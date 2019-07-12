Экономика
ЦБ заверил, что все платежные системы продолжат работу в РФiReactor 07:01
Представители Центрального банка России сообщили, что все платежные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме. По данным регулятора, руководство Центробанка не видит поводов для беспокойства о работе платежных систем. С таким заявлением в ведомстве выступили в пятницу, 12 июля.
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Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.Коммерсантъвчера в 18:31
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ЦБ не видит поводов для ухода международных платежных систем с российского рынка
Rambler News Service07:06
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:54, Вашингтон
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