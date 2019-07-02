Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»Ведомости 12:51
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие». Меры по предупреждению банкротства позволили обеспечить бесперебойную работу банка, сообщает ЦБ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:15, Вашингтон
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
Как сообщает UAZ Belgium, начало производства УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией начнётся в сентябре нынешнего года, тогда же начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:43
Культура
Умер создатель «Дамбо» Милтон Квон
Обновлено в 19:24
Энергетика
Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний
Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.
Обновлено в 18:18
Происшествия
Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»
Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:33
Кино
Netflix опубликовал первые постеры сериала «Ведьмак»
Стриминговый сервис Netflix показал в твиттере первые кадры из готовящегося к выходу сериала Ведьмак . На фото изображены главные герои шоу.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено в 08:52
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео
На опубликованных на YouTube кадрах видны британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto, направляющиеся в акваторию Черного моря.
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:34
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Политика
Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса
Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сказал Зеленский, выступая в Канаде на украинской конференции по вопросу реформ.
Обновлено в 17:34
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снова попала в больницу
Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь.
Обновлено в 06:40
Политика
Парубий отозвал приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборах в Раду
Спикер Верховной рады Украины Парубий отозвал приглашение Парламентской ассамблеи Совета Европы направить своих наблюдателей на досрочные парламентские выборы в Украине.
Обновлено в 11:15
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Футбол
Форвард Зе Луиш покинул «Спартак»
Обновлено в 08:34
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Общество
Опубликовано новое расследование Голунова
Интернет-издание «Медуза» и десятки других российских и зарубежных СМИ опубликовали новое расследование журналиста Ивана Голунова, посвященного похоронному бизнесу в Москве.
Обновлено вчера в 13:14
Футбол
Трагедия Месси: Бразилия уничтожает Аргентину. LIVE
Месси разогнался по правому флангу и выдал отличную проникающую передачу на Агуэро в чужой штрафной.
Обновлено в 20:33
Шоу-бизнес
В РЖД прокомментировали выезд Пугачевой на перрон вокзала
Певица двигалась по технической платформе, не мешая пассажирам В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали РИА "Новости" появление в интернете видеозаписи, на которой видно, как певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин в Москве подъезжает к поезду на люксовой иномарке.
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии
В результате стрельбы в торговом центре в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека.
Обновлено в 20:59
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
Обновлено в 19:00
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено в 08:33
Политика
Причиной отмены рейсов в Чехию назвали условия пролета над Сибирью
Источник в одной из авиакомпаний сообщил РБК, что причиной ограничений на полеты в Чехию для российских перевозчиков стало недовольство Праги стороны условиями транссибирских маршрутов для национальных авиакомпаний.
Обновлено в 04:09