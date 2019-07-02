Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»Ведомости 12:51
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие». Меры по предупреждению банкротства позволили обеспечить бесперебойную работу банка, сообщает ЦБ.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:19, Вашингтон
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ
На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Четверо ранее пропавших без вести найдены живыми в Иркутской области
В Иркутской области нашли живыми четверых людей, которые считались пропавшими без вести в результате паводка в регионе.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Барселоне ограбили членов правящей семьи Катара
Номер членов правящей семьи Катара в отеле в Барселоне обокрали неизвестные. Об этом сообщила газета Vanguardia.
Обновлено в 11:21
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпал безбилетник
Время полёта самолёта составляет чуть менее девяти часов, предполагается, что мужчина умер из-за сильного переохлаждения, после чего он выпал по вине плохой герметичности отсека.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
МИД раскритиковал действия Израиля в Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия ВВС Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона.
Обновлено в 11:17
Политика
Лидеры ЕС согласовали назначения на ключевые европейские посты
Туск подчеркнул, что саммит ЕС согласовал кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета.
Обновлено в 13:19
Путешествия
В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах
В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.
Обновлено вчера в 05:03
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Здоровье
Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Авто
Электрокар Honda e оказался мощнее конкурентов
На сайте издания 32cars.ru появились свежие снимки электрокара Honda e в ярко-зеленом окрасе.
Обновлено в 04:47
Политика
Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено 30 июня в 13:29
Технологии
Росстат впервые за 20 лет обновил сайт
Росстат запустил обновленную версию портала с «дружественным интерфейсом», который облегчит поиск статистики, заявил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек
На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
Обновлено в 13:59
Политика
Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир
Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
Обновлено в 13:54
Общество
Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 17:25
Спорт
WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Футбол
Рамиль Шейдаев стал игроком «Динамо»
Обновлено в 10:40
Происшествия
Дело Голунова передали в Следственный комитет
Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.
Обновлено в 10:43
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
Обновлено в 12:41
Спорт
Екатеринбург примет Всемирную летнюю универсиаду 2023 года
Обновлено в 05:50
Общество
Архангельскую продавщицу второй раз обвинили в неуважении к власти
Полиция в городе Котлас Архангельской области составила второй по счёту административный протокол о якобы «неуважении к власти» на местную продавщицу Светлану Бакшееву.
Обновлено в 12:30
Транспорт
Стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара увеличится
С 8 июля в Краснодаре начнет действовать новый тариф на проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Авто
Названы трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью
Проведя собственное исследование среди среднеразмерных кроссоверов, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг моделей, которые лучше других сохраняют свою стоимость спустя три года после покупки.
Обновлено в 06:44
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
Обновлено в 08:40
Политика
Британия подсчитала потери от «жесткого» Brexit
Хаммонд подчеркнул, что Brexit без сделки станет разрушительным для Британии. Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к "жесткому" Brexit.
Обновлено в 09:49