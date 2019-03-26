ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 годаРИА Новости вчера в 05:44

с чего всё началось

Базовая лицензия будет выдана после оплаты уставного капитала. Решение было принято 13 марта, затем документы направили в регистрирующий орган. Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор регистрировал банк 28 апреля 2015 года, когда лицензию получил московский ЦМР Банк.

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

Происшествия На салатовой ветке московского метро произошел сбой Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Политика Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.

Авто Новые европейские машины получат «черные ящики» В Европе с 2022 года новые автомобили будут оборудованы бортовыми самописцами.

Армия и оружие Три российских офицера погибли в Сирии В конце февраля этого года в Сирии погибли трое российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Транспорт Депутаты отменили скидку на проезд в общественном транспорте Кемерова В Кемерове местные власти полностью отменили скидку на проезд в общественном транспорте, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.

Технологии Власти разработали концепцию развития интернета вещей в России Министерство связи и коммуникаций хочет одобрить концепцию развития интернета вещей (IoT) в России.

Культура Спектакль для рейтинга. Соцсети высмеяли «драку» в шоу Соловьёва Перепалка на шоу политолога Сергея Михеева, соведущим которого выступает Владимир Соловьёв, возникла между двумя гостями - Араиком Степаняном и Грэгом Вайнером.

Футбол Федерация футбола Люксембурга отправила в УЕФА запрос по делу Мораеса Федерация футбола Люксембурга отправила в УЕФА запрос с просьбой разъяснить правомерность участия Жуниора Мораеса в матчах сборной Украины.

Кино Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».

Кино Сергей Соловьев экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии Вечером во вторник, 26 марта, в одну из московских больниц в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован 74-летний режиссер Сергей Соловьев.

Политика Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу» Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.

Футбол Рамос: «Я не принимаю решений в „Реале“, только высказываю мнение» Капитан "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос после победы над Мальтой в матче квалификации ЧЕ-2020 подчеркнул, что не принимает участия в принятии каких-либо решений руководством мадридского клуба.

Армия и оружие Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.

Происшествия Проверка СК не подтвердила заявления иеговистов о пытках в ХМАО Следователи в ходе проверки не подтвердили информацию о пытках последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" из Сургута (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Транспорт В Северном благоустроят территорию школы олимпийского резерва В этом году отремонтируют часть улиц в поселке Северном, а еще масштабное благоустройство ждет территорию местной школы олимпийского резерва, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кино Минобороны создаст киностудию для съемок фильмов про армию В России скоро появится киностудия Минобороны, на которой будут проходить съемки художественных фильмов про современную российскую армию.

Театры Международный день театра отмечается в среду 27 марта во всем мире отмечается Международный день театра (World Theatre Day) — профессиональный праздник деятелей театрального искусства.

Транспорт Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.

Экономика Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России Как устроен консорциум 100% доли ООО "Интернэшнл Ресторант Брэндс" принадлежит ООО "Кьюэсар Инвестментс", в котором структура владения выглядит следующим образом: банк ВТБ является бенефициаром 14,75% (оформлено через три компании, в которых банк является владельцем); инвестиционная Marathon Group — доля косвенного владения через кипрские офшоры в ООО — 23,53%.