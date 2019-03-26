Финансы
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 годаРИА Новости 05:44
Базовая лицензия будет выдана после оплаты уставного капитала. Решение было принято 13 марта, затем документы направили в регистрирующий орган. Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор регистрировал банк 28 апреля 2015 года, когда лицензию получил московский ЦМР Банк.
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