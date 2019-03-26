Экономика
ЦБ зарегистрирует новый банк впервые с 2015 годаРоссийская газета 07:25
Напомним, что последний раз ЦБ регистрировал банк еще в 2015 году. Эта был московский Цмрбанк (дата регистрации 28 апреля 2015 года). Из небанковских кредитных организаций последний раз была зарегистрирована Р-ИНКАС (22.12.2016).
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Происшествия
СК возбудил дело по факту пыток людей в тайных тюрьмах СБУ в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток мирного населения сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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Туктамышева попала в состав сборной на командный ЧМ
Петербургские фигуристки Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева представят Россию на командном чемпионате мира.
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Экономика
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Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Общество
В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день
Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня.
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Экономика
Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России
Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
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Космос
NASA заявило о проблеме с новой аккумуляторной батареей на МКС
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У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
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Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено в 12:01
Спорт
Футболистки ЦСКА заявили о домогательствах тренеров
Обновлено в 08:23
Происшествия
Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера
В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
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Наука
В Норвегии нашли корабль викингов
Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
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Экономика
Минфин считает возможным сокращение числа госслужащих
Минфин видит потенциал сокращения числа государственных служащих.
Обновлено в 07:09
Кино
Режиссера Сергея Соловьева госпитализировали
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Кино
Шойгу объявил о планах создать армейскую киностудию
Ежегодная премия Минобороны России в области культуры и искусства учреждена приказом министра обороны 21 ноября 2015 года для поощрения военнослужащих и гражданских лиц за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан России, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах страны.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
Экс-посол Украины призвал бояться арктической войны с Россией
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы может начать войну на одном из четырех направлений.
Обновлено в 19:54
Армия и оружие
Первый старт «Протона» с «Байконура» в 2019 году отложили на неделю
Первый пуск ракеты-носителя «Протон-М», запланированный с космодрома «Байконур» в интересах Министерства обороны, отложили на неделю, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 20:32
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре
Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре Поклонники всерьез опасаются за здоровье артиста.
Обновлено в 06:22
Политика
Абызов был самым богатым министром, у которого «нет ничего святого»
Будущий министр федерального правительства и фигурант списка самых богатых россиян Михаил Абызов родился 46 лет назад в Минске, в небогатой семье.
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Шоу-бизнес
Из-за генетической особенности Меган Маркл может родить раньше срока
В феврале текущего года близкий друг королевской четы Джордж Клуни обмолвился о восьмом месяце беременности Меган, что значит первенец принца Гарри появится на свет в конце апреля — начале мая.
Обновлено в 19:38
Энергетика
Рынок нефти ждёт «жестоких санкций» против Ирана
Аналитики нефтяного рынка прогнозируют повышение цены на нефть — после резкого сокращения экспорта из Венесуэлы многие ожидают «ужесточения» санкций против Ирана, 26 марта передает агентство Reuters.
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Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
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Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
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Политика
Стало известно об испытаниях нового крыла для МС-21
Напомним, в начале года стало известно, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21, что сдвинуло срок выпуска первых серийных самолетов МС-21.
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Экономика
Fitch понизило прогноз цен на алюминий и медь в 2019 г
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз цен на алюминий и медь на текущий год в связи с ожиданием меньшего дефицита предложения этих металлов на рынке, говорится в релизе агентства.
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Культура
Гендиректор «Пятницы» опроверг слухи о наркозависимости Ивлеевой
Генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия опроверг слухи о наркозависимости телеведущей и актрисы Анастасии Ивлеевой, известной по сериалу «Туристическая полиция» и трэвел-шоу «Орел и Решка».
Обновлено в 08:06
Религия
В РПЦ объяснили слова о России без русских
Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью.
Обновлено в 13:38