Экономика

ЦБ завершил санацию банка «Открытие»Коммерсантъ 13:06

Центробанк принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие», сообщается на сайте ЦБ. «Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства ПАО Банк "ФК Открытие"»,— говорится в сообщении.
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«Открытие» закрыло санацию

Коммерсантъ15:34

ЦБ завершил санацию банка «Открытие»

Rambler News Service12:34

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Ведомости12:51

Центробанк объявил о завершении санации банка «Открытие»

Говорит Москва12:46

ЦБ объявил о завершении санации «ФК Открытие»

РБК13:48

Центробанк принял решение завершить санацию банка «Открытие»

Агентство Москва12:34

ЦБ принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие»

ТАСС12:28
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Армия и оружие

В Норвегии заявили о взрыве газа на российском подводном аппарате

Директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Странд заявил, что на борту российского глубоководного аппарата в районе Баренцева моря произошел взрыв газа, сообщает Reuters.
Обновлено в 15:43
Общество

Специалисты установили причину сильного наводнения в Иркутской области

Специалисты географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ) установили причину сильнейшего наводнения в регионе.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне

Обновлено в 07:50
Происшествия

В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского

В Саратове житель Кемеровской области подозревается в нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Атака на саудовский аэропорт — США осудили хуситов, а заодно и Иран

Воздушную атаку йеменских хуситов против саудовского аэропорта Абха осудили в Госдепартаменте США, об этом 2 июля заявила руководитель пресс-службы ведомства Морган Ортэгус, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:42
Политика

Украина договорилась с Канадой о поставках бронетехники Киеву

Украина и Канада договорились о поставках бронетехники, сообщил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.
Обновлено в 15:49
Происшествия

Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры

«Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.
Обновлено в 13:03
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Транспорт

ГИБДД создаст рабочую группу для детального анализа ПДД

Госавтоинспекция приняла решение создать рабочую группу для детального анализа Правил дорожного движения (ПДД) и для их улучшения.
Обновлено в 18:09
Общество

Госцентр современного искусства войдет в состав Пушкинского музея

ГЦСИ выстроена как сетевая структура с центрами в девяти городах России, государственный музей - иерархическая структура.
Обновлено в 14:41
Транспорт

Причиной отмены рейсов в Чехию стали условия пролета над Сибирью

Причиной ограничений на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов, сообщил РБК источник в правительстве.
Обновлено в 02:59
Футбол

Женская команда «Енисея» пригласила Бузову на сборы в Красноярске

Женская команда красноярского "Енисея" пригласила поп-певицу Ольгу Бузову на летние сборы, сообщает Sport24.
Обновлено в 18:28
Общество

Иркутские эксперты назвали причины паводка в Иркутской области

Обновлено в 10:31
Интернет

Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы

При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:26
Футбол

«Штутгарт» подписал нападающего «ПСЖ»

Нападающий Танги Кулибали перешел из "ПСЖ" в "Штутгарт" на правах свободного агента. 18-летний француз подписал контракт до 2023 года.
Обновлено в 17:38
Транспорт

Транспортная реформа в Петербурге: сделать весь транспорт льготным можно уже сейчас

Петербург готовится к масштабной транспортной реформе.
Обновлено в 14:16
Общество

Открылся новый салон «Сахалин-Оптик»

Две недели назад одна из ведущих компаний Сахалинской области в области реализации средств коррекции зрения "Сахалин-Оптик" открыла салон по продаже очковой и контактной оптики.
Обновлено в 18:05
Футбол

Видич может стать тренером «Манчестер Юнайтед»

Видич выступал за "Спартак" с 2004 по 2006 год, "Манчестер Юнайтед" (2006-2014) и "Интер" (2014-2016).
Обновлено в 17:48
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Экономика

Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов

В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено вчера в 17:04
Экономика

«Золотая Корона» расширяет географию денежных переводов

В Литве партнером системы по выдаче и отправке денежных переводов выступает BP REMIT LIMITED.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Борис Корчевников: «Я немного поправился, потому что лечился»

Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал проезд Пугачевой на машине по перрону

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону на автомобиле.
Обновлено в 13:54
Футбол

«Ахмат» в первом матче Глушакова разгромил «Штурм»

Футболисты грозненского «Ахмата» в товарищеском матче разгромили австрийский «Штурм».
Обновлено в 14:45
Армия и оружие

Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео

Ранее два боевых корабля НАТО пересекли пролив Дарданеллы, Мраморное море и Босфор, а затем вошли в черноморскую акваторию.
Обновлено в 16:31
Политика

Путин поручил изучить вопрос упрощённой выдачи гражданства украинцам

Президент России Владимир Путин дал распоряжение МВД проанализировать возможность упрощённой выдачи гражданства жителям Украины.
Обновлено в 10:22
Спорт

Екатеринбург выбран столицей летней Универсиады-2023

Всемирная летняя Универсиада 2023 года пройдёт в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по освобождению Минска

Обновлено в 17:40
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