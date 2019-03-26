Экономика
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 годаРИА Новости 05:44
Базовая лицензия будет выдана после оплаты уставного капитала. Решение было принято 13 марта, затем документы направили в регистрирующий орган. Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор регистрировал банк 28 апреля 2015 года, когда лицензию получил московский ЦМР Банк.
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Происшествия
В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции
Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.
Обновлено в 10:08
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Electronic Arts закроет офис в России
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Ирина Яровая перевоспитает трудных подростков
Вице-спикер Госдумы подготовила законопроект об исправлении несовершеннолетних Ирина Яровая предложила изменить систему работы с подростками, впервые совершившими правонарушение небольшой тяжести.
Обновлено в 11:29
Политика
Ляшко выступил против запрета изучения русского языка на Украине
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Обновлено в 16:52
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Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»
Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Спорт
РФС расследует жалобы на домогательства в фарм-клубе женского ЦСКА
Две футболистки СКА УОР (партнерский фарм-клуб) женского ЦСКА обвинили замдиректора по спорту клуба Станислава Адылова и его сына, тренера Михаила Адылова, в домогательствах и подали заявление в МВД Одинцовского района Москвы, сообщила газета «Комсомольская правда» и проект «База» в своем Telegram-канале.
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Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована
Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Наука
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Происшествия
Абызов отказался признать свою вину
Обновлено в 15:50
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
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Космос
NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС
Обновлено в 17:22
Происшествия
Экс-защитник «Спартака» Тамаш был задержан в пьяном виде за рулём
Израильская полиция арестовала бывшего защитника «Спартака» Габриэля Тамаша за превышение скорости.
Обновлено в 14:36
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем
В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:16
Политика
Reuters: Тереза Мэй может назвать дату своей отставки 27 марта
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду, 27 марта.
Обновлено в 07:43
Футбол
Ван Галь: «Сульшер паркует „автобус“, как и Моуринью»
Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Галь поговорил об изменениях, которые произошли в команде.
Обновлено в 15:01
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150 млн пользователей Android угрожал встроенный в игры вирус
Эксперты обнаружили вредоносную кампанию в январе 2019 года, а в конце февраля все приложения, содержащие вирус, были удалены из каталога Google Play.
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Политика
Гуайдо: присутствие российских военных нарушает конституцию Венесуэлы
По мнению оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо, присутствие в республике российских военных противоречит нормам конституции.
Обновлено в 17:36
Шоу-бизнес
Ксению Собчак заподозрили в беременности от Богомолова
Ксению Собчак заподозрили в беременности от Богомолова Телеведущая появилась на публике с заметным животиком.
Обновлено в 06:51
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено в 12:01
Политика
Европарламент одобрил ужесточение требований авторского права в сети
Европарламент одобрил поправки к закону о защите авторских прав, ограничивающие использование оригинальных материалов в сети.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера
В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
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Армия и оружие
ВСУ готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ, заявили в ДНР
Украинские силовики готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, заявил во вторник начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:20
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений
Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
Обновлено в 14:20
Кино
Студия Marvel показала 32 постера к фильму «Мстители: Финал»
Надпись на постерах гласит: «Отомсти за павших». В российском прокате фильм стартует 29 апреля.
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Происшествия
В Ялте подростку оторвало кисть при взрыве самодельного устройства
В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.
Обновлено в 15:13
Авто
Ford летом может прекратить продажу легковых автомобилей в России
Автоконцерн Ford планирует прекратить производство и поставки легковых автомобилей в России.
Обновлено в 03:36
Кино
Ушел из жизни актер фильма «Формула любви» Нодар Мгалоблишвили
Обновлено в 17:37