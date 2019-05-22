Экономика

ЦБ заявил о манипулировании акциями ряда компанийРБК 05:17

По данным ЦБ, в рамках схемы проводились однотипные операции, оказывающие влияние на цены, что обеспечивало организаторам этих действий благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг и получение дохода.
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ЦБ заявил о манипулировании акциями ряда компаний

РБК05:17

ЦБ обвинил сотрудника «ОК-Финанс» в манипулировании акциями

Саминвестор06:28

ЦБ выявил факт манипулирования акциями ОГК-2 и других компаний

ТАСС02:59

ЦБ выявил манипулирование акциями страховой компании «АСКО-Страхование»

ПРАЙМ04:00

ЦБ: организаторы манипулирования рынком акций пяти предприятий незаконно заработали 120 млн рублей

Банки.ру03:12
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Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Политика

Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокаторским призыв и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун «перестать терпеть» Россию в Совете Безопасности ООН.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии

В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Экономика

Суд по иску «Русала» взыскал с «Юнипро» 24 млн рублей

Арбитражный суд Москвы по иску Новокузнецкого алюминиевого завода "Русала" расторг его договор с энергетической компанией "Юнипро", владеющей Березовской ГРЭС, и взыскал с нее более 24 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 08:25
Культура

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились

Экс-супруги выглядели на публике очень счастливыми. Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вчерашний день вместе.
Обновлено в 03:00
Наука

Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака

Обновлено в 04:47
Происшествия

Арашукова лишили полномочий сенатора

Как сказал ранее журналистам председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов Юрий Воробьев, основанием для лишения Арашукова полномочий является непредставление им в срок декларации за 2018 год.
Обновлено в 03:49
Кино

Татуировка Софи Тёрнер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»

Татуировка, которую сделала на руке британская актриса Софи Тёрнер, исполнительница роли Сансы Старк в «Игре престолов», по словам поклонников сериала, стала спойлером к финалу саги.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие

Обновлено в 06:14
Экономика

ЦБ назвал предполагаемый тариф для ритейла на платежи по QR-коду

Тарифы для ритейла на платежи клиентов по QR-коду могут быть на уровне 0,4%, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.
Обновлено в 05:46
Политика

Кремль: Москва хочет, чтобы Киев обеспечил права русскоязычных граждан

Москва хотела бы, чтобы Киев обеспечил права национальных меньшинств, в том числе и русскоязычного населения, но пока этого не видно.
Обновлено в 05:22
Общество

В Москве объявлен желтый уровень опасности

Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве на 23 мая.
Обновлено в 07:38
Авто

Стала известна стоимость российского электромобиля Zetta

Новый российский электромобиль Zetta планируется запустить в продажу уже в декабре 2019 года.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Родные Началовой раздают ее вещи

Семья покойной певицы Юлии Началовой раздает ее вещи. Об этом сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

С возрастом Дмитрий Маликов все больше переживает за дочь

Артист отметил, что с возрастом изменяется отношение к данный вопросам, сейчас он все больше переживает за свою дочь Стефанию, хотя раньше не замечал за собой такого.
Обновлено в 01:27
Общество

СМИ сообщили о разводе Улюкаева с женой

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий 8-летний срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса

Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено вчера в 14:27
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Здоровье

Минздрав проверяет информацию об очередях за инсулином в Саратове

К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена длинная очередь, как утверждает аноним, так выглядит очередь в первой горбольнице за инсулином.
Обновлено в 07:01
Гаджеты

Microsoft решила прекратить сотрудничество с Huawei

Корпорация Microsoft вслед за многими американскими компаниями прекратит сотрудничество с китайской Huawei, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Технологии

МВД РФ тестирует компактные камеры для распознавания лиц

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на данные, полученные от сотрудника ведомства, в случае успешных испытаний функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые сейчас уже используются сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 02:20
Общество

Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году

Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Энергетика

WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Религия

Православные отмечают День Николая Чудотворца

Сегодня православные отмечают День Николая Чудотворца или праздник Николы Летнего.
Обновлено в 04:42
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