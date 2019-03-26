Финансы
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 годаРИА Новости 05:44
Базовая лицензия будет выдана после оплаты уставного капитала. Решение было принято 13 марта, затем документы направили в регистрирующий орган. Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор регистрировал банк 28 апреля 2015 года, когда лицензию получил московский ЦМР Банк.
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Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
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В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".
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Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года
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Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»
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Сбербанк разрешит менять ПИН-код онлайн
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Авто
Peugeot 508 приедет в Россию с дизелем
Согласно опубликованному документу, в России Peugeot 508 будет доступен только в кузове типа "лифтбек".
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Происшествия
Житель Дагестана получил 24 года колонии за нападение на полицейских
Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 24 годам колонии строгого режима уроженца Дагестана Шамиля Юсупова, обвиняемого в создании незаконного вооруженного формирования, нападении на правоохранителей из мести за их работу и ряде других преступлений, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 07:19
Политика
Рунет отключат через две недели
Рунет будет отключен от глобального интернета в течение двух недель, сообщает MIT Technology Review.
Обновлено в 05:35
Политика
Маленьких японцев обучат считать Курилы и Сенкаку своими
Обновлено в 03:33
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Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Культура
Путин в Кремле вручил премии молодым деятелям культуры
Обновлено в 08:56
Политика
В МИД призвали США прекратить травить Венесуэлу санкциями
США следует прекратить "травить народ Венесуэлы санкциями", а не рассуждать о "вмешательстве враждебных держав" в Западном полушарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
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Космос
Рождение вселенной
Обновлено в 01:22
Происшествия
Артист цирка в Брянске ограбил офис микрозаймов и уехал на гастроли
Курские полицейские задержали артиста цирковой труппы из Ивановской области по подозрению в нападении на офис микрозаймов в Брянске.
Обновлено в 09:29
Политика
Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам
Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Футболистки ЦСКА заявили о домогательствах тренеров
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Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
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Обновлено вчера в 17:01
Политика
МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых
В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
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Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезона
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах.
Обновлено в 08:51
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О. Иванов: «Спартак» всегда был «Спартаком», это играющая команда
„Спартак“ всегда был „Спартаком“. Всегда приятно играть с командами, которые ставят перед собой высокие задачи.
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На лавочке во дворе дома на Новомарьинской улице в Москве скончался 16-летний сын актера театра и кино Игоря Бужинского.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
США не пустили представителей России в «Рукбан»
США отказались пустить к лагерю "Эр-Рукбан" дипломатов России, представителей Сирии и международных организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление штабов России и Сирии.
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