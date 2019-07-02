Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»Ведомости 12:51

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие». Меры по предупреждению банкротства позволили обеспечить бесперебойную работу банка, сообщает ЦБ.
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«Открытие» закрыло санацию

Коммерсантъ15:34

ЦБ завершил санацию банка «Открытие»

Rambler News Service12:34

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Ведомости12:51

Центробанк объявил о завершении санации банка «Открытие»

Говорит Москва12:46

ЦБ объявил о завершении санации «ФК Открытие»

РБК13:48

Центробанк принял решение завершить санацию банка «Открытие»

Агентство Москва12:34

ЦБ принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие»

ТАСС12:28
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Издание Forbes составило список самых выгодных франшиз, которые стоят меньше 1 млн рублей.
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Обновлено в 17:08
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Президент России Владимир Путин отменил участие в форуме «Реки России» и проводит срочную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.
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Ликвидированный преступник был уроженцем села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев Полиция установила личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщило региональное МВД.
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По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
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Четверо ранее пропавших без вести найдены живыми в Иркутской области

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Вера Брежнева поделилась романтичным видео с Константином Меладзе

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