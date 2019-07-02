Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»Эхо Москвы вчера в 18:22
В 2021 году ЦБ планирует продать часть акций банка. «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков страны. Меры по предупреждению банкротства в организации были приняты еще в позапрошлом году.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 07:16, Вашингтон
Здоровье
Минздрав объяснил рост заболеваемости ВИЧ в России
В Минздраве прокомментировали публикации в СМИ о росте заболеваемости ВИЧ в России и заявили, что цифры не говорят об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:05
Политика
В Кремле прокомментировали гибель моряков-подводников
2 июля агентство ТАСС сообщило о гибели 14 моряков-подводников из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который находился в российских водах.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге
Обновлено вчера в 19:36
Политика
США собираются ввести пошлины на сталь, ввозимую из Вьетнама
Министерство торговли США собирается ввести пошлины на некоторые виды стали, которые ввозятся в страну из Вьетнама для обхода американских пошлин в отношении Южной Кореи и Тайваня.
Обновлено вчера в 20:01
Футбол
Семак: не слышал ни об одном конкретном предложении о продаже Дзюбы
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что не слышал ни об одном конкретном предложении о продаже футболиста команды Артема Дзюбы.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Авто
Что в имени твоем? Как знаменитые машины получили свои названия
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь
В Курганской области произошёл пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения о «взрыве газа» на подводной лодке
Как сообщили в Министерстве обороны России, появившиеся ранее публикации в СМИ о том, что норвежское агентство по ядерной опасности якобы было уведомлено о "взрыве газа на подводном аппарате", не являются достоверными.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба.
Обновлено в 06:41
Политика
В Сети появилось видео нападения на российскую семью в Грузии
В Сети появилась видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Политика
Совет Европы потребовал от России еще €55 млн
Днем ранее стало известно, что Россия внесла взнос за текущий год в бюджет Совета Европы после своего возвращения в Парламентскую ассамблею совета.
Обновлено в 00:19
Футбол
Рейнгольд: «„Спартак“ может продать Фернандо? Федун — нищий мужик, жалко дядьку»
Федун же сказал: «Потерпите три года, я уйду и отдам вам команду». Вот он за эти три-четыре года хочет вообще «Спартак» развалить.
Обновлено в 04:50
Политика
Кремль подтвердил обсуждение Путиным MH17 с премьером Нидерландов
На саммите G20 в Осаке президент России Владимир Путин действительно обсуждал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте гибель малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 05:38
Политика
Путин проведет переговоры с Лукашенко в Петербурге 18 июля
Президент России Владимир Путин сообщил, что 18 июля в Санкт-Петербурге проведет переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко и обсудит развитие тесных интеграционных связей РФ и Белоруссии.
Обновлено в 07:11
Экономика
Wildberries отчиталась о росте продаж почти на 80%
Компания объясняет это расширением ассортимента и ростом собственной сети пунктов выдачи заказов.
Обновлено в 04:00
Общество
Сегодня ожидается полное солнечное затмение
Ученые прогнозируют полное солнечное затмение, которое сегодня смогут наблюдать жители земли. Однако в России его увидеть не удастся.
Обновлено 01 июля в 19:28
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест 2000 рублей на счетах Арашукова
Мосгорсуд оставил под арестом имущество Рауфа Арашукова, в том числе около 2000 рублей на его счетах.
Обновлено в 05:54
Авто
Tesla Model 3 установила новый рекорд краш-теста Euro NCAP
Электрический седан Tesla Model 3, который не так давно появился в продаже на европейском рынке, прошел краш-тест организации Euro NCAP.
Обновлено в 06:47
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Роухани призвал участников ядерной сделки равняться на Иран
Обязательства Ирана в рамках СВПД 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Швеции задержали рэпера A$AP Rocky
Шведская прокуратура в среду сообщила о задержании рэп-исполнителя A$AP Rocky в Стокгольме после произошедшей ранее драки, сообщается в заявлении ведомства.
Обновлено в 05:52
Политика
ЦИК не получал жалоб на недопуск к выборам кандидатов в Мосгордуму
ЦИК РФ пока не получал жалоб, что кого-то из кандидатов в Мосгордуму не допускают до участия в выборах, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Обновлено вчера в 14:32
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Используя массив из десяти 4,5-метровых антенн в радиоастрономической обсерватории в Оуэнс-Вэлли (США), астрономы второй раз за всю историю наблюдений локализовали источник неповторяющегося быстрого радиовсплеска, который, как показал дальнейший анализ, пришел к нам из галактики PSO J207+72, расположенной на расстоянии 7,9 миллиарда световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 13:19
ЖКХ
ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян
"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 04:52
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов
Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51