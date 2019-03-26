ЦБ зарегистрирует новый банк впервые с 2015 годаРоссийская газета 07:25

с чего всё началось

Напомним, что последний раз ЦБ регистрировал банк еще в 2015 году. Эта был московский Цмрбанк (дата регистрации 28 апреля 2015 года). Из небанковских кредитных организаций последний раз была зарегистрирована Р-ИНКАС (22.12.2016).

ЦБ зарегистрирует новый банк впервые с 2015 года

Технологии МТС предлагает абонементы в цифровую библиотеку Абонемент на месяц обойдется дешевле, и при его первом подключении МТС дарит семь дней бесплатного доступа.

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