Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»Ведомости 12:51

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие». Меры по предупреждению банкротства позволили обеспечить бесперебойную работу банка, сообщает ЦБ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Центробанк объявил о завершении санации банка «Открытие»

Говорит Москва12:46

ЦБ объявил о завершении санации «ФК Открытие»

РБК13:48

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Ведомости12:51

«Открытие» закрыло санацию

Коммерсантъ15:34

ЦБ завершил санацию банка «Открытие»

Rambler News Service12:34

Центробанк принял решение завершить санацию банка «Открытие»

Агентство Москва12:34

ЦБ принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие»

ТАСС12:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:07, Вашингтон
Политика

Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России

Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
Обновлено в 13:59
Общество

Российский миллиардер на день рождения арендовал «Форт Боярд»

Обновлено в 14:39
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:26
Авто

Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Теннис

Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено в 12:55
Общество

Супруга Зеленского нарушила дресс‐код во время визита в Канаду

Интернет-пользователи указали супруге президента Украины Владимира Зеленского на нарушение дресс-кода во время официального визита в Канаду.
Обновлено в 12:42
Политика

Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир

Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Следствие установило личность напавшего на полицейский пост в Чечне

В понедельник в СУСК по Чечне сообщили РИА Новости, что неизвестный у поста на дороге между селами Ачхой-Мартан и Бамут бросил гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, затем ранил ножом одного из полицейских, который скончался от полученных ран.
Обновлено в 12:48
Общество

Член «Единой России» намерен подать в суд на ФБК Навального

Обновлено в 09:38
Политика

Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур

Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.
Обновлено в 13:20
Футбол

Определились все участники плей-офф Кубка Африки

Завершились матчи группового этапа Кубка Африки, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира.
Обновлено в 17:21
Политика

Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено в 17:43
Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Культура

Ведущие архитекторы показали лучший в мире жилой дом

Жюри ежегодной премии AR House 2019 назвало лучший в мире жилой дом.
Обновлено в 15:31
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Пожар на складе хлебозавода в Иркутске локализован

Обновлено в 16:29
Общество

Специалисты установили причину сильного наводнения в Иркутской области

Специалисты географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ) установили причину сильнейшего наводнения в регионе.
Обновлено в 06:58
Авто

Редкая модель Nissan Skyline GT-R Nismo Edition выставлена на аукционе

На онлайн-аукцион Bring a Trailer выставили редкий Nissan Skyline GT-R Nismo 1990 года выпуска.
Обновлено в 03:40
Экономика

Германия поблагодарила Rosneft Deutschland

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии поблагодарило Rosneft Deutschland за активные действия в решении проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
Обновлено в 15:18
Экономика

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

Минпромторг России подписал специнвестконтракты (СПИКи) с немецким автоконцерном Volkswagen, ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ», калининградским «Автотором» и немецким BMW, французским автоконцерном Peugeot-Citroen, японским автопроизводителем Toyota и шведским производителем грузовых автомобилей Volvo Trucks.
Обновлено в 17:22
Футбол

Боатенг объявил об уходе из «Барселоны»

Полузащитник Кевин-Принс Боатенг сообщил о том, что покидает "Барселону".
Обновлено в 11:52
Спорт

Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено в 16:15
Футбол

Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено в 10:47
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Гаджеты

Вышла iOS beta 3 для разработчиков

В июне этого года Apple представила вторую бету-версии для iOS 13, macOS Catalina, iPadOS, watchOS 6 и tvOS 13.
Обновлено в 15:39
Политика

Совет Европы требует у России еще €55 млн

Россия должна внести в бюджет Совета Европы еще €55 млн "плюс проценты по умолчанию" за 2017 и 2018 годы, заявил официальный представитель СЕ Дэниел Хольтген. €33 млн за текущий год Москва уже выплатила.
Обновлено в 16:53
Общество

Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Политика

Путин поручил МВД упростить получение паспортов РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин поручил МВД изучить ситуацию, предусматривающую упрощенную выдачу российских паспортов гражданам Украины.
Обновлено в 17:31
Игры

Дополнение «Спасители Ульдума» к Hearthstone выйдет 6 августа

Аддон, озаглавленный «Спасители Ульдума», появится 6 августа этого года.
Обновлено в 05:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное