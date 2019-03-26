Экономика

ЦБ зарегистрирует новый банк впервые с 2015 годаРоссийская газета 07:25

Напомним, что последний раз ЦБ регистрировал банк еще в 2015 году. Эта был московский Цмрбанк (дата регистрации 28 апреля 2015 года). Из небанковских кредитных организаций последний раз была зарегистрирована Р-ИНКАС (22.12.2016).
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Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также операций с драгоценными металлами будет выдана казанскому ООО «Банк 131», говорится
 в сообщении Банка России.
РБК07:28

Подробнее о событии

26 марта. Главное за минуту: ЦБ зарегистрировал первый банк с 2015 года, средняя ставка по вкладам вернулась к росту

Банки.ру13:00

Итоги дня: ЦБ зарегистрировал банк Еремеева, следком просит отправить Бильгильдееву под домашний арест, Медведев анонсировал налоговый мораторий

БИЗНЕС Online13:00

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

РИА Новости05:44

ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк

Газета.Ru10:49

ЦБ выдаст первую за 4 года банковскую лицензию

РБК07:28

ЦБ выдаст базовую лицензию кредитной организации «Банк 131»

ТАСС06:15

В России впервые за четыре года откроется новый банк

Ведомости10:58
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 22:25, Ашберн
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В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
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Минфин видит потенциал сокращения числа государственных служащих.
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Режиссера Сергея Соловьева госпитализировали

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Первый пуск ракеты-носителя «Протон-М», запланированный с космодрома «Байконур» в интересах Министерства обороны, отложили на неделю, сообщает РИА Новости.
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Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля

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