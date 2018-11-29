Технологии

ЦБ заявил о дефиците оборудования для сбора биометрических данных
РБК
17:46

Внедрение биометрической системы в банковском секторе осложняется нехваткой криптографического оборудования. Об этом заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев, выступая на SOC-форуме 27 ноября.
РБК17:46

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Технологии банков не соответствуют требованиям ФСБ

Коммерсантъ17:27

ЦБ заявил о дефиците оборудования для сбора биометрических данных

РБК17:46
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Технологии

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Для легального взлома iPhone запущен специальный сервис

Специалисты вышеназванной компании уверяют, что сервис будет работать не только для устройств марки Apple.
Обновлено в 16:33
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Apple подняла скидку на смартфоны iPhone XS и XR по Trade-in

При обмене старого iPhone на новый Apple дает скидку в $100. Этот связано с плохим спросом на iPhone Xs, Xs Max и Xr.
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Технологии

В России начнут пускать в самолет по смартфону

Уже в следующем году бумажные посадочные талоны в российских аэропортах могут заменить смартфоны.
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Гаджеты

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Обновлено в 17:36
Игры

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Японская корпорация Sony зарегистрировала в Южной Корее патент на «электронный игровой картридж».
Обновлено в 16:10
Технологии

Audi показала в Амстердаме прототип беспилотных аэротакси

Авиастроительная компания Airbus совместно с Audi и Italdesign продемонстрировали прототип беспилотных аэротакси Pop.
Обновлено в 17:16
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В Google призвали не запускать в Китае поисковик с цензурой

Корпорация Google не должна запускать поисковик Dragonfly, так как он будет использоваться властями КНР для нарушения прав человека.
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Obsidian Entertainment готовит анонс нового проекта

Хотя студия недавно стала частью Microsoft, курирует новый проект всё ещё подразделение издательства Take-Two под названием Private Division.
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Уже появились фотографии нового роутера: на них видно, что в задней части устройства есть слот для SIM-карты.
Обновлено в 10:48
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Haier выпустил высокофункциональный ноутбук S428 за 30 000 рублей

Обновлено в 13:26
Гаджеты

В Сети появились концепт-арты сгибающегося смартфона LG

В Сети распространились некоторые концепт-арты сгибающегося смартфона от компании LG.
Обновлено в 14:39
Технологии

Голосовой помощник Alexa встроили в роботизированную «поющую» рыбу

Обновлено в 14:05
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