Экономика
ЦБ завершил санацию банка «Открытие»Коммерсантъ 13:06
Центробанк принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие», сообщается на сайте ЦБ. «Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства ПАО Банк "ФК Открытие"»,— говорится в сообщении.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:46, Вашингтон
Армия и оружие
В Норвегии заявили о взрыве газа на российском подводном аппарате
Директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Странд заявил, что на борту российского глубоководного аппарата в районе Баренцева моря произошел взрыв газа, сообщает Reuters.
Обновлено в 15:43
Общество
Специалисты установили причину сильного наводнения в Иркутской области
Специалисты географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ) установили причину сильнейшего наводнения в регионе.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Сын правителя Шарджи скончался в Лондоне
Обновлено в 07:50
Происшествия
В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского
В Саратове житель Кемеровской области подозревается в нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Атака на саудовский аэропорт — США осудили хуситов, а заодно и Иран
Воздушную атаку йеменских хуситов против саудовского аэропорта Абха осудили в Госдепартаменте США, об этом 2 июля заявила руководитель пресс-службы ведомства Морган Ортэгус, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:42
Политика
Украина договорилась с Канадой о поставках бронетехники Киеву
Украина и Канада договорились о поставках бронетехники, сообщил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.
Обновлено в 15:49
Происшествия
Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры
«Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.
Обновлено в 13:03
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Транспорт
ГИБДД создаст рабочую группу для детального анализа ПДД
Госавтоинспекция приняла решение создать рабочую группу для детального анализа Правил дорожного движения (ПДД) и для их улучшения.
Обновлено в 18:09
Общество
Госцентр современного искусства войдет в состав Пушкинского музея
ГЦСИ выстроена как сетевая структура с центрами в девяти городах России, государственный музей - иерархическая структура.
Обновлено в 14:41
Транспорт
Причиной отмены рейсов в Чехию стали условия пролета над Сибирью
Причиной ограничений на полеты в Чехию для российских авиакомпаний стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов, сообщил РБК источник в правительстве.
Обновлено в 02:59
Футбол
Женская команда «Енисея» пригласила Бузову на сборы в Красноярске
Женская команда красноярского "Енисея" пригласила поп-певицу Ольгу Бузову на летние сборы, сообщает Sport24.
Обновлено в 18:28
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы
При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:26
Футбол
«Штутгарт» подписал нападающего «ПСЖ»
Нападающий Танги Кулибали перешел из "ПСЖ" в "Штутгарт" на правах свободного агента. 18-летний француз подписал контракт до 2023 года.
Обновлено в 17:38
Транспорт
Транспортная реформа в Петербурге: сделать весь транспорт льготным можно уже сейчас
Петербург готовится к масштабной транспортной реформе.
Обновлено в 14:16
Общество
Открылся новый салон «Сахалин-Оптик»
Две недели назад одна из ведущих компаний Сахалинской области в области реализации средств коррекции зрения "Сахалин-Оптик" открыла салон по продаже очковой и контактной оптики.
Обновлено в 18:05
Футбол
Видич может стать тренером «Манчестер Юнайтед»
Видич выступал за "Спартак" с 2004 по 2006 год, "Манчестер Юнайтед" (2006-2014) и "Интер" (2014-2016).
Обновлено в 17:48
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Экономика
Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов
В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено вчера в 17:04
Экономика
«Золотая Корона» расширяет географию денежных переводов
В Литве партнером системы по выдаче и отправке денежных переводов выступает BP REMIT LIMITED.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал проезд Пугачевой на машине по перрону
Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону на автомобиле.
Обновлено в 13:54
Футбол
«Ахмат» в первом матче Глушакова разгромил «Штурм»
Футболисты грозненского «Ахмата» в товарищеском матче разгромили австрийский «Штурм».
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео
Ранее два боевых корабля НАТО пересекли пролив Дарданеллы, Мраморное море и Босфор, а затем вошли в черноморскую акваторию.
Обновлено в 16:31
Политика
Путин поручил изучить вопрос упрощённой выдачи гражданства украинцам
Президент России Владимир Путин дал распоряжение МВД проанализировать возможность упрощённой выдачи гражданства жителям Украины.
Обновлено в 10:22
Спорт
Екатеринбург выбран столицей летней Универсиады-2023
Всемирная летняя Универсиада 2023 года пройдёт в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:44