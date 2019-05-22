Экономика
ЦБ заявил о манипулировании акциями ряда компанийРБК 05:17
По данным ЦБ, в рамках схемы проводились однотипные операции, оказывающие влияние на цены, что обеспечивало организаторам этих действий благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг и получение дохода.
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Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Политика
Первомайское шествие в Петербурге обсудили на заседании ЗакСа
Как пишет издание «Невские Новости», о подробностях первомайского марша рассказал уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Названы две основные версии ЧП в Московском метрополитене
Пресс-служба Московского метрополитена назвала две возможные причины ЧП, произошедшего на Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 18:05
Кино
Тарантино показал свой фильм «Однажды в Голливуде» в Каннах
Мировая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Президентское кресло показалось Зеленскому неудобным
Обновлено в 04:38
Наука
Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию
По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено вчера в 04:23
Здоровье
В Челябинской области детей оставят без внимания педиатров
В поселке Вахрушево, Козырево и селении Аул закрывают единственные кабинеты, где детей принимали педиатры.
Обновлено в 01:57
Происшествия
СК попросит заочно арестовать соучастника хищения 850 млн рублей у метро Москвы
По данным следствия, с апреля по июль 2015 года гендиректор компании «Авто Селл» Гюля Коган вместе с Геллером похитили крупную сумму денег, предназначавшуюся для оплаты рекламной площади.
Обновлено в 05:31
Общество
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Нынешний май выдался на редкость теплым.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Опубликованы первые рейтинги на выборах в Верховную Раду
Более 70 процентов украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:52
Космос
Опубликован атлас южного полюса Луны
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса
Восемь бойцов Вооруженных сил Украины попали в плен к ополченцам Донбасса, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции объединенных сил в среду, 22 мая.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Со счетов покойной Элины Быстрицкой украли 38 миллионов
Обновлено в 03:29
Политика
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Музыка
Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии
Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».
Обновлено вчера в 21:04
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак
Обновлено вчера в 15:48
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Политика
Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»
Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Любовник терроризировал старушку посланиями на зеркалах
Житель Великобритании оставлял библейские послания на зеркалах дома своей пожилой возлюбленной, чтобы она вписала его имя в завещании, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:28
Экономика
ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот
Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Наука
Глобальное потепление сменит всемирное похолодание
Обновлено в 04:29
Политика
Парубий назвал незаконным указ Зеленского о роспуске Рады
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:17
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Обновлено вчера в 11:31
Футбол
Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана Азара
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником
Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
Обновлено в 04:28