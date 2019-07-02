Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»Ведомости вчера в 12:51
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие». Меры по предупреждению банкротства позволили обеспечить бесперебойную работу банка, сообщает ЦБ.
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Банк России завершил санацию банка «ФК Открытие», которая началась в августе 2017 года и дала старт консолидации банковского сектора в руках государства.РБКвчера в 12:37
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Политика
Среди погибших подводников оказались два Героя России
В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
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Происшествия
Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили
«По последним данным, в результате дождевого паводка в Иркутской области из 17 пропавших без вести четыре человека найдены живыми», — сообщили в МЧС.
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Здоровье
Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Иномарка протаранила кемеровский ТЦ «Я»
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Хогвартс на районе: новосибирцам предложили выбрать, какую школу построят их детям
Проект школы, которую построят на месте существующего здания гимназии, — типовой.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Политика
Трамп опечалился отсутствием графы «гражданство» в переписи населения
Президент США Дональд Трамп отреагировал на данные о том, что на бланках для переписи населения в 2020 году не будет графы "гражданство".
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Канада разрешила поставки оружия на Украину
Обновлено вчера в 19:59
Авто
Volkswagen показал первые наброски обновленного кемпера California
Пресс-служба немецкого бренда Volkswagen представила первые дизайнерские эскизы обновленной модели California.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
На Украине упал военный самолет
В Харьковской области упал самолет Л-39 ВВС Украины, сообщает министерство обороны страны.
Обновлено вчера в 13:32
Теннис
Шарапова не смогла завершить матч первого круга Уимблдона
Свой матч выиграли лишь Андрей Рублев и Варвара Флинк, а Мария Шарапова и еще целая группа игроков завершили борьбу В матче первого круга Мария Шарапова, лишь недавно восстановившаяся от травмы, проводила против француженки Полин Пармантье.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено вчера в 11:36
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие
Военные доставили второй передвижной хлебозавод в затопленный Тулун
Обновлено 01 июля в 23:15
Шоу-бизнес
Яковлева приехала на программу «Судьба человека» в инвалидной коляске
Обновлено вчера в 05:35
Политика
Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении
Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.
Обновлено вчера в 17:56
Общество
Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
Обновлено вчера в 22:52
Общество
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С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено 01 июля в 07:35
Авто
«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Эксперты назвали города России с самым быстрым темпом роста зарплат
Эксперты указали, что из 23 городов наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6%), Москве (10,9%) и Тюмени (10,2%).
Обновлено вчера в 22:07
Спорт
WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга
Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб.
Обновлено вчера в 12:51
Наука
Эволюция жизни в океане изменилась 170 млн лет назад
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия
В Красноярске мужчина открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки
Сотрудники правоохранительных органов Красноярска в беседе с РИА Новости сообщили, что житель города открыл стрельбу по соседям из-за того, что они громко слушали музыку.
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Здоровье
Какие вещи волгоградцам не стоит покупать с рук
К покупке каких вещей следует отнестись с настороженностью, а лучше и вовсе отказаться от их приобретения, рассказывает «Волгоградская правда.ру».
Обновлено вчера в 14:49
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в России в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории России температура в июле ожидается около и выше нормы.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Киев согласился на обмен пленными в Донбассе
Украинская сторона не возражает против обмена пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных».
Обновлено вчера в 20:55
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии
В результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека.
Обновлено вчера в 21:15