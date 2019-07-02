Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»Ведомости 12:51
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие». Меры по предупреждению банкротства позволили обеспечить бесперебойную работу банка, сообщает ЦБ.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 13:36, Вашингтон
Авто
«АвтоВАЗ» приостанавливает производство
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук лишился миллионов из-за строителей
Бондарчук нанял другую бригаду строителей, которая делает новый ремонт. О беспокойстве, которое причиняет соседям, Бондарчук знает.
Обновлено в 08:06
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Информация об увольнении начальника Рижского вокзала Москвы из-за машины Пугачевой на платформе не соответствует действительности.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Погибли 14 российских моряков-подводников
В результате произошедшего погибли 14 моряков-подводников, отравившихся продуктами горения.
Обновлено в 09:33
Происшествия
ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная служба безопасности задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре
Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
На Кипре упала и взорвалась российская ракета
Обновлено вчера в 06:46
Политика
Оппозиция идет на выборы в Мосгордуму с рейтингом в 6%
В ходе проведенного опроса социологи выяснили, что за кандидата от оппозиции готовы проголосовать лишь 6 процентов жителей мегаполиса, в то время как 29% горожан намерены поддержать кандидатов от власти.
Обновлено в 13:00
Теннис
Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 12:55
Футбол
«Зенит» отозвал Полоза со сборов «Ростова»
Согласно информации «Ростова», Полоз был отозван по распоряжению петербургского футбольного клуба «Зенит», которому ранее принадлежал полузащитник.
Обновлено в 12:52
Политика
Путин предложил смягчить наказания по экономическим преступлениям
В ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня 2019, Путин уже комментировал предложение о смягчении наказаний за экономические преступления, одобрив в качестве одной из мер наказания по соответствующим статьям залог и более широкое использования подписок о невыезде.
Обновлено в 10:41
Общество
Роскачество заявило, что мультизерновой хлеб полезнее обычного
Роскачество заявило, что мультизерновой хлеб полезнее обычного, но предупредило о повышенном содержании в нем соли.
Обновлено в 02:08
Общество
Россиянка с отрубленными мужем руками снялась в откровенной фотосессии
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил топором кисти рук, спустя полгода после трагедии решилась на откровенную фотосессию с бионическим протезом.
Обновлено в 13:03
Происшествия
В Саратове приезжий мужчина напал на полицейского в магазине
В Саратове приезжий мужчина напал на сотрудника полиции, схватив его за шею. В результате нападения полицейский потерял сознание.
Обновлено в 11:17
Общество
В Германии Facebook оштрафовали на €2 млн
Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало компанию Facebook Ireland Limited, которая отвечает за работу компании Facebook за пределами США и Канады, на €2 млн за нарушение закона о защите социальных сетей.
Обновлено в 12:24
Происшествия
В Ленобласти около озера обнаружили химическое вещество
Обновлено в 13:22
Политика
Лукашенко предложил защищать Белоруссию без участия РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на торжествах, посвященных освобождению страны от фашистов и Дню Независимости государства.
Обновлено в 13:01
Общество
Российский миллиардер арендовал «Форт Боярд» для празднования юбилея
Российский бизнесмен-миллиардер из металлургической отрасли арендовал для празднования своего 50-летия французское телешоу "Форт Боярд".
Обновлено в 12:58
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Кино
Марк Хэмилл рассказал о девятом эпизоде «Звездных войн»
Обновлено в 09:29
Общество
Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики
Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Стороны конфликта в Донбассе обсудят «хлебное перемирие» 17 июля
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта в Донбассе согласились с необходимостью "хлебного" перемирия, продолжат обсуждение этой темы на следующем заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое пройдет 17 июля в Минске.
Обновлено в 12:35
Происшествия
В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II
Столичные археологи в ходе раскопок в Костянском переулке в центре Москвы нашли клад времен Николая II, сообщили во вторник в пресс-службе Мосгорнаследия.
Обновлено в 06:59
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Политика
Гендиректор «Ильюшина» не подтвердил массовые увольнения в компании
Гендиректор ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) Юрий Грудинин не подтвердил информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Обновлено в 09:19
Авто
Опубликованы первые фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
В сети появились первые фотографии салона внедорожника Патриот с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 03:00
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Политика
Чехия разрешила полеты российских авиакомпаний
В министерстве пояснили, что аннулирование разрешений на полеты российских авиакомпаний в Чехию было ответной мерой на отмену Россией соглашений о полете авиакомпании Czech Airlines из Праги в Сеул над Сибирью.
Обновлено в 05:13