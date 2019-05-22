Экономика

ЦБ заявил о манипулировании акциями ряда компанийРБК 05:17

По данным ЦБ, в рамках схемы проводились однотипные операции, оказывающие влияние на цены, что обеспечивало организаторам этих действий благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг и получение дохода.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ заявил о манипулировании акциями ряда компаний

РБК05:17

ЦБ выявил манипулирование акциями страховой компании «АСКО-Страхование»

ПРАЙМ04:00

ЦБ: организаторы манипулирования рынком акций пяти предприятий незаконно заработали 120 млн рублей

Банки.ру03:12

ЦБ выявил факт манипулирования акциями ОГК-2 и других компаний

ТАСС02:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

Обновлено в 02:17
Происшествия

В Италии перевернулся автобус с российскими туристами

В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок

В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:41
Политика

Первомайское шествие в Петербурге обсудили на заседании ЗакСа

Как пишет издание «Невские Новости», о подробностях первомайского марша рассказал уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Названы две основные версии ЧП в Московском метрополитене

Пресс-служба Московского метрополитена назвала две возможные причины ЧП, произошедшего на Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 18:05
Кино

Тарантино показал свой фильм «Однажды в Голливуде» в Каннах

Мировая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

Президентское кресло показалось Зеленскому неудобным

Обновлено в 04:38
Наука

Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию

По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено вчера в 04:23
Здоровье

В Челябинской области детей оставят без внимания педиатров

В поселке Вахрушево, Козырево и селении Аул закрывают единственные кабинеты, где детей принимали педиатры.
Обновлено в 01:57
Происшествия

СК попросит заочно арестовать соучастника хищения 850 млн рублей у метро Москвы

По данным следствия, с апреля по июль 2015 года гендиректор компании «Авто Селл» Гюля Коган вместе с Геллером похитили крупную сумму денег, предназначавшуюся для оплаты рекламной площади.
Обновлено в 05:31
Общество

Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году

Нынешний май выдался на редкость теплым.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Опубликованы первые рейтинги на выборах в Верховную Раду

Более 70 процентов украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:52
Космос

Опубликован атлас южного полюса Луны

Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса

Восемь бойцов Вооруженных сил Украины попали в плен к ополченцам Донбасса, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции объединенных сил в среду, 22 мая.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Со счетов покойной Элины Быстрицкой украли 38 миллионов

Обновлено в 03:29
Политика

Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес

Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Музыка

Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии

Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».
Обновлено вчера в 21:04
Спорт

Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак

Обновлено вчера в 15:48
Шоу-бизнес

На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница

Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Политика

Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»

Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Суд арестовал замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша

Обновлено в 04:08
Происшествия

Любовник терроризировал старушку посланиями на зеркалах

Житель Великобритании оставлял библейские послания на зеркалах дома своей пожилой возлюбленной, чтобы она вписала его имя в завещании, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:28
Экономика

ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот

Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
Политика

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Наука

Глобальное потепление сменит всемирное похолодание

Обновлено в 04:29
Политика

Парубий назвал незаконным указ Зеленского о роспуске Рады

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:17
Общество

Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами

Обновлено вчера в 11:31
Футбол

Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Торгана Азара

Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником

Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
Обновлено в 04:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное