Внедрение биометрической системы в банковском секторе осложняется нехваткой криптографического оборудования. Об этом заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев, выступая на SOC-форуме 27 ноября.

с чего всё началось

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