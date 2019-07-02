Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»Ведомости 12:51

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие». Меры по предупреждению банкротства позволили обеспечить бесперебойную работу банка, сообщает ЦБ.
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Центробанк объявил о завершении санации банка «Открытие»

Говорит Москва12:46

ЦБ завершил санацию банка «Открытие»

Коммерсантъ13:06

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Ведомости12:51

ЦБ объявил о завершении санации «ФК Открытие»

РБК13:48

ЦБ завершил санацию банка «Открытие»

Rambler News Service12:34

Центробанк принял решение завершить санацию банка «Открытие»

Агентство Москва12:34

ЦБ принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие»

ТАСС12:28
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:19, Вашингтон
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ

На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Четверо ранее пропавших без вести найдены живыми в Иркутской области

В Иркутской области нашли живыми четверых людей, которые считались пропавшими без вести в результате паводка в регионе.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Барселоне ограбили членов правящей семьи Катара

Номер членов правящей семьи Катара в отеле в Барселоне обокрали неизвестные. Об этом сообщила газета Vanguardia.
Обновлено в 11:21
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Происшествия

В небе над Лондоном из самолета выпал безбилетник

Время полёта самолёта составляет чуть менее девяти часов, предполагается, что мужчина умер из-за сильного переохлаждения, после чего он выпал по вине плохой герметичности отсека.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

МИД раскритиковал действия Израиля в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия ВВС Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона.
Обновлено в 11:17
Политика

Лидеры ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты

Туск подчеркнул, что саммит ЕС согласовал кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета.
Обновлено в 13:19
Путешествия

В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах

В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.
Обновлено вчера в 05:03
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала

Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
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Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Авто

Электрокар Honda e оказался мощнее конкурентов

На сайте издания 32cars.ru появились свежие снимки электрокара Honda e в ярко-зеленом окрасе.
Обновлено в 04:47
Политика

Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено 30 июня в 13:29
Технологии

Росстат впервые за 20 лет обновил сайт

Росстат запустил обновленную версию портала с «дружественным интерфейсом», который облегчит поиск статистики, заявил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек

На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
Обновлено в 13:59
Политика

Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир

Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
Обновлено в 13:54
Общество

Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 17:25
Спорт

WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Футбол

Рамиль Шейдаев стал игроком «Динамо»

Обновлено в 10:40
Происшествия

Дело Голунова передали в Следственный комитет

Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.
Обновлено вчера в 15:12
Политика

Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.
Обновлено в 10:43
Политика

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
Обновлено в 12:41
Общество

В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

Обновлено в 05:56
Спорт

Екатеринбург примет Всемирную летнюю универсиаду 2023 года

Обновлено в 05:50
Общество

Архангельскую продавщицу второй раз обвинили в неуважении к власти

Полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву.
Обновлено в 12:30
Транспорт

Стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара увеличится

С 8 июля в Краснодаре начнет действовать новый тариф на проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне

Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Авто

Названы трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью

Проведя собственное исследование среди среднеразмерных кроссоверов, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг моделей, которые лучше других сохраняют свою стоимость спустя три года после покупки.
Обновлено в 06:44
Политика

Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники

Обновлено в 08:40
Политика

Британия подсчитала потери от «жесткого» Brexit

Хаммонд подчеркнул, что Brexit без сделки станет разрушительным для Британии. Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к "жесткому" Brexit.
Обновлено в 09:49
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