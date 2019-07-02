Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»Ведомости 12:51
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие». Меры по предупреждению банкротства позволили обеспечить бесперебойную работу банка, сообщает ЦБ.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:43, Вашингтон
Авто
Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью
По данным "Автостат", лидером по сохранению остаточной стоимости стал Toyota RAV4 с показателем 84,6-92,5% (столько осталось от цены кросса, которую в 2016-ом заплатил за него покупатель).
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге
Члены команды сверхмалой атомной подводной лодки, которые погибли в Баренцевом море, числились в военной части Санкт-Петербурга.
Обновлено в 19:36
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Футбол
«Бордо» подписал защитника сборной Швейцарии
Контракт с 27-летним игроком подписан до лета 2022 года. Футболист перебрался в "Бордо" на правах свободного агента.
Обновлено в 18:56
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Авто
Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»
Обновлено в 16:35
Общество
Джейсон Стетхэм повторил трюк чемпиона UFC, открыв бутылку ударом ноги
Британский актёр Джейсон Стетхэм стал участником нового челленджа в соцсетях — Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 19:49
Гаджеты
Xiaomi представила новую линейку смартфонов
Обновлено в 15:53
Происшествия
Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату
Жаловавшейся на низкие зарплаты медсестре больницы города Серова Свердловской области Парлин Салаевой неизвестные подбросили перманганат калия (марганцовку), входящий в список прекурсоров наркотических средств.
Обновлено в 08:33
Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
На руке у Ирины Шейк появилось обручальное кольцо
Фото: Ирина Шейк и Брэдли Купер Догадки поклонников, которые склоняются к тому, что Шейк дразнит Брэдли Купера и хочет обратить на себя его внимание, являются вполне обоснованными, ведь в течение месяца после разрыва Ирина Шейк неустанно выкладывает в своем Instagram соблазнительные фотографии.
Обновлено в 11:46
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
Обновлено в 03:36
ЖКХ
В Пензе муниципалитеты будут отвечать за порядок возле мусорных баков
Жители домов на улице Пацаева уже давно смирились с состоянием местной контейнерной площадки. Порой в баках мусора меньше, чем возле них.
Обновлено в 12:56
Гаджеты
LG в России представила новую линейку телевизоров с NanoCell
В модели LG SM98 с 65-дюмовым экраном используется полное затемнение черного, а в младших версиях новой серии применили меньше градаций затемнения темных участков.
Обновлено в 12:45
Здоровье
Какие вещи волгоградцам не стоит покупать с рук
К покупке каких вещей следует отнестись с настороженностью, а лучше и вовсе отказаться от их приобретения, рассказывает «Волгоградская правда.ру».
Обновлено в 14:49
Происшествия
Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек
На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
Обновлено в 13:59
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
Обновлено в 19:00
Общество
Алибасов пообещал подать в суд на шоу Дмитрия Шепелева
Обновлено в 04:44
Общество
Nike прекратила продажу кроссовок с первым флагом США
Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. убрал из магазинов кроссовки, выпущенные к 4 июля, когда в США отмечается День независимости, из-за критики со стороны общественности.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Боливии зафиксировали неизвестный смертельный вирус
В Боливии зафиксировали несколько случаев заражения смертельно опасным вирусом, который пока не удалось идентифицировать, сообщает местный портал La Razon.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время развода
На своей странице в соцсети Instagram бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала трогательный пост с пожеланиями, а также написала, что Рудова - единственная подруга, которая по-настоящему поддержала ее во время громкого развода с ее бывшим мужем.
Обновлено в 15:33
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41