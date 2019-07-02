Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»Ведомости 12:51
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие». Меры по предупреждению банкротства позволили обеспечить бесперебойную работу банка, сообщает ЦБ.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:07, Вашингтон
Политика
Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России
Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
Обновлено в 13:59
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:26
Авто
Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Теннис
Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
Обновлено в 12:55
Общество
Супруга Зеленского нарушила дресс‐код во время визита в Канаду
Интернет-пользователи указали супруге президента Украины Владимира Зеленского на нарушение дресс-кода во время официального визита в Канаду.
Обновлено в 12:42
Политика
Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир
Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Следствие установило личность напавшего на полицейский пост в Чечне
В понедельник в СУСК по Чечне сообщили РИА Новости, что неизвестный у поста на дороге между селами Ачхой-Мартан и Бамут бросил гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, затем ранил ножом одного из полицейских, который скончался от полученных ран.
Обновлено в 12:48
Общество
Член «Единой России» намерен подать в суд на ФБК Навального
Обновлено в 09:38
Политика
Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур
Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.
Обновлено в 13:20
Футбол
Определились все участники плей-офф Кубка Африки
Завершились матчи группового этапа Кубка Африки, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира.
Обновлено в 17:21
Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено в 17:43
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Культура
Ведущие архитекторы показали лучший в мире жилой дом
Жюри ежегодной премии AR House 2019 назвало лучший в мире жилой дом.
Обновлено в 15:31
Происшествия
На Украине во время тренировочного полета разбился самолет
Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Пожар на складе хлебозавода в Иркутске локализован
Обновлено в 16:29
Общество
Специалисты установили причину сильного наводнения в Иркутской области
Специалисты географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ) установили причину сильнейшего наводнения в регионе.
Обновлено в 06:58
Авто
Редкая модель Nissan Skyline GT-R Nismo Edition выставлена на аукционе
На онлайн-аукцион Bring a Trailer выставили редкий Nissan Skyline GT-R Nismo 1990 года выпуска.
Обновлено в 03:40
Экономика
Германия поблагодарила Rosneft Deutschland
Федеральное министерство экономики и энергетики Германии поблагодарило Rosneft Deutschland за активные действия в решении проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
Обновлено в 15:18
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
Минпромторг России подписал специнвестконтракты (СПИКи) с немецким автоконцерном Volkswagen, ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ», калининградским «Автотором» и немецким BMW, французским автоконцерном Peugeot-Citroen, японским автопроизводителем Toyota и шведским производителем грузовых автомобилей Volvo Trucks.
Обновлено в 17:22
Футбол
Боатенг объявил об уходе из «Барселоны»
Полузащитник Кевин-Принс Боатенг сообщил о том, что покидает "Барселону".
Обновлено в 11:52
Футбол
Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
Обновлено в 10:47
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Гаджеты
Вышла iOS beta 3 для разработчиков
В июне этого года Apple представила вторую бету-версии для iOS 13, macOS Catalina, iPadOS, watchOS 6 и tvOS 13.
Обновлено в 15:39
Политика
Совет Европы требует у России еще €55 млн
Россия должна внести в бюджет Совета Европы еще €55 млн "плюс проценты по умолчанию" за 2017 и 2018 годы, заявил официальный представитель СЕ Дэниел Хольтген. €33 млн за текущий год Москва уже выплатила.
Обновлено в 16:53
Общество
Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян
По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Путин поручил МВД упростить получение паспортов РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин поручил МВД изучить ситуацию, предусматривающую упрощенную выдачу российских паспортов гражданам Украины.
Обновлено в 17:31
Игры
Дополнение «Спасители Ульдума» к Hearthstone выйдет 6 августа
Аддон, озаглавленный «Спасители Ульдума», появится 6 августа этого года.
Обновлено в 05:05