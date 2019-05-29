Экономика

ЦБ заявил о снижении комиссии за эквайринг в социальном сегментеПрофиль 06:34

2 фото
Центробанк провел работу с платежными системами по снижению комиссии за эквайринг. Размер комиссии будет снижен по ряду категорий в социальном сегменте, в образовании, здравоохранении и при покупке лекарств, сообщает РИА Новости.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ надеется на снижение до декабря тарифов эквайринга в соцсегменте и при крупных покупках

Говорит Москва06:18

Комиссию за эквайринг на отдельные виды товаров могут снизить до декабря

ТАСС05:58

М. Красенкова: эквайринговые комиссии в социальном сегменте будут снижены

Плас05:38

Банк России ожидает снижения комиссий за эквайринг в социальном сегменте осенью

Банки.ру05:36

В ЦБ заявили, что комиссии за эквайринг в социальном сегменте будут снижены

РИА Новости04:35

ЦБ заявил о снижении комиссии за эквайринг в социальном сегменте

Профиль06:34

ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте

Ведомости06:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 09:00, Ашберн
Экономика

В НСПК назвали безопасной Систему быстрых платежей

СБП полностью безопасна, заявил журналистам директор проекта СБП в Национальной системе платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников.
Обновлено в 08:55
Экономика

Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов, - управление ими пока только выстраивается.
Обновлено в 06:28
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 07:31
Кино

Михаил Боярский рассказал о будущем шлягере к новым «Гардемаринам»

Известный актер Михаил Боярский рассказал о ходе съемок четвертой части культовых «Гардемаринов».
Обновлено в 06:27
Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

На саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.
Обновлено в 05:06
Кино

Сыктывкарский художник поместил героев мультфильмов в мир «Игры престолов»

Обновлено в 02:01
Происшествия

Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке

Обновлено в 06:41
Происшествия

Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

Обновлено в 07:18
Общество

Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Общество

В Якутии игрок КВН извинился за шутку про мэра

В Якутии директор детского дома Николай Харлампьев публично извинился перед мэром города Вилюйска Нюргустаном Афанасьевым за то, что назвал его суперменом.
Обновлено в 07:42
Политика

Зеленский внес закон об импичменте в Раду

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Здоровье

Пространство «Здоровое общество» впервые заработает на ПМЭФ

Впервые в рамках Петербургского международного экономического форума заработает пространство «Здоровое общество».
Обновлено в 07:56
Политика

Бориса Джонсона вызвали в суд в связи с высказываниями по Brexit

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет вызван в суд в связи со своими высказываниями в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, соответствующее решение вынесла в среду судья Маргот Коулман.
Обновлено в 06:37
Технологии

Интернет вещей: почему Москва является лидером в IoT-технологии

В Москве интернет вещей внедряется в рамках программы «Умный город», принятой до 2030 года.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия

В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Общество

Из-за технических сбоев в некоторых школах Иванова не провели ЕГЭ

Другие источники информируют, что экзамен проведут завтра.
Обновлено в 08:01
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Обновлено вчера в 17:36
Авто

Jeep Grand Cherokee Trackhawk получил гоночную ливрею

Тюнеры из GeigerCars оснастили Jeep Grand Cherokee Trackhawk уникальной гоночной ливреей цвета морского залива и дополнительными 193 лошадиными силами.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:32
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено вчера в 13:38
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Авто

Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси

Напомним, ранее стало известно, что новый Bentley Flying Spur получит 3D-кожаную обивку салона.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено вчера в 15:56
Игры

Анонсировано продолжение Pokemon Go для любителей поспать

Создатели нашумевшей в своё время игры Pokemon Go анонсировали новое приложение Pokemon Sleep.
Обновлено в 08:42
Политика

Зеленский похвастался фото с шаурмой

Обновлено в 08:32
Наука

Антропологи впервые застали шимпанзе за ловлей крабов

Ученые впервые увидели то, как шимпанзе целенаправленно спускаются к берегам рек и озер и систематически обыскивают их в поисках крабов и других беспозвоночных, спрятанных под песком, валунами или водой.
Обновлено в 05:53
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:07
Политика

Партия Саакашвили объявила о намерении участвовать в выборах в Раду

Партия «Движение новых сил», которую возглавляет экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, собирается участвовать в досрочных выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 08:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное