Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»Ведомости вчера в 12:51

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие». Меры по предупреждению банкротства позволили обеспечить бесперебойную работу банка, сообщает ЦБ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Открытие» закрыло санацию

Коммерсантъвчера в 15:34

ЦБ принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие»

ТАССвчера в 12:28

ЦБ РФ принял решение завершить санацию банка «Открытие»

ПРАЙМвчера в 15:22

ЦБ объявил о завершении санации «ФК Открытие»

РБКвчера в 13:48

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Ведомостивчера в 12:51

ЦБ завершил санацию банка «Открытие»

Rambler News Serviceвчера в 12:34

ЦБ РФ объявил о завершении санации банка «ФК Открытие»

Интерфаксвчера в 14:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Происшествия

Названо имя четвертого подводника из 14 погибших

Обновлено в 04:31
Кино

Брэд Питт признался, что больше не хочет быть секс-символом

Голливудский актер Брэд Питт, неоднократно возглавлявший рейтинги самых сексуальных мужчин в мире, признался, что больше не хочет быть звездой экрана и «красоваться перед камерой».
Обновлено в 04:31
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей

Обновлено вчера в 17:30
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Происшествия

В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских

Свыше 110 израильских полицейских пострадали в произошедших накануне столкновениях с представителями эфиопской общины, более 130 из которых были задержаны, сообщил в среду пресс-секретарь правоохранительных органов Мики Розенфельд.
Обновлено в 04:23
Авто

Renault представила новый Renault Captur второго поколения

Renault Captur нового поколения создан на передовой платформе CMF-B.
Обновлено в 05:17
Политика

В ГД оценили претензии Совета Европы по долгу России за 2017-2018 годы

Россия за часть 2017 года и 2018-й должна 55 миллионов евро в бюджет Совета Европы, ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 05:21
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Финансы

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Беглов подтвердил, что погибшие моряки служили в Санкт-Петербурге

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов написал в социальной сети "ВКонтакте", что погибшие 1 июля на подводной лодке близ Североморска были закреплены за воинской частью из северной столицы.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

ГИБДД займется Пугачевой после ее выходки на вокзале

Обновлено в 05:14
Происшествия

Представитель манси расшифровал таинственные знаки на перевале Дятлова

Обновлено в 04:29
Транспорт

От Клина до Твери: открыт еще один участок платной трассы М-11

В Тверской области открыли для движения участок платной трассы "Москва – Санкт-Петербург" М-11 (от 97-го до 149-го километра).
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Курганской области загорелась кровля мужского монастыря

Кровля Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря загорелась в Курганской области.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Врачи Башкирии встали на защиту коллеги из Калининграда Элины Сушкевич

В Башкирии врачи поддержали акцию в защиту Элины Сушкевич. Врача-реаниматолога из Калининграда обвинили в предумышленном убийстве пациента.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших моряков

Спасо-Преображенский морской кафедральный собор Мурманска опубликовал имена 14 моряков Северного флота, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 05:45
Общество

Жительницу Котласа второй раз судят за неуважение к власти

Против продавщицы, жительницы Котласа Светланы Бакшеевой составлен еще один протокол за неуважение к власти.
Обновлено в 05:06
Экономика

Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре

Несколько основных операционных компаний сети «Красное и белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 04:57
Наука

Магистрант ВШЭ разработала самовосстанавливающийся биоматериал

Выпускница магистерской программы НИУ ВШЭ «Прототипирование городов будущего» Анна Будникова получила премию Outstanding Science конкурса Biodesign Challenge 2019 за исследование микокарста — нового самовосстанавливающегося материала для городской среды на основе спор грибов.
Обновлено вчера в 12:53
Политика

Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью

Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие

Военные РФ и Сирии нашли закопанные боевиками снаряды вблизи Дамаска

Обновлено в 01:25
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки

Сборная Бразилии по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Аргентины в полуфинале Кубка Америки.
Обновлено в 00:58
Авто

В США умер экс-глава Ford и Chrysler Ли Якокка

Обновлено в 03:39
Общество

Собянин осмотрел ход строительства спорткомплекса в районе Северный

Как продвигается строительство, сегодня посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 05:52
Здоровье

Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе

Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.
Обновлено вчера в 20:32
Общество

Губернатор Красноярска извинился за свои слова

Обновлено вчера в 11:18
Здоровье

В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения

Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Общество

Пассажир самолёта заснял полное солнечное затмение

Обновлено в 06:14
Происшествия

Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти

Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное