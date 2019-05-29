ЦБ заявил о снижении комиссии за эквайринг в социальном сегментеПрофиль вчера в 06:34

Комиссия за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках может быть снижена до декабря текущего года.

с чего всё началось

Центробанк провел работу с платежными системами по снижению комиссии за эквайринг. Размер комиссии будет снижен по ряду категорий в социальном сегменте, в образовании, здравоохранении и при покупке лекарств, сообщает РИА Новости.

ЦБ заявил о снижении комиссии за эквайринг в социальном сегменте

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