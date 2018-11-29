Технологии
ЦБ заявил о дефиците оборудования для сбора биометрических данных
ЦБ заявил о дефиците оборудования для сбора биометрических данныхРБК17:46
Внедрение биометрической системы в банковском секторе осложняется нехваткой криптографического оборудования. Об этом заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев, выступая на SOC-форуме 27 ноября.
РБК17:46
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Технологии
Водителей «Яндекс. Такси» ждет наказание за превышение скорости
Такси ждет наказание в случае превышения скорости.
Обновлено в 15:37
Гаджеты
Для легального взлома iPhone запущен специальный сервис
Специалисты вышеназванной компании уверяют, что сервис будет работать не только для устройств марки Apple.
Обновлено в 16:33
Гаджеты
Apple подняла скидку на смартфоны iPhone XS и XR по Trade-in
При обмене старого iPhone на новый Apple дает скидку в $100. Этот связано с плохим спросом на iPhone Xs, Xs Max и Xr.
Обновлено в 17:19
Технологии
В России начнут пускать в самолет по смартфону
Уже в следующем году бумажные посадочные талоны в российских аэропортах могут заменить смартфоны.
Обновлено в 18:39
Гаджеты
Смарт-часы Apple Watch 4 получат функцию замера ЭКГ
Смарт-часы Apple Watch 4 получат долгожданную функцию замера ЭКГ после обновления операционной системы watchOS 5.1.2.
Обновлено в 15:22
Гаджеты
Huawei оснастит бюджетный смартфон Nova 4 емкой батареей на 4100 мАч
Новая модель телефона от Huawei смартфон-бюджетник Nova 4 будет «долгоиграющим», ведь разработчики вмонтировали в него емкую батарею на 4100 мАч.
Обновлено в 16:55
Гаджеты
ZTE презентовала игрофон Nubia Red Magic Mars с 10 Гб «оперативки»
Китайская компания ZTE официально презентовала флагманский next-gen игрофон. Мощный девайс Nubia Red Magic Mars оснащен 10Гб ОЗУ.
Обновлено в 17:36
Игры
Sony запатентовала новый картридж для консолей
Японская корпорация Sony зарегистрировала в Южной Корее патент на «электронный игровой картридж».
Обновлено в 16:10
Технологии
Audi показала в Амстердаме прототип беспилотных аэротакси
Авиастроительная компания Airbus совместно с Audi и Italdesign продемонстрировали прототип беспилотных аэротакси Pop.
Обновлено в 17:16
Интернет
В Google призвали не запускать в Китае поисковик с цензурой
Корпорация Google не должна запускать поисковик Dragonfly, так как он будет использоваться властями КНР для нарушения прав человека.
Обновлено в 11:00
Игры
Obsidian Entertainment готовит анонс нового проекта
Хотя студия недавно стала частью Microsoft, курирует новый проект всё ещё подразделение издательства Take-Two под названием Private Division.
Обновлено в 16:18
Гаджеты
Xiaomi готовит к выпуску роутер со слотом для SIM-карты
Уже появились фотографии нового роутера: на них видно, что в задней части устройства есть слот для SIM-карты.
Обновлено в 10:48
Гаджеты
Haier выпустил высокофункциональный ноутбук S428 за 30 000 рублей
Обновлено в 13:26
Гаджеты
В Сети появились концепт-арты сгибающегося смартфона LG
В Сети распространились некоторые концепт-арты сгибающегося смартфона от компании LG.
Обновлено в 14:39
Технологии
Голосовой помощник Alexa встроили в роботизированную «поющую» рыбу
Обновлено в 14:05