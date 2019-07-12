Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.

с чего всё началось

Представители Центрального банка России сообщили, что все платежные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме. По данным регулятора, руководство Центробанка не видит поводов для беспокойства о работе платежных систем. С таким заявлением в ведомстве выступили в пятницу, 12 июля.

ЦБ заверил, что все платежные системы продолжат работу в РФ

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