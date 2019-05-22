ЦБ заявил о манипулировании акциями ряда компанийРБК 05:17

По данным ЦБ, в рамках схемы проводились однотипные операции, оказывающие влияние на цены, что обеспечивало организаторам этих действий благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг и получение дохода.

Происшествия В Италии перевернулся автобус с российскими туристами В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.

Происшествия В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Политика Первомайское шествие в Петербурге обсудили на заседании ЗакСа Как пишет издание «Невские Новости», о подробностях первомайского марша рассказал уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

Происшествия Названы две основные версии ЧП в Московском метрополитене Пресс-служба Московского метрополитена назвала две возможные причины ЧП, произошедшего на Солнцевской линии.

Наука Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.

Здоровье В Челябинской области детей оставят без внимания педиатров В поселке Вахрушево, Козырево и селении Аул закрывают единственные кабинеты, где детей принимали педиатры.

Происшествия СК попросит заочно арестовать соучастника хищения 850 млн рублей у метро Москвы По данным следствия, с апреля по июль 2015 года гендиректор компании «Авто Селл» Гюля Коган вместе с Геллером похитили крупную сумму денег, предназначавшуюся для оплаты рекламной площади.

Политика Опубликованы первые рейтинги на выборах в Верховную Раду Более 70 процентов украинцев поддерживают роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов.

Армия и оружие Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса Восемь бойцов Вооруженных сил Украины попали в плен к ополченцам Донбасса, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции объединенных сил в среду, 22 мая.

Политика Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.

Музыка Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».

Шоу-бизнес На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.

Политика Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника» Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.

Происшествия Любовник терроризировал старушку посланиями на зеркалах Житель Великобритании оставлял библейские послания на зеркалах дома своей пожилой возлюбленной, чтобы она вписала его имя в завещании, сообщают СМИ.

Экономика ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».

Политика В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.

Политика Парубий назвал незаконным указ Зеленского о роспуске Рады Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.