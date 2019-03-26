Финансы

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 годаРИА Новости 05:44

Базовая лицензия будет выдана после оплаты уставного капитала. Решение было принято 13 марта, затем документы направили в регистрирующий орган. Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор регистрировал банк 28 апреля 2015 года, когда лицензию получил московский ЦМР Банк.
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ЦБ выдаст первую за 4 года банковскую лицензию

РБК07:28

В России впервые с 2015 года будет зарегистрирован новый банк. Он создается IT-миллиардером

Фонтанка.Ру07:00

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

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ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 года

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ЦБ выдаст базовую лицензию кредитной организации «Банк 131»

ТАСС06:15

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БИЗНЕС Online06:45

В России создан новый банк

Банки.ру05:14
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