Экономика
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 годаРИА Новости вчера в 05:44
Базовая лицензия будет выдана после оплаты уставного капитала. Решение было принято 13 марта, затем документы направили в регистрирующий орган. Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор регистрировал банк 28 апреля 2015 года, когда лицензию получил московский ЦМР Банк.
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с чего всё началось
Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также операций с драгоценными металлами будет выдана казанскому ООО «Банк 131», говорится в сообщении Банка России.РБКвчера в 07:28
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Происшествия
На салатовой ветке московского метро произошел сбой
Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:13
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Музыка
Мариинский театр привезет в «Зарядье» оперу «Парсифаль»
"Парсифалем" Мариинский театр продолжит оперный цикл на сцене "Зарядья".
Обновлено вчера в 07:00
Авто
Новые европейские машины получат «черные ящики»
В Европе с 2022 года новые автомобили будут оборудованы бортовыми самописцами.
Обновлено вчера в 06:48
Армия и оружие
Три российских офицера погибли в Сирии
В конце февраля этого года в Сирии погибли трое российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено 25 марта в 20:04
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
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Транспорт
Депутаты отменили скидку на проезд в общественном транспорте Кемерова
В Кемерове местные власти полностью отменили скидку на проезд в общественном транспорте, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:28
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 14:25
Технологии
Власти разработали концепцию развития интернета вещей в России
Министерство связи и коммуникаций хочет одобрить концепцию развития интернета вещей (IoT) в России.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Стало известно, как Абызова выманили из-за границы
Сообщается, что оперативники выманили его из-за границы, где он жил последнее время.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Череп человека нашли в подвале театра в Москве
Обновлено в 02:56
Культура
Спектакль для рейтинга. Соцсети высмеяли «драку» в шоу Соловьёва
Перепалка на шоу политолога Сергея Михеева, соведущим которого выступает Владимир Соловьёв, возникла между двумя гостями - Араиком Степаняном и Грэгом Вайнером.
Обновлено в 02:45
Футбол
Федерация футбола Люксембурга отправила в УЕФА запрос по делу Мораеса
Федерация футбола Люксембурга отправила в УЕФА запрос с просьбой разъяснить правомерность участия Жуниора Мораеса в матчах сборной Украины.
Обновлено вчера в 13:16
Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».
Обновлено вчера в 19:03
Кино
Сергей Соловьев экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии
Вечером во вторник, 26 марта, в одну из московских больниц в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован 74-летний режиссер Сергей Соловьев.
Обновлено вчера в 16:56
Космос
NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС
Обновлено вчера в 17:22
Политика
Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу»
Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.
Обновлено вчера в 14:24
Футбол
Рамос: «Я не принимаю решений в „Реале“, только высказываю мнение»
Капитан "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос после победы над Мальтой в матче квалификации ЧЕ-2020 подчеркнул, что не принимает участия в принятии каких-либо решений руководством мадридского клуба.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем
В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 17:16
Армия и оружие
Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Хоккей
Панарин рассказал, куда тратит зарплату в $6 млн
По неофициальной информации, 27-летний хоккеист зарабатывает $6 млн в год.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Проверка СК не подтвердила заявления иеговистов о пытках в ХМАО
Следователи в ходе проверки не подтвердили информацию о пытках последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" из Сургута (признана экстремистской и запрещена в РФ).
Обновлено в 01:17
Транспорт
В Северном благоустроят территорию школы олимпийского резерва
В этом году отремонтируют часть улиц в поселке Северном, а еще масштабное благоустройство ждет территорию местной школы олимпийского резерва, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 03:00
Кино
Минобороны создаст киностудию для съемок фильмов про армию
В России скоро появится киностудия Минобороны, на которой будут проходить съемки художественных фильмов про современную российскую армию.
Обновлено вчера в 15:50
Театры
Международный день театра отмечается в среду
27 марта во всем мире отмечается Международный день театра (World Theatre Day) — профессиональный праздник деятелей театрального искусства.
Обновлено вчера в 20:20
Транспорт
Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов
К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
Экономика
Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России
Как устроен консорциум 100% доли ООО "Интернэшнл Ресторант Брэндс" принадлежит ООО "Кьюэсар Инвестментс", в котором структура владения выглядит следующим образом: банк ВТБ является бенефициаром 14,75% (оформлено через три компании, в которых банк является владельцем); инвестиционная Marathon Group — доля косвенного владения через кипрские офшоры в ООО — 23,53%.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России
Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил, что компания Ford отказалась от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и приняла решение остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 02:39