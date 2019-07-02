Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»Ведомости 12:51
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие». Меры по предупреждению банкротства позволили обеспечить бесперебойную работу банка, сообщает ЦБ.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:52, Вашингтон
Политика
Минобороны опровергло информацию о взрыве газа на подводной лодке
Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на директора норвежского управления по ядерной и радиационной безопасности, что российские чиновники оповестили норвежские власти о том, что на борту аппарата произошел взрыв газа.
Обновлено в 15:45
Гаджеты
Microsoft работает над повышением скорости работы Windows 10
В новой сборке компания Microsoft сосредоточилась на выборочном повышении производительности ОС и повышении качества работы.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Два корабля НАТО вошли в Черное море
Обновлено в 14:55
Кино
Марк Хэмилл рассказал о девятом эпизоде «Звездных войн»
Обновлено в 09:29
Происшествия
Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы
При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Космос
НАСА испытало систему эвакуации пилотируемого корабля Orion
Обновлено в 07:41
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук лишился миллионов из-за строителей
Бондарчук нанял другую бригаду строителей, которая делает новый ремонт. О беспокойстве, которое причиняет соседям, Бондарчук знает.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Здоровье
Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о «катастрофической» убыли населения России.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
Глава ДНР заявил об усилении обстрелов в Донбассе при Зеленском
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об усилении интенсивности обстрелов Донбасса после вступления Владимира Зеленского в должность украинского президента.
Обновлено в 14:16
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Происшествия
Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы
Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 14:37
Происшествия
В Иркутске загорелся склад хлебозавода
Склад хлебозавода загорелся на площади порядка 800 квадратных метров в Иркутске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:25
Футбол
Шарлия рассказал, почему принял решение перейти в ЦСКА
Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия объяснил, почему сделал выбор в пользу московской команды.
Обновлено в 15:37
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Политика
Зеленский назвал вдохновителя для занятия политикой
Обновлено в 15:09
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Теннис
Шарапова рассказала о травме, которая заставила её сняться с Уимблдона
Ранее сообщалось, что Шарапова не сумела доиграть матч первого круга Уимблдона, снявшись из-за травмы.
Обновлено в 15:03
Авто
Назвали трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью
В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Александра Яковлева рассказала о борьбе с раком
Обновлено в 03:41
Гаджеты
Вышла iOS beta 3 для разработчиков
В июне этого года Apple представила вторую бету-версии для iOS 13, macOS Catalina, iPadOS, watchOS 6 и tvOS 13.
Обновлено в 15:39
Экономика
Германия поблагодарила Rosneft Deutschland
Федеральное министерство экономики и энергетики Германии поблагодарило Rosneft Deutschland за активные действия в решении проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».
Обновлено в 15:18
Общество
Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики
Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено вчера в 16:42
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50