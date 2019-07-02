Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»Ведомости 12:51

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие». Меры по предупреждению банкротства позволили обеспечить бесперебойную работу банка, сообщает ЦБ.
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с чего всё началось
Срок реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО "Банк "ФК Открытие" окончен", - сообщается на сайте
 регулятора.
ТАСС12:28

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Rambler News Service12:34

ЦБ объявил о завершении санации «ФК Открытие»

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