ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 годаРИА Новости 05:44

с чего всё началось

Базовая лицензия будет выдана после оплаты уставного капитала. Решение было принято 13 марта, затем документы направили в регистрирующий орган. Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор регистрировал банк 28 апреля 2015 года, когда лицензию получил московский ЦМР Банк.

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

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