Экономика
ЦБ заявил о снижении комиссии за эквайринг в социальном сегментеПрофиль 06:34
Центробанк провел работу с платежными системами по снижению комиссии за эквайринг. Размер комиссии будет снижен по ряду категорий в социальном сегменте, в образовании, здравоохранении и при покупке лекарств, сообщает РИА Новости.
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Экономика
В НСПК назвали безопасной Систему быстрых платежей
СБП полностью безопасна, заявил журналистам директор проекта СБП в Национальной системе платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников.
Обновлено в 08:55
Экономика
Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов, - управление ими пока только выстраивается.
Обновлено в 06:28
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль
Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 07:31
Кино
Михаил Боярский рассказал о будущем шлягере к новым «Гардемаринам»
Известный актер Михаил Боярский рассказал о ходе съемок четвертой части культовых «Гардемаринов».
Обновлено в 06:27
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
На саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.
Обновлено в 05:06
Общество
Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Общество
В Якутии игрок КВН извинился за шутку про мэра
В Якутии директор детского дома Николай Харлампьев публично извинился перед мэром города Вилюйска Нюргустаном Афанасьевым за то, что назвал его суперменом.
Обновлено в 07:42
Политика
Зеленский внес закон об импичменте в Раду
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:48
Здоровье
Пространство «Здоровое общество» впервые заработает на ПМЭФ
Впервые в рамках Петербургского международного экономического форума заработает пространство «Здоровое общество».
Обновлено в 07:56
Политика
Бориса Джонсона вызвали в суд в связи с высказываниями по Brexit
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет вызван в суд в связи со своими высказываниями в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, соответствующее решение вынесла в среду судья Маргот Коулман.
Обновлено в 06:37
Технологии
Интернет вещей: почему Москва является лидером в IoT-технологии
В Москве интернет вещей внедряется в рамках программы «Умный город», принятой до 2030 года.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия
В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Общество
Из-за технических сбоев в некоторых школах Иванова не провели ЕГЭ
Другие источники информируют, что экзамен проведут завтра.
Обновлено в 08:01
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Обновлено вчера в 17:36
Авто
Jeep Grand Cherokee Trackhawk получил гоночную ливрею
Тюнеры из GeigerCars оснастили Jeep Grand Cherokee Trackhawk уникальной гоночной ливреей цвета морского залива и дополнительными 193 лошадиными силами.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Обновлено в 08:32
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина
Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Авто
Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси
Напомним, ранее стало известно, что новый Bentley Flying Spur получит 3D-кожаную обивку салона.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году
Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено вчера в 15:56
Игры
Анонсировано продолжение Pokemon Go для любителей поспать
Создатели нашумевшей в своё время игры Pokemon Go анонсировали новое приложение Pokemon Sleep.
Обновлено в 08:42
Политика
Зеленский похвастался фото с шаурмой
Обновлено в 08:32
Наука
Антропологи впервые застали шимпанзе за ловлей крабов
Ученые впервые увидели то, как шимпанзе целенаправленно спускаются к берегам рек и озер и систематически обыскивают их в поисках крабов и других беспозвоночных, спрятанных под песком, валунами или водой.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Политика
Партия Саакашвили объявила о намерении участвовать в выборах в Раду
Партия «Движение новых сил», которую возглавляет экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, собирается участвовать в досрочных выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 08:44