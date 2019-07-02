с чего всё началось

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Теннис Шарапова не смогла завершить матч первого круга Уимблдона Свой матч выиграли лишь Андрей Рублев и Варвара Флинк, а Мария Шарапова и еще целая группа игроков завершили борьбу В матче первого круга Мария Шарапова, лишь недавно восстановившаяся от травмы, проводила против француженки Полин Пармантье.

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