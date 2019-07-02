Экономика

ЦБ объявил о завершении санации банка «Открытие»Life.ru вчера в 13:55

Совет директоров ЦБ принял решение завершить санацию банка "ФК Открытие", которая была запущена в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
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«Открытие» закрыло санацию

Коммерсантъвчера в 15:34

ЦБ завершил санацию банка «Открытие»

Rambler News Serviceвчера в 12:34

ЦБ объявил о завершении санации «ФК Открытие»

РБКвчера в 13:48

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Ведомостивчера в 12:51

Центробанк объявил о завершении санации банка «Открытие»

Говорит Москвавчера в 12:46

ЦБ РФ объявил о завершении санации банка «ФК Открытие»

Интерфаксвчера в 14:28

ЦБ принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие»

ТАССвчера в 12:28
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Происшествия

Названы имена погибших в Баренцевом море Героев России

Обновлено в 03:31
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО

В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Авто

В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

В Калифорнии на 95-м году жизни скончался экс-глава корпорации Chrysler Ли Якокка, передаёт TMZ со ссылкой на члена семьи предпринимателя.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес

Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Кино

Киносеть выиграла иск об отчислениях Российскому авторскому обществу

Киносеть выиграла иск об отчислениях Российскому авторскому обществу Кассационная инстанция встала на сторону одной из крупнейших киносетей «Премьер зал» в споре с Российским авторским обществом (РАО) о вознаграждениях за музыку в американских фильмах.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика

«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре

Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Экономика

Сбербанк сменил куратора своей экосистемы

Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:51
Политика

Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки

Обновлено в 00:58
Политика

Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина

Обновлено вчера в 21:06
Происшествия

Жителей поселка в Красноярском крае эвакуировали из-за паводка

Более 50 жителей поселка Покатаево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Шесть человек погибли при прорыве дамбы в Индии

По данным NDTV, погибли шесть человек, однако власти не исключают, что это число может возрасти в связи с тем, что судьба ещё 18 жителей разрушенных потоком воды домов остаётся неизвестной.
Обновлено в 02:19
Общество

Солнечное затмение запечатлели пассажиры самолета

Обновлено вчера в 22:09
Шоу-бизнес

Гарик Харламов записал видео-ответ Джейсону Стэйтему

Обновлено вчера в 11:14
Политика

Журналиста избили на акции против блогера Шария в Киеве

Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «Страна.ua» Владислава Бовтрука.
Обновлено в 01:50
Политика

Россия уступила Украине в рейтинге паспортов мира

Первое место между собой поделили Япония и Сингапур. Граждане этих стран могут без виз посещать 189 государств.
Обновлено вчера в 06:42
Авто

Назвали топ-10 авто по цене до 2 млн рублей, которые выбирают россияне

Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 18:10
Политика

Россия не должна платить по долгам, заявили в Совфеде

В Совфеде заявили, что Россия не обязана платить долг по взносам в бюджет ПАСЕ за 2017-2018 годы, так как делегация не принимала участие в работе в это время.
Обновлено в 03:54
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Экономика

Россия стала лидером по импорту грузинского вина в первом полугодии

В Штаты было поставлено более 354 тысяч бутылок. Всегда за полугодие Грузия оставила около 40,5 миллиона бутылок вина 44 странам.
Обновлено в 03:06
Футбол

Жерсон хочет перейти во «Фламенго», а не в «Динамо»

Полузащитник «Ромы» Жерсон не заинтересован в переходе в московское «Динамо».
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Происшествия

Кокорин отправился на реабилитацию

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41
Культура

Организаторы «Тавриды» исполнили мечту семилетней девочки

На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» удалось исполнить мечту семилетней девочки из Томской области Екатерины Шик.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Женщина ударила мужа ножом в грудь во время ссоры в центре Москвы

Сотрудники полиции в Таганском районе столицы задержали 31-летнюю женщину, которая во время бытовой ссоры ударила своего 42-летнего супруга ножом в грудь, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
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