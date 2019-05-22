Экономика
ЦБ заявил о манипулировании акциями ряда компанийРБК 05:17
По данным ЦБ, в рамках схемы проводились однотипные операции, оказывающие влияние на цены, что обеспечивало организаторам этих действий благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг и получение дохода.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокаторским призыв и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун «перестать терпеть» Россию в Совете Безопасности ООН.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Экономика
Суд по иску «Русала» взыскал с «Юнипро» 24 млн рублей
Арбитражный суд Москвы по иску Новокузнецкого алюминиевого завода "Русала" расторг его договор с энергетической компанией "Юнипро", владеющей Березовской ГРЭС, и взыскал с нее более 24 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 08:25
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились
Экс-супруги выглядели на публике очень счастливыми. Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вчерашний день вместе.
Обновлено в 03:00
Наука
Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака
Обновлено в 04:47
Происшествия
Арашукова лишили полномочий сенатора
Как сказал ранее журналистам председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе сенаторов Юрий Воробьев, основанием для лишения Арашукова полномочий является непредставление им в срок декларации за 2018 год.
Обновлено в 03:49
Кино
Татуировка Софи Тёрнер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»
Татуировка, которую сделала на руке британская актриса Софи Тёрнер, исполнительница роли Сансы Старк в «Игре престолов», по словам поклонников сериала, стала спойлером к финалу саги.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие
Обновлено в 06:14
Экономика
ЦБ назвал предполагаемый тариф для ритейла на платежи по QR-коду
Тарифы для ритейла на платежи клиентов по QR-коду могут быть на уровне 0,4%, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.
Обновлено в 05:46
Политика
Кремль: Москва хочет, чтобы Киев обеспечил права русскоязычных граждан
Москва хотела бы, чтобы Киев обеспечил права национальных меньшинств, в том числе и русскоязычного населения, но пока этого не видно.
Обновлено в 05:22
Общество
В Москве объявлен желтый уровень опасности
Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве на 23 мая.
Обновлено в 07:38
Авто
Стала известна стоимость российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta планируется запустить в продажу уже в декабре 2019 года.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Родные Началовой раздают ее вещи
Семья покойной певицы Юлии Началовой раздает ее вещи. Об этом сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
С возрастом Дмитрий Маликов все больше переживает за дочь
Артист отметил, что с возрастом изменяется отношение к данный вопросам, сейчас он все больше переживает за свою дочь Стефанию, хотя раньше не замечал за собой такого.
Обновлено в 01:27
Общество
СМИ сообщили о разводе Улюкаева с женой
Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий 8-летний срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено вчера в 14:27
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Здоровье
Минздрав проверяет информацию об очередях за инсулином в Саратове
К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена длинная очередь, как утверждает аноним, так выглядит очередь в первой горбольнице за инсулином.
Обновлено в 07:01
Гаджеты
Microsoft решила прекратить сотрудничество с Huawei
Корпорация Microsoft вслед за многими американскими компаниями прекратит сотрудничество с китайской Huawei, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Технологии
МВД РФ тестирует компактные камеры для распознавания лиц
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на данные, полученные от сотрудника ведомства, в случае успешных испытаний функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые сейчас уже используются сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 02:20
Общество
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Энергетика
WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Религия
Православные отмечают День Николая Чудотворца
Сегодня православные отмечают День Николая Чудотворца или праздник Николы Летнего.
Обновлено в 04:42