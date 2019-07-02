Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»Ведомости вчера в 12:51
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие». Меры по предупреждению банкротства позволили обеспечить бесперебойную работу банка, сообщает ЦБ.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Происшествия
Названо имя четвертого подводника из 14 погибших
Обновлено в 04:31
Кино
Брэд Питт признался, что больше не хочет быть секс-символом
Голливудский актер Брэд Питт, неоднократно возглавлявший рейтинги самых сексуальных мужчин в мире, признался, что больше не хочет быть звездой экрана и «красоваться перед камерой».
Обновлено в 04:31
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Происшествия
В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских
Свыше 110 израильских полицейских пострадали в произошедших накануне столкновениях с представителями эфиопской общины, более 130 из которых были задержаны, сообщил в среду пресс-секретарь правоохранительных органов Мики Розенфельд.
Обновлено в 04:23
Авто
Renault представила новый Renault Captur второго поколения
Renault Captur нового поколения создан на передовой платформе CMF-B.
Обновлено в 05:17
Политика
В ГД оценили претензии Совета Европы по долгу России за 2017-2018 годы
Россия за часть 2017 года и 2018-й должна 55 миллионов евро в бюджет Совета Европы, ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 05:21
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Беглов подтвердил, что погибшие моряки служили в Санкт-Петербурге
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов написал в социальной сети "ВКонтакте", что погибшие 1 июля на подводной лодке близ Североморска были закреплены за воинской частью из северной столицы.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
ГИБДД займется Пугачевой после ее выходки на вокзале
Обновлено в 05:14
Транспорт
От Клина до Твери: открыт еще один участок платной трассы М-11
В Тверской области открыли для движения участок платной трассы "Москва – Санкт-Петербург" М-11 (от 97-го до 149-го километра).
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Курганской области загорелась кровля мужского монастыря
Кровля Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря загорелась в Курганской области.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Врачи Башкирии встали на защиту коллеги из Калининграда Элины Сушкевич
В Башкирии врачи поддержали акцию в защиту Элины Сушкевич. Врача-реаниматолога из Калининграда обвинили в предумышленном убийстве пациента.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших моряков
Спасо-Преображенский морской кафедральный собор Мурманска опубликовал имена 14 моряков Северного флота, погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 05:45
Общество
Жительницу Котласа второй раз судят за неуважение к власти
Против продавщицы, жительницы Котласа Светланы Бакшеевой составлен еще один протокол за неуважение к власти.
Обновлено в 05:06
Экономика
Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре
Несколько основных операционных компаний сети «Красное и белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 04:57
Наука
Магистрант ВШЭ разработала самовосстанавливающийся биоматериал
Выпускница магистерской программы НИУ ВШЭ «Прототипирование городов будущего» Анна Будникова получила премию Outstanding Science конкурса Biodesign Challenge 2019 за исследование микокарста — нового самовосстанавливающегося материала для городской среды на основе спор грибов.
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью
Обновлено вчера в 22:39
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки
Сборная Бразилии по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Аргентины в полуфинале Кубка Америки.
Обновлено в 00:58
Авто
В США умер экс-глава Ford и Chrysler Ли Якокка
Обновлено в 03:39
Общество
Собянин осмотрел ход строительства спорткомплекса в районе Северный
Как продвигается строительство, сегодня посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 05:52
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Губернатор Красноярска извинился за свои слова
Обновлено вчера в 11:18
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Общество
Пассажир самолёта заснял полное солнечное затмение
Обновлено в 06:14
Происшествия
Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти
Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38