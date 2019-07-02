Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»Ведомости вчера в 12:51

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие». Меры по предупреждению банкротства позволили обеспечить бесперебойную работу банка, сообщает ЦБ.
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с чего всё началось
Банк России завершил
 санацию банка «ФК Открытие», которая началась в августе 2017 года и дала старт консолидации банковского сектора в руках государства.
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