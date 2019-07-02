Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»Ведомости 12:51

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие». Меры по предупреждению банкротства позволили обеспечить бесперебойную работу банка, сообщает ЦБ.
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«Открытие» закрыло санацию

Коммерсантъ15:34

ЦБ объявил о завершении санации «ФК Открытие»

РБК13:48

Центробанк принял решение завершить санацию банка «Открытие»

Агентство Москва12:34

Центробанк объявил о завершении санации банка «Открытие»

Говорит Москва12:46

ЦБ завершил санацию банка «Открытие»

Rambler News Service12:34

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Ведомости12:51

ЦБ принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие»

ТАСС12:28
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Авто

Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью

По данным "Автостат", лидером по сохранению остаточной стоимости стал Toyota RAV4 с показателем 84,6-92,5% (столько осталось от цены кросса, которую в 2016-ом заплатил за него покупатель).
Обновлено в 15:59
Армия и оружие

Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге

Члены команды сверхмалой атомной подводной лодки, которые погибли в Баренцевом море, числились в военной части Санкт-Петербурга.
Обновлено в 19:36
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по освобождению Минска

Обновлено в 17:40
Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Футбол

«Бордо» подписал защитника сборной Швейцарии

Контракт с 27-летним игроком подписан до лета 2022 года. Футболист перебрался в "Бордо" на правах свободного агента.
Обновлено в 18:56
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

Обновлено в 05:16
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Авто

Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»

Обновлено в 16:35
Общество

Джейсон Стетхэм повторил трюк чемпиона UFC, открыв бутылку ударом ноги

Британский актёр Джейсон Стетхэм стал участником нового челленджа в соцсетях — Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 19:49
Гаджеты

Xiaomi представила новую линейку смартфонов

Обновлено в 15:53
Происшествия

Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

Жаловавшейся на низкие зарплаты медсестре больницы города Серова Свердловской области Парлин Салаевой неизвестные подбросили перманганат калия (марганцовку), входящий в список прекурсоров наркотических средств.
Обновлено в 08:33
Экономика

Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

На руке у Ирины Шейк появилось обручальное кольцо

Фото: Ирина Шейк и Брэдли Купер Догадки поклонников, которые склоняются к тому, что Шейк дразнит Брэдли Купера и хочет обратить на себя его внимание, являются вполне обоснованными, ведь в течение месяца после разрыва Ирина Шейк неустанно выкладывает в своем Instagram соблазнительные фотографии.
Обновлено в 11:46
Общество

Иркутские эксперты назвали причины паводка в Иркутской области

Обновлено в 10:31
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

Обновлено в 03:36
ЖКХ

В Пензе муниципалитеты будут отвечать за порядок возле мусорных баков

Жители домов на улице Пацаева уже давно смирились с состоянием местной контейнерной площадки. Порой в баках мусора меньше, чем возле них.
Обновлено в 12:56
Гаджеты

LG в России представила новую линейку телевизоров с NanoCell

В модели LG SM98 с 65-дюмовым экраном используется полное затемнение черного, а в младших версиях новой серии применили меньше градаций затемнения темных участков.
Обновлено в 12:45
Здоровье

Какие вещи волгоградцам не стоит покупать с рук

К покупке каких вещей следует отнестись с настороженностью, а лучше и вовсе отказаться от их приобретения, рассказывает «Волгоградская правда.ру».
Обновлено в 14:49
Происшествия

Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек

На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
Обновлено в 13:59
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в столице Туниса

Обновлено в 19:00
Общество

Алибасов пообещал подать в суд на шоу Дмитрия Шепелева

Обновлено в 04:44
Общество

Nike прекратила продажу кроссовок с первым флагом США

Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. убрал из магазинов кроссовки, выпущенные к 4 июля, когда в США отмечается День независимости, из-за критики со стороны общественности.
Обновлено в 11:52
Происшествия

В Боливии зафиксировали неизвестный смертельный вирус

В Боливии зафиксировали несколько случаев заражения смертельно опасным вирусом, который пока не удалось идентифицировать, сообщает местный портал La Razon.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время развода

На своей странице в соцсети Instagram бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала трогательный пост с пожеланиями, а также написала, что Рудова - единственная подруга, которая по-настоящему поддержала ее во время громкого развода с ее бывшим мужем.
Обновлено в 15:33
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Политика

Митинг в поддержку капитана, спасшего беженцев, вспыхнул в Вене

Обновлено в 15:56
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне

Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
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