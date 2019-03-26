Финансы

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 годаРИА Новости 05:44

Базовая лицензия будет выдана после оплаты уставного капитала. Решение было принято 13 марта, затем документы направили в регистрирующий орган. Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор регистрировал банк 28 апреля 2015 года, когда лицензию получил московский ЦМР Банк.
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ЦБ выдаст первую за 4 года банковскую лицензию

РБК07:28

В России создан новый банк

Банки.ру05:14

ЦБ впервые с 2015 года зарегистрирует новый банк – он из Казани

БИЗНЕС Online06:45

ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 года

Ведомости06:34

ЦБ выдаст базовую лицензию кредитной организации «Банк 131»

ТАСС06:15

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

РИА Новости05:44

В России впервые с 2015 года будет зарегистрирован новый банк. Он создается IT-миллиардером

Фонтанка.Ру07:00
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 10:15, Ашберн
Происшествия

Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе

На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Авто

Mitsubishi представил экстремальный пикап L200

Компания Mitsubishi представила на автосалоне в Бангкоке экстремальную версию пикапа L200 (Triton) – Absolute.
Обновлено в 07:09
Общество

Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах

В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".
Обновлено в 08:10
Политика

Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года

Европарламент одобрил отмену сезонного перевода часов с 2021 года.
Обновлено в 08:54
Происшествия

МВД начало служебную проверку в Элисте после драки правоохранителей

Представитель Главного управления собственной безопасности МВД России направлен в Элисту для контроля служебной проверки в отношении сотрудников ведомства, сообщила РБК официальный представитель министерства Ирина Волк.
Обновлено в 08:33
Политика

Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»

Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено в 07:39
Футбол

Ионов сможет помочь «Ростову» в матче против «Урала»

Полузащитник сборной России и «Ростова» Алексей Ионов может принять участие в матче РПЛ против «Урала».
Обновлено в 09:35
Религия

В РПЦ предрекли Россию без русских

Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов.
Обновлено в 06:04
Технологии

Сбербанк разрешит менять ПИН-код онлайн

В мобильном приложении Сбербанка появится функция смены ПИН-кода.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Суд начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева 3 апреля

Стало известно, когда Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого.
Обновлено в 03:44
Авто

Peugeot 508 приедет в Россию с дизелем

Согласно опубликованному документу, в России Peugeot 508 будет доступен только в кузове типа "лифтбек".
Обновлено в 04:08
Происшествия

Житель Дагестана получил 24 года колонии за нападение на полицейских

Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 24 годам колонии строгого режима уроженца Дагестана Шамиля Юсупова, обвиняемого в создании незаконного вооруженного формирования, нападении на правоохранителей из мести за их работу и ряде других преступлений, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 07:19
Политика

Рунет отключат через две недели

Рунет будет отключен от глобального интернета в течение двух недель, сообщает MIT Technology Review.
Обновлено в 05:35
Политика

Маленьких японцев обучат считать Курилы и Сенкаку своими

Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована вдова Караченцова

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Культура

Путин в Кремле вручил премии молодым деятелям культуры

Обновлено в 08:56
Политика

В МИД призвали США прекратить травить Венесуэлу санкциями

США следует прекратить "травить народ Венесуэлы санкциями", а не рассуждать о "вмешательстве враждебных держав" в Западном полушарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
Обновлено в 09:49
Общество

В РПЦ раскритиковали установку скульптур домовых в Калининграде

Обновлено в 08:56
Космос

Рождение вселенной

Обновлено в 01:22
Происшествия

Артист цирка в Брянске ограбил офис микрозаймов и уехал на гастроли

Курские полицейские задержали артиста цирковой труппы из Ивановской области по подозрению в нападении на офис микрозаймов в Брянске.
Обновлено в 09:29
Политика

Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам

Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Экономика

Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет

Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Футболистки ЦСКА заявили о домогательствах тренеров

Обновлено в 08:23
Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых

В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: «В джунглях может быть только один король»

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление ирландца Конора Макгрегора о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
Обновлено в 07:27
Футбол

Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезона

Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах.
Обновлено в 08:51
Футбол

О. Иванов: «Спартак» всегда был «Спартаком», это играющая команда

„Спартак“ всегда был „Спартаком“. Всегда приятно играть с командами, которые ставят перед собой высокие задачи.
Обновлено в 04:20
Происшествия

16-летний сын российского актера загадочно умер после расставания с девушкой

На лавочке во дворе дома на Новомарьинской улице в Москве скончался 16-летний сын актера театра и кино Игоря Бужинского.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

США не пустили представителей России в «Рукбан»

США отказались пустить к лагерю "Эр-Рукбан" дипломатов России, представителей Сирии и международных организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление штабов России и Сирии.
Обновлено в 09:49
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