на модель Nissan GT-R стартует от 7 626 000 рублей. Несмотря на столь большую сумму, седан покупают в России.
Обновлено в 00:29
Общество
По факту срыва ЕГЭ в Иванове прокуратура проведет проверку
Сегодня стало известно, что по данным фактом заинтересовалась прокуратура.
Обновлено в 03:36
Происшествия
СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово
Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено вчера в 10:45
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Обновлено в 03:04
Авто
Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale
Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Красноярский школьник спас тонущую в ледяной воде девочку
Девятиклассник Андрей Макысмив из села Байкит в Эвенкии, рискуя жизнью, спас тонущую в ледяной воде девочку в реке Байкитик, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Красноярского края.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова Читайте также: Стартовал кастинг в реалити-шоу, в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать друг другу любовь Ольга Бузова поймала букет невесты на свадьбе участников "Дома-2" Ольга Бузова встала на колени перед Тимуром Батрутдиновым в своем новом клипе "Очень хорошо"
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Транспорт
В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета
Входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России», правительство Москвы и «Яндекс.Такси» ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в приложение агрегатора.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео
Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
Обновлено в 03:14
Политика
Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве родственников пациентов посещать больного в реанимационном отделении.
Обновлено в 01:30
Экономика
Подмосковье планирует расширять формы поддержки для инвесторов
Бюджетные возможности Подмосковья должны позволять расширять формы поддержки для инвесторов, сообщил в четверг на открытии форума губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Обновлено в 03:47
Политика
Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
Обновлено в 01:50
Космос
Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой
Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).
Обновлено вчера в 03:29
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено 28 мая в 23:00
Общество
Эксперты назвали необходимый для увеличения зарплаты навык
Эксперты НИУ ВШЭ выяснили, какой навык необходим для получения прибавки к зарплате в России.
Обновлено в 03:51
Наука
Ученые сделали лазер в среднем ИК-диапазоне мощнее в 1,5 раза
Обновлено вчера в 09:55
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено вчера в 08:43
Общество
В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британской тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Обновлено вчера в 21:05
Музыка
На Ural Music Night выступят Хаски и «ГРОТ»
На площадке «Башня Исеть» (Исеть парк) выступят сразу три звезды: ЛСП, Хаски и группа «ГРОТ».
Обновлено в 03:11
Религия
Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе
Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Обновлено в 03:45
Космос
На Плутоне вулканы могут извергать жидкую воду
Обновлено в 00:31
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь
Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Энергетика
В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»
Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсантъ» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» за рубеж, составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Обновлено в 01:55