с чего всё началось

Авто Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП Как сообщает UAZ Belgium, начало производства УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией начнётся в сентябре нынешнего года, тогда же начнётся приём заказов на новинку.

Энергетика Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.

Происшествия Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик» Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.

Кино Netflix опубликовал первые постеры сериала «Ведьмак» Стриминговый сервис Netflix показал в твиттере первые кадры из готовящегося к выходу сериала Ведьмак . На фото изображены главные герои шоу.

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Армия и оружие Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео На опубликованных на YouTube кадрах видны британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto, направляющиеся в акваторию Черного моря.

Армия и оружие На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".

Политика На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.

Политика Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сказал Зеленский, выступая в Канаде на украинской конференции по вопросу реформ.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли снова попала в больницу Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь.

Политика Парубий отозвал приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборах в Раду Спикер Верховной рады Украины Парубий отозвал приглашение Парламентской ассамблеи Совета Европы направить своих наблюдателей на досрочные парламентские выборы в Украине.

Политика В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

Общество Опубликовано новое расследование Голунова Интернет-издание «Медуза» и десятки других российских и зарубежных СМИ опубликовали новое расследование журналиста Ивана Голунова, посвященного похоронному бизнесу в Москве.

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Шоу-бизнес В РЖД прокомментировали выезд Пугачевой на перрон вокзала Певица двигалась по технической платформе, не мешая пассажирам В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали РИА "Новости" появление в интернете видеозаписи, на которой видно, как певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин в Москве подъезжает к поезду на люксовой иномарке.

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Общество Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.